En büyük yalanlardan biridir: Deniz levreği!

Balık minyonsa eğer “çiftlik” derler ve daha ucuza satarlar.

İriyse biraz “deniz” diye yuttururlar.



İşin aslı ikisi de çiftlikten çıkar, ikisi de doğal beslenmez.

Biraz inat etseniz “nihayetinde balık çiftliği dediğin de denizin içindedir” diyecekler.



* * *



En büyük yalanlardan biridir: “KKTC.”

Ne iridir üstelik, ne diri!

Temeli de harcı da kolonu da çatısı da hep yalan üzerine kuruludur.

Hep eğreti…

Çelişkiler saymakla bitmez…



* * *



“Garanti Anlaşması” örneğin!

Ada yarısındaki düzen ne zaman gündeme gelse hemen bu anımsanır.

“Madde 1” Kıbrıs Cumhuriyeti’nde taksimi yasaklar.

Garantörü de Türkiye, Yunanistan, İngiltere!



“Madde 2” bütünlüğünü garanti eder.

Kıbrıs’ın elbette!

“KKTC”nin değil…



* * *



Dünyada görünmez, tanınmaz, umursanmaz bir yerde olduğunuz zaman geriye makam paylaşmak kalır ve üleşmek…

Bir de panayır gezmek!

“Devletçilik” oynanır böylece…



***



Misal “enerji” meselesi…

Kimi rakamlar belirlenir ama ölçü ve kriter bilinmez.

Öyle bir “tarife ayarı” yapılır ki buzdolaplarını kapatmak, battaniyeye sarılmak ve milli marş eşliğinde uyumak gerekir!



* * *



Şimdi yeni gündem “belediyeler” örneğin!

“Birleştir” dediler ya…

El pençe divan baştakiler!



İşin tuhaflığı şu, kaç belediye batmışsa, batırılmışsa, partizan istihdamdan, yanlış yönetimden, savurganlıktan, tümünü destekleyenler şimdi iktidarda!



Tavuklara yeni kümes yapılacak da görevi tilkiye vermişler gibi bir durum…



Koskoca Lefkoşa’yı yerle bir etti bu zihniyet!

O güzelim Mağusa’yı iflas ettirdi.

Bir bakınız batan her bir belediyeye ve lütfen söyleyiniz, hangi siyasi partinin mührü var tümünün üzerinde!

Buyurunuz…



***



Büyük balık, küçük balığı yutar ya!..

Tam da o hesap şimdi…

Ayakta kalan belediyeleri de “yutturacaklar” böylece…



***



Denizde levrek ve eşit egemen devlet!

Kafiye niyetine…

Dilinize yeni bir “tekerleme” işte!













