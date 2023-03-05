“DELİ” ŞARKILAR

Hafta içerisinde en çok kunuşulan konulardan biri de Cumhurbaşkanı Tatar’a “deli” dediği için tutuklanan İbrahim Büyükarslan oldu. Bu vesileyle “deli” kime derler, “delinin çeşitleri”, deliden kastedilen diyerekten habercilerimiz, gazeteler bu konuda yorum yapmışlardır.

Sevgili Sami de (Özuslu) geçtiğimiz Salı günü “Sabah Kahvesi”nde “deli” konusunu, şarkılarla örneklerken aklıma düştü benim de.

Evet, müzik dünyamızda eskiden günümüze, kulağımızda yer etmiş ve ister şarkı içerisinde isterse şarkının adı olarak “deli”nin peşine düştüm.

Ama öncesinde bu “peşine düşüşün” kaynak haberlerinden birine gidelim. Tarih 28 Şubat 2023, Yenidüzen gazetemizin web sitesi.

“Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’a sosyal medya üzerinden “deli” dediği gerekçesiyle tutuklanan İ.B. isimli şahıs mahkemeye çıkarıldı, kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Aykut Özkan, zanlı konumundaki İ.B.’nin “Müsfit Yayın Yapmak” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis İ.B.’nin 2 Haziran 2022 tarihinde Facebook hesabında, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın fotoğrafının üzerine “Bu adam delidir. Deli gömleği giydirilip, insanlardan uzak tutulmalı” yazarak, hakaret ettiğini, müfsit niyetli yayın yaptığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak İ.B.’nin 26 Şubat 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı sırada tutuklandığını belirtti.

Polis, yine mesele ile ilgili olarak İ.B.’nin Facebook paylaşımındaki sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için iki ayrı üniversiteye gerekli yazışmalar yapıldığını söyledi...”

Hani birçok cümleden farklı anlamda kullanılan, kimisinde öven kimisinde yeren, hatta ve hatta “sevgi-güzel” anlamında dile getirildiğini de biliyoruz şu “deli” kelimesinin. Gönül bile deli oldukça güzeldir ya. Esprisine bile “deli mi oldun be!” der güleriz zaman zaman.

Yani şu “deli” kelimesi gerçekten müthiş bir zenginliğe sahiptir diyebiliriz.

Haberin sonunda yer alan; “sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için iki ayrı üniversiteye gerekli yazışmalar yapıldığını...” cümlesinin getireceği sonucu gerçekten çok merak ediyorum.

Neyse biz geçelim şarkılara. Eskilerin dediği gibi ancak bunlar “paklar” bizi...

Elbette “Deli” dendi mi şarkılarda en azından bizim kuşakların ve ‘90’lı kuşakların ilk aklına gelen şarkılardan birinin de, Mazhar Fuat Özkan’ın “Deli Deli Kulakları Küpeli” olduğunu belirtebiliriz. 1984 yılında yayınladıkları “Ele Güne Karşı Yapayalnız” albümlerinde yer alan ve bestesi Mazhar Alanson/Garo Mafyan’a ait olan “Deli Deli” şarkısının sözlerinden biraz alıntı yapalım dilerseniz:

“Bak kim geliyor?

Görüyor musun?

İşte bir deli

Hâlinden belli

Deli deli, kulakları küpeli

Deli deli, kulakları küpeli

Bizlerin bizlere oyunu bu

Deli diye kesip atmak işin kolay yolu

Bunun bir başı sonu yok mu?

Sebepsiz sonuç olur mu?

Deli deli, kulakları küpeli

Deli deli, kulakları küpeli...”

Tarihi biraz daha geriye çekip “deli” şarkılardan bir örnek daha verelim.

Cizi Kızlar’ı ‘70’li ‘80’li kuşak çok iyi bilir. Tabii “Hababam Sınıfı” filmini de izleyenlerin kulağında yer eden kaçınılmaz şarkılardan biri seslendiriliyordu. 1974-1976 yılları arasında kısa bir zaman diliminde çalışmalar yapmış olan Cici Kızlar, bir kadın vokal üçlüsüydü. Grup başlangıçta Şebnem Aksu, Bilgen Bengü ve Sibel Egemen olmak üzere üç şarkıcıdan oluşuyordu. Tarih 1975 ve Cici Kızlar 45’lik plâklarını piyasaya sürüyorlardı. Plağın A-yüzünde “Delisin”, B-yüzünde ise “Rengarenk” şarkıları yer alıyordu. İşte şarkının sözlerinden bir bölüm:

“Ah kalbim ben senden çok çektim

Söyle nedir bu halin

Valla sen delisin delisin

Olmaz ki böyle çarpılmaz ki

Çıldırmışsın sanki valla sen delisin

Ne olmuş birden gördüysen onu

Ömründe ilk gördüğün erkek o mu

Aman sus sus duymasınlar sesini

Göğsümden koparır atarım seni la la la

Delisin delisin delisin

Delisin delisin...”

Şimdi biraz da özet yaparak “deli şarkıları”nın izini sürelim.

Meselâ Cem Karaca’nın yine birçoğunuzun bildiği bir şarkısı vardı. 1 Şubat 1977 tarihinde “Cem Karaca & Dervişan” adıyla yayınlanan albümde yer almıştı. Ne diyordu Cem usta; “Beni Siz Delirttiniz.” Haksız mı yani? Hâlâ daha bizleri delirtmiyorlar mı?

Peki ya Kayahan’ın 1991 yılında yayınladığı “Yemin Ettim” albümünde yer alan “Çılgınım” şarkısına ne demeli? Biz bir şey demeyelim de Kayahan desin bakalım:

“Ben deli

Sen benden deli

Yakarız gemileri

Hiç düşünmeden

Sen deli

Ben senden deli

Yaşarız geceleri

Yıldızlar söner...”

Listemiz kuvvetli. Sayfalar dolusu “deli şarkılara” örnek verebiliriz buradan. Ama yazımızı Yeni Türkü’den de bir örnek vermeden kapatamazdım. Biliyorum ki Yeni Türkü bizim yüreklerimizde her daim yer almıştır. Grubun 1990 yılında çıkardıkları “Vira Vira” albümlerinde “Deliler” diye bir şarkıları vardı. Şimdi sözlerinden birazını sizlerle paylaştığımda eminim hatırlayacaksınız...

“Diyorlar ki bazen gözlerimden

Deliler doluşmuş bakıyor birer birer

Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla

Nasıl muhtacım buna!

Diyorsun ki bazen geceler boyu

Sayıklarmışım olanları birer birer

Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla

Nasıl muhtacım buna!..”

Yani diyeceğim o ki son olarak, bir “deli” hikâyesidir gitti geçtiğimiz hafta içerisinde. Bize de böylesi bir yazı yazdırdı işte.