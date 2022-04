DAÜ’de rock şöleni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 10’uncusu, bu yıl 8 Nisan 2022 Cuma günü, saat 17:30’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleşti. Etkinliğe adanın dört bir yanından gençler akın etti. Farklı üniversitelerden de otobüslerle Rock’n EMU için DAÜ’ye gelen öğrenciler, unutulmayacak bir gece yaşadı. Stadyumu dolduran gençler ve halk, renkli görüntülerin oluşmasını sağladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleşen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ünlü rock grupları ve rock sanatçıları sahne aldı. İlk olarak DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Müzik Kulübü’ne bağlı Oto Pilot ve Midnight Ceremony rock grupları sahne alırken. Hemen ardından ülkemizin sevilen gruplarından Force Awakens rock severler ile bir araya geldi.

Ardından yabancı rock gruplarından Decapitated sahne alarak “Blood Mantra” , “Cancer Culture", “Spheres of Madness” gibi birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Sonrasında Redd “Hala Aşk Var Mı?”, “Kanıyorduk”, “Kalpsiz Romantik ” ve birçok parçasını rock severler ile buluşturdu.

Gruplardan rock müzik ziyafeti

Gecenin sonunda “We Could Be The Same”` isimli parça ile Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Manga sahne aldı. Birbirinden güzel parçalarını seslendirecek olan Manga “Dünyanın Sonuna Doğmuşum”, “Beni Benimle Bırak”, “Cevapsız Sorular” gibi muhteşem rock şarkılarıyla izleyicilere rock müzik ziyafeti sundu.

Katılımcılara eğlenceli bir gece yaşatan Oto Pilot, Midnight Ceremony, Force Awakens, Decapitated, Redd ve Manga’ya konser sonrasında DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu. Prof. Dr. İşçioğlu, gençlere ve KKTC halkına muhteşem bir rock şöleni sunan gruplara ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.