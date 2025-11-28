DASK Prim Hesaplama: Bilinmesi Gerekenler

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla önemli bir deprem kuşağında yer alması, can ve mal güvenliği için deprem riskine karşı önlem almayı zorunlu kılmaktadır. Bu noktada, konutları deprem ve deprem kaynaklı zararlara karşı güvence altına alan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) büyük önem taşır. Bu sigorta, olası bir deprem felaketinde maddi kayıpları en aza indirmeyi hedefler. Bu yazının amacı, konut sahiplerinin merak ettiği DASK prim hesaplama sürecini ve bu hesaplamayı etkileyen temel faktörleri anlaşılır bir dille açıklayarak sigorta hakkında bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olmaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir ve Neyi Kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası, konutları deprem ve depremden doğrudan kaynaklanan hasarlara (depremden sonra çıkan yangınlar, tsunami veya yer kaymalarından kaynaklanan zararlar gibi) karşı güvence altına alan yasal bir yükümlülüktür. Kısaca DASK olarak bilinen bu sigorta, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulur. Temel amacı, deprem nedeniyle binada oluşan doğrudan fiziksel zararları poliçede belirtilen teminat bedeline kadar karşılayarak mülk sahiplerinin kayıplarını en aza indirmektir. Bu kapsam; binanın temellerini, ana duvarlarını, tavan ve tabanlarını, merdivenlerini, çatılarını ve koridorlarını içerir. Ancak poliçe, bina içindeki eşyaları kapsamaz.

DASK Primi Nasıl Hesaplanır?

Konutunuz için ödenecek DASK primi, basit bir formül ile kolayca hesaplanabilir. Bu prim hesaplama sürecinin temel mantığı, (Sigorta Bedeli) x (Tarife Fiyatı) = Prim Tutarı formülüne dayanır. Bu formülü oluşturan bileşenlerin ne anlama geldiğini bilmek, ödenecek tutarı anlamaya yardımcı olur.

Formülün ilk bileşeni olan sigorta bedeli, konutun brüt yüzölçümü ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından her yıl ilan edilen metrekare birim maliyetinin çarpılmasıyla bulunur. Bu bedel, olası bir deprem hasarında alınabilecek en yüksek tazminat limitini temsil eder.

Tarife Fiyatı ise konutun bulunduğu deprem risk bölgesi ve binanın yapı tarzı (betonarme, yığma vb.) gibi faktörlere göre belirlenen bir orandır. Risk seviyesi yüksek bölgeler için bu oran daha fazla olabilir. Nihai DASK primi, bu iki temel değerin çarpılmasıyla ortaya çıkar. Allianz, sigortacılık süreçlerinde şeffaflığı ve müşterilerini doğru bilgilendirmeyi önemsediği için bu hesaplama detaylarını poliçe sahiplerine açıkça sunar.

DASK Teminat Limitleri ve Diğer Önemli Detaylar

DASK prim hesaplamasının yanı sıra, poliçenin kapsamı ve limitleri hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışları dikkate alarak bir azami teminat tutarı belirler. Bu tutar, bir konut için DASK poliçesi kapsamında ödenebilecek en yüksek tazminat miktarını ifade eder. Ayrıca, DASK poliçelerinde bir muafiyet uygulaması bulunur. Bu, hasar durumunda sigorta bedelinin %2’si oranında bir kesinti yapıldığı anlamına gelir. Yani, sigortalı hasarın ilk %2’lik kısmını kendisi karşılar. Bu uygulama, küçük hasarlar için işlem maliyetlerini azaltmayı ve primleri makul seviyelerde tutmayı amaçlar. Unutulmamalıdır ki, DASK sadece bina hasarlarını kapsar. Konut içindeki eşyalar, değerli objeler veya deprem dışı nedenlerle oluşan hasarlar için ek güvence sağlayan konut sigortası poliçeleri değerlendirilebilir.

DASK Primini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

DASK primini oluşturan tarife fiyatı, konutun risk seviyesini yansıtan temel unsurlara göre belirlenir. Bu faktörlerin başında binanın bulunduğu deprem risk bölgesi gelir. Türkiye, deprem riski bakımından yedi farklı bölgeye ayrılmıştır ve konutun yer aldığı bölgenin risk seviyesi arttıkça prim de yükselir. Bir diğer önemli faktör ise binanın yapı tarzıdır. Poliçeler, "betonarme" ve "diğer" (yığma, ahşap vb.) olmak üzere iki ana kategori üzerinden değerlendirilir ve inşaat türü primi doğrudan etkiler. Son olarak, konutun brüt yüzölçümü de sigorta bedelini belirlediği için önemlidir. Konutun metrekare cinsinden büyüklüğü arttıkça sigorta teminatı ve buna bağlı olarak prim tutarı da artar.

Allianz tarafından sunulan DASK poliçeleri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yayımlanan bu resmi tarife ve esaslara göre oluşturulur.

