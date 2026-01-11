Darp edilen siyasetçi ve gazeteci: Necati Özkan-1950-5

3 Mayıs 1950 tarihli Hür Söz gazetesinde ise, Necati Özkan beyle ilgili darp davası hakkında bir haber yapılıyordu.

“Hür Söz, 03 Mayıs 1950, syf:1

Bay Necati Özkan’ın Darbı Davası

Bay Necati Özkan’ı darbetmekten sanık olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Hakim Mr. Vasiliades huzurunda görülmekte olan Bay Enver Pamir’in davasına, Pazartesi ve dün sabah ile öğleden sonra saat 8’e kadar devam olunmuş ve Necati Özkan, Dr. Pertev, Demirci Abdurrahman, Polis memuru, Nejdet Abbas ile Mehmet Remzi, hükûmet doktoru, sanık Enver Pamir ve Fadıl Korkut ile diğer şahitlerin şahadetleri dinlenmiş ve dava bugün sabah 9’a tehir edilmiştir. Kararın bugün verileceği tahmin edilmektedir.”

Ve beklenen gün gelmişti. Siyasi ve basın tarihimizde (belki de) bir ilk olan siyasetçi-gazeteci birinin görüşlerinden dolayı darp etme olayı mahkemede sonuçlanıyordu. Konuyla ilgili uzun haberi yine Hür Söz’den okuyoruz.

“Hür Söz, 05 Mayıs 1950, syf:1/4

Bay Necati Özkan’ın Darp davası dün sona erdi

Maznun Aleyhine Getirilen 2 Davadan 10 Ay Hapse Mahkûm Edilmiştir

Geçem Pazartesi gününden beri Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda görülmekte olan Bay Necati Özkan’ın darp davası hakim Mr. Vassiliades huzurunda sona ermiş ve maznun, aleyhine getirilen iki davanın birincisinden 9, ikincisinden de 1 ay hapse mahkûm edilmiş ve £5 ceza ile £7.20 dava masrafı ödemesi emredilmiştir.

Halimin Karar Nutku Özetei

Mahkeme kararını vermezden evvel, hakim Mr. Vassiliades tarafıdnan hâdise etrafında verilen şehadetler ile mahkemenin kanaatları hakkında izahat verilmiş ve 4 Şubat, 1950’de Bay Necati Özkan’ı darbetmek ve gözlüklerini kırmaktan dolayı Kırnılı Bay Enver Pamir’in aleyhine iki dava getirildiği; polisin hadise üzerinde ehemiyetle durduğu ve darb vak’asına başlıca saik siyasî âmiller olduğu kanaati belirtilmiştir.

Maznun müdafaasında darb hadisesinin müşteki tarafından tahrik edildiği ve hadiselerin müşteki tarafından mübalağa edildiği iddia edilmekte ise de, “mübalağanın kimin tarafından yapıldığını bulmaya çalışacağım. Darbeilen Bay Necati Özkan 50 yaşında, evli ve iki çocuk babası bulunmaktadır. Kendisi D.D. yolları ile D.H. yollarının Kıbrıs acenti, gündelik bir gazetenin sahib ve başyazarıdır. Maznun 32 yaşında olup Kırnılı mal sahibi bir aileye mensuptur. 18 ay evvel bir otomobile sahip bulunan maznun, işsiz vakit geçirmekte idi. Kendisi ilk mektep mezunu olmakla beraber, bir sene de orta okula devam etmiştir. Görünüşe göre maznun sert ve kıyak bir adam değildir. Türkiye’de mevki sahibi ve Kıbrıs Türk cemaatı ile yakından ilgilenen bir de kardeşi bulunmaktadır.”

Hakim Vassiliades devamla şöyle demiştir:

“Kıbrıs’ta nevcut iki siyasi partinin birleşmesinden doğan partinin mensubu olarak Türkiye’ye bir heyet gitmiştir. Heyet 2 Şubat’ta adaya avdet etmiş. Havaalanında heyeti karşılayanlar arasında maznun da vardı. 3 Şubat tarihinde Kıbrıs’ta münteşir Türk gazetelerinde, Ankara’da bulunan Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin bir beyannamesi neşredilmiştir. Beyannameye imza koyanlardan biri de maznunun kardeşidir. Aynı beyanname müşteki Bay Necati Özkan’a da verilmiş ise de müşteki bu beyannameyi neşretmekten iç..ap etmiştir. 4 Şubat tarihli müştekinin gazetesi İstiklâl’de bu meyannameden bahseden bir makale yayınlandığı görülmüştür. Mezkûr makalede, Kıbrıs Türk Kültür Cemiyeti icraatının, İstiklâl Partisi’ni devirmek için çevrilen manevralardan başka bir şey olmadığı belirtilmekte idi.

Makalenin intişar ettiği gün öğleden sonra müşteki matbaasından çıkarak evine gidiyordu. Müşteki yüz adım ya yürümüş veya yürümemişti, karşısında maznunu görmüş ve sonra hadise vukua gelmiştir. Maznunun makaleyi okuyup münakaşa ettikten sonra öfkelendiğine kanaat getirmekle beraber, Necati beyin yolunu beklediğine dair hiçbir emare mevcut değildir.

“Mahkeme, maznunun, “benimle alay etti ve onun için vurdum” yolundaki ifadesi ile polis Abbas’ın ve demirci Abdurrahman’ın ifadelerine inanmıştır. Hücum âni olmuş ve gittikçe artan bir şiddetle devam etmiştir. Bay Necati Özkan’nın maznunu tanımadığı ve “İstiklâl”de çıkan makalesinde bahsettiği şahsın Enver’in kardeşi olup olmadığını bilmediği hususunda vermiş olduğu ifadeye inanmıyorum. İrfan Yıldırım’ın sözlerine de inanmadım.”

Bundan sonra müştekinin aldığı yaraların tesiri ile bir ay iş yapamadığını belirten Hakim Mr. Vassiliades, yaraların mahiyeti hakkında doktorların verdiği raporlar hakkındaki kanaatlarını açıklamıştır.

Bunun üzerine maznunun avukatı Bay Oktay Feridun ayağa kalkarak sanık Enver Pamir’in sakin, iyi ahlâk sahibi birisi olduğunu, ömrü boyunca hiçbir vukuat işlemediğini ve iyi ahlâk sahibi olduğuna dair köyünün muhtarından şahadetnamesi olduğunu söylemiş ve mahkemenin bu hususları nazarı itibara almasını reca etmiştir.

Son olarak söz alan Mr. Vassiliades gerek siyasî, gerek şahsî sebeplerden dolayı maznun gibi bir kimsenin cemiyet arasında saygılı bir kimseye kendi eliyle ceza vermeye yeltenmesinin pek önemli olduğunu belirterek bunu üç seneye kadar Kanun tuttuğunu, lâkin bugünkü mahkemenin birinci dava için 9, ikinci dava için de 1 ay hapislik cezası hükmedeceğine ayrıca £5 ceza ve £7.20 dava masrafı emredeceğini söylemiştir.”

Darp olayı davasının neticelendiğini İstiklâl gazetesi de sayfasından şöyle bildiriyordu.

“İstiklâl gazetesi, 06 Mayıs 1950, syf:4

Bay Necati Özkan’a Yapılan taarruza ait dâva neticelendi

Bilindiği gibi geçen 4 Şubat’ta Lefkoşa’da gündüz ö.s. saat 2.30’da evine giderken Başyazarımız Necati Özkan, Kırnılı Enver Pamir’in taarruzuna uğrayarak sağ gözünden ve ağır surette olmak üzere yüzünün muhtelif yerlerinden yaralanmıştı.

Bu hadiseye ait dâva, mahkeme reisi Mr. Gorge Vassiliadis’in huzurunda üç gün devam ettikten sonra perşembe günü açıklanmış ve Enver Pamir suçlu görülerek 10 ay hapse mahkûm olmuştur.

Enver Pamir, Bay Necati Özkan’ın gözlüğünü kırdığından bir ay hapse ve gözlüğün kıymeti olan £5. 10 şilinin tazminine; ve dövüp yaralama suçundan ayrıca 9 ay hapis cezasına ve 7 lira 10 şilin dava masrafı ödemeye mahkûm olmuştur. Cezalar tehvit edildiğinden Enver Pamir hapishanede 9 ay kalmış olacaktır.

Müdafai doktorların raporuna dayanarak Bay Necati Özkan’ın sağ gözünün görüş kuvvetinden yüzde 10 nisbetinde kaybetmiş olduğuna mahkemece kanaat getirildiğinden Reis Mr. Vassiliades, mahkûm Enver Pamir aleyhine yeni bir hukuk dâvası açılarak tazminat istemesi için Bay Necati Özkan’a mahkemenin kararıyla salâhiyet vermiştir.”(son)