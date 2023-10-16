Kıbrıs Türk Eğitimi hiç bu kadar dibi görmemişti. Bir sistemden bahsetmek mümkünde değil. Eğitim, darmadağın olmuş kaotik bir düzene dönüşmüş durumda.

Okulları açalı tam bir ay oldu. Ancak hâlâ; ciddi anlamda öğretmen eksikliği var. Öğretmenlerin ders yükleri, verimli ders yapamayacak, yasal sınırların çok üzerinde.

Bakanlık kararıyla geçirilen öğrencilerin saygısız ve kabul edilemez davranışları öğretmenleri isyan ettirme noktasına getirdi.

Tam gün uygulaması “rezalet” bir hal aldı. Değil günün tamamı, yarısına kadar olan kısmında bile nitelikli eğitim yapılamaz oldu.

Öğrencilerin beslenmesi, geliş-gidişleri, öğlen arasında ne yaptıklarıyla Bakanlık ilgilenmiyor, bunları dert bile edinmiyor.

Öğrenci nakilleri de dahil hemen her şeyde partizanlık, adam kayırmacılığı var.

Tıklım tıkış sınıflar, çürük okul binaları konusunda tek bir olumlu adım yok.

Çağdaş eğitim sistemleri; ileri teknoloji ile eğitimi buluşturmak, esnek ve özgür programları tüm öğrencilere taşımak, yoğun göçten kaynaklanan eğitimsel problemleri çözmek ve ayrım yapmaksızın tüm bireylerini yaşam boyu eğitim anlayışla küresel yeterlilikleri kazandırmakla uğraşıyor… Biz ise;

Hangi öğrencin hangi okulda okuması gerektiğini torpille belirlemeye,

Geçtiğimiz yıl hafta 38 saat olan eğitimi, tam gün eğitim yapacağız diye 39 saate çıkartıp verimli tek bir saat eğitim yapamayarak tüm sistemi darmadağın etmeyi eğitimde iyi bir şey yaptık sanıyoruz.

Kelimelerin Yetersizliği: Filistinli Çocuklar

İsrail – Filistin savaşında en çok çocuklar zarar görüyor. BM (UNICEF) tarafından yapılan açıklamalarına göre;

Bine yakın çocuk ve genç öldü.

Günde yaklaşık 10 çocuk hayatını kaybediyor.

Filistinli çocuk nüfusun 2.1 milyona yakın olduğunu, yaklaşık 1 milyonunun Gazze, geri kalanının da Batı Şeria'da yaşıyor.

Şu ana dek yerinden edilen 38 bine yakın Filistinlinin yarıya yakınının da çocuk olduğu tahmin ediliyor.

15 yaş altı çocukların yüzde 35,8'i Batı Şeria, yüzde 41'i ise Gazze'de yaşıyor.

Gazze'de en az 40 okulun kısmen ya da tamamen hasar gördü. 29 okul da geçici olarak yerlerinden edilen ailelere sığınak olarak kullanılmaya başlandığından eğitim şu an ve savaştan sonrası 5 yıl içinde nitelikli eğitim yapmak mümkün görünmüyor.

Anlayana Gülmece

Not: Aşağıda okuyacağınız gülmece gerçek bir deneyi anlatmaktadır.

Beş Maymun ve Kültür

İçerisinde bir maymunun bulunduğu kapalı odaya merdiven, merdivenin üzerine de bir muz koyarlar. Maymun, muzu almak için merdivenden her çıkmayı çalıştığında üzerine yukarıdan su dökülerekmaymunun merdivene çıkamaması sağlanır.

Bir süre sonra odaya başka bir maymun daha alınır. İkinci maymun merdivene çıkmaya çalıştığında, ilk maymun yukarıdan su döküleceğini bildiği için yeni geleni tartaklayarak durdurur.

Bir süre sonra odaya üçüncü maymun alınır. Üçüncü maymun merdivene çıkmaya çalıştığında ilk iki maymun onu döverler.

Odaya dördüncü maymun alınıp o da merdivene çıkmaya çalıştığından ilk üç maymun onu feci şekilde döverler. İşin ilginç yanı en çok da üçüncü maymun döver.

Sonra ilk iki maymunu odadan çıkarırlar. Artık o dayağın niye atıldığını bilen yoktur.

Odaya beşinci maymun alınır, üçüncü ve dördüncü maymun yeni geleni öldüresiye döverler ancak niçin dövdüklerini bilmezler.

Okumuş muydunuz?

Savaşın vahşetinden daha büyük bir "vahşet" diye bir şey yoktur.

Sidney J. Harris