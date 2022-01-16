Daha Şimdiden Sert Seçim Rüzgarları Esiyor

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan fazla bir süre olmasına rağmen Kıbrıs Rum toplumunda herkes seçimle ilgileniyor, daha doğru bir deyişle, seçimden başka bir şeyle ilgilenmiyor.

Partiler arasında gizli görüşmeler ve al-ver pazarlıkları yapılıyor.

Bu arada iktidar partisi DİSİ içinde önemli gerilimler ve çekişmeler yaşanıyor.

Nikos Anastasiadis’in aday olmayacağını açıklamasından sonra, DİSİ içinde gizliden gizliye yaşanan çekişme sonunda su yüzüne vurdu.

DİSİ başkanı Averof Neofitos ile, düne kadar dışişleri bakanı olan Nikos Hristodulidis arasında bir süreden beri devam eden rekabet ve husumet, bütün boyutlarıyla kamuoyuna yansıdı.

Kavganın nedeni, ikisinin de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı istemesidir. Parti tüzüğüne göre, aday olmak isteyenler partinin Yüksek Kurulu’na baş vururlar. Yaklaşık bin üyeden oluşan Yüksek Kurul da kimin aday olacağını karara bağlar.

Gelgelelim, dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis adaylık için Yüksek Kurul’a baş vurmayı reddetti ve seçimlere parti dışından bağımsız olarak katılabileceğini ima etti.

Hristodulidis nihai kararını açıklamak için erken olduğunu söylese de, uzunca bir süreden beri seçime hazırlandığı herkes tarafından biliniyor.

Bunu elbette Averof Neofitos da biliyor. Bu yüzden, Hristodulis’i düelloya davet eder gibi, ikisinin de bulunduğu pozisyonlardan istifa edip cumhurbaşkanı adaylığı için parti tabanının oylarına başvurmayı önerdi. Elli bir bin DİSİ üyesinin oyuyla sadece partinin cumhurbaşkanı adayı değil, aynı zamanda başkanının da belirlenmesini ileri süren Averof Neofitos’un bu önerisini de reddeden Nikos Hristodulidis, dışişleri bakanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Yerine geçici olarak Yoannis Kasulidis atandı.

Bu gelişmeler sonrasında Averof Neofitos DİSİ’nin tek resmi cumhurbaşkanı adayı oldu ama kavga bitmedi.

Nikos Hristodulidis’in DİSİ dışında bağımsız olarak ama DİKO ve EDEK gibi partilerin desteğini alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayı deneyeceği anlaşılıyor. Bu da Averof Neofitos’u ciddi anlamda tedirgin ediyor. Çünkü DİSİ içinde Hristodulis’in destekçileri hiç de az değil. Seçimlerde parti oylarının bölüneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Şimdi iki siyasetçi arasında, siyasi yelpazenin ortasında yer alan ve federal çözüme ya açıkça karşı çıkan ya da dolaylı yollardan bu çözüm şeklini reddeden partilerin desteğini almak için kıran kırana bir yarış yaşanıyor.

Pragmatist tutumu -aslında oportünist demek daha doğru olur- ile tanınan Averof Neofitos DİKO ve EDEK ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıklarken, federal çözüm vurgusunu yumuşattığı dikkatlerden kaçmadı. Fakat bu kesimlerin desteğini alma konusunda Nikos Hristodulidis bir adım öndedir, çünkü dışişleri eski bakanı Kıbrıs Sorunu konusunda DİKO ile EDEK’e daha yakın duruyor.

Öte yandan, ana muhalefet partisi AKEL de partinin seçim mekanizmalarını devreye sokmaya hazırlanıyor. On yıllık DİSİ iktidarına son vermek için diğer muhalefet partileriyle işbirliği yapmayı önemseyen AKEL, bir yandan da Kıbrıs Sorunu konusunda kendi görüşlerine çok uzak olmayan bir adayın desteklenmesini savunuyor.

Fakat bu hiç kolay değil. Çünkü diğer partilerle iç politik konularda ortak noktalar bulsa da, Kıbrıs Sorununda AKEL’in görüşlerine yakın olan muhalefet partisi bulmak çok zordur.

Bu durum, partinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer muhalif partilerle ortak bir aday etrafında anlaşmasını iyice zorlaştırıyor.

Öte yandan şu da bir gerçektir ki, 2023 seçimlerine doğru ilerlerken Kıbrıs Sorunu gündemin alt sıralarında yer alıyor. Başta yolsuzluk olmak üzere, işsizlik, beyin göçü ve ekonomik sıkıntılar seçmenin daha fazla önem verdiği konular arasındadır.

AKEL içinde bir kesim, bu gerçeğe işaret ederek, aday belirleme sürecinde Kıbrıs Sorununu dikkate almaktan yana değilmiş gibi görünüyor.

Kanımca, bu son derece yanlış olur. Tam da Kıbrıs Sorununun dibe yuvarlandığı bu zamanda ülkenin birleşme perspektifini canlandıracak çözüm yanlısı ılımlı politikacılara ihtiyaç vardır. Bu konudaki görüşlerimi her zeminde dile getiriyorum.

Evet, Kıbrıs Rum Sağ’ı zor günlerden geçiyor ama 2023 seçimlerinde AKEL’in işi de hiç kolay değil...