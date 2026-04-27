Dağıtılan bir ülke

Bir dağıtım düzeni kuruldu, hiç de bozulmadı.

Bozulmadı, çünkü zaten bozuk olanın sürekliliği sağlandı.

Tepeden tırnağa rica, minnet bir yaşam…

Yıllardır ne dağıtılmadı ki…

En çok da toprak…

Arsa, arazi…

En son seçimlerde silah izni dağıtılmıştı…

Tabanca ruhsatı…

T izni…

Noterlik…

Yurttaşlık dağıtıldı öncesinde, sonrasında ve dağıtılıyor hâlen…

İş dağıtılıyor ama öyle herkese değil…

Hatırlı olanlara…

Çünkü en kıymetlisi…

Ölene kadar maaş sonuçta…

Hep bir dağıtımdır gidiyor yıllardır…

Kıbrıslı Rumlardan kalan ganimet dağıt dağıt bitmedi, anlayınız ne kadar çok, ne kadar uçsuz…

Bir de diploma dağıtılıyor, sahte…

Bunu “hükümet” doğrudan yapmıyor tabii…

Seyirci ya da koruyucu bu meselede…

Dokundurmuyor!

***

Diploma meselesi artık sınırları aştı.

Fas’ta öğrenciler sokakta…

Örgütlendiler ve eylem yapıyorlar çünkü “KKTC”den aldıkları diplomalar tanınmıyor…

YÖDAK başkanına sordum, “Bu tavır muhtemelen siyasidir” dedi.

Aman, yalan değil tabii…

Gerçek!

Fas elbette "KKTC"yi tanımıyor, Türkiye dışındaki tüm diğer ülkeler gibi…

Buradaki üniversite diplomaları, Türkiye’deki denklik üzerinden kabul görüyor…

Muhtemelen sahte diploma işleri ayyuka çıkınca, siyasi tanınmamışlık üzerinden yapılan lobiler de karşılık buldu.

Umarım başka ülkeler için de kopyalanmaz bu tavır…

Şu anda adanın kuzeyinde yükseköğrenim alanında 100 binin üzerinde kayıtlı öğrenci var; 96 bin kadar aktif… 38 bine yakın uluslararası öğrenci eğitim görüyor…

Ha, ne kadarının gerçekten öğrenci olduğu, bilemem…

Bu tavır yaygınlaşırsa ciddi risk…

***

Son dönemde denetimler sıklaştı tabii…

Bir yeni bilgi, teyit edilmiş: Üniversitelerimizdeki tıp fakültelerinden birine öğrenci alımı durduruldu…

Yine bir üniversitenin, denetimler sonucu 15 farklı bölümü kapatıldı…

Bir de iyi haber verelim…

Yükseköğrenim alanındaki önemli örgütlerden biri olan “Avrupa Kalite Güvence Örgütü” (ENQA)’da üyeliğimiz dondurulmuştu…

Yeniden bir şans verildi.

Yeniden bir yol açıldı.

Umarım bilinir kıymeti…

Çok daha ciddi kriterler şart yükseköğrenime, çok daha etkin denetim…

Bu kadar üniversite fazla.

Bir kısmının varlık nedeni eğitim değil.

Teşvikler…

Vergi avantajları…

Hatta daha karanlık iddialar…

Bu çürümüşlük içinde iyi üniversitelere, onurlu akademisyenlere ve emeğiyle o diplomayı hak eden gençlere yazık oluyor.