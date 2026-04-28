Kuzey Kore’den Amerika’ya;  KKTC’nin Türkiyelileşme endişesi!

Dünya’yı dolaşırken, tabii ki “haber” anlamında, iki konu çok ilgimi çekti…

Biri Kuzey Kore, öteki Amerika ile ilgili…

-*-*-

Güney Kore’nin başkenti Seul merkezli bir Sivil Toplum Kuruluşu’na göre, Kuzey Kore'de Covid-19 salgını sırasında idam cezaları önemli ölçüde artmış…

-*-*-

TJWG kısa adlı bu kurumun raporuna göre, Kuzey Kore’de Ocak 2020'den 2024 sonuna kadar en az 153 kişi idam edildi veya ölüm cezasına çarptırılmış…

-*-*-

Pandemi öncesinde yılda ortalama 40 kadar kişi idam ediliyormuş…

-*-*-

İlgimi en çok çeken de, bu kurumun, Kuzey Koreli bazı sığınmacı kişilerden derlediği bilgilerde yer alan “idam sebepleri”…

-*-*-

Kuzey Kore’de, Devlet Başkanı’nı eleştirmek idam sebeplerinin başında geliyor…

Aslında çok ilginçtir; birçok ülkede, birçok devlet başkanı, Kuzey Kore’nin Başkanı Kim’den pek farklı düşünmese de, ne yazık ki o ülkelerde “idam cezası” yok!

-*-*-

Kuzey Kore’de, Güney Kore’nin ürettiği ve K- drama ya da K – pop tüketimi de en az 12 yıl hapis sebebi… Ama iş büyürse idama kadar gidebiliyorsunuz… Güney Kore üretimi pop veya dizi dinlemek – izlemek yasak!

-*-*-

En sık karşılaşılan suçlar arasında din ve batıl inançlar da var!

Vatandaşlar, her hangi bir dine inandığı anda “kurşuna dizilebiliyor”…

-*-*-

Benim gibi biri mesela kesin idamlıktır!

Çünkü önümden siyah kedi geçerse, anında yolumu değiştiriyorum!

-*-*-

Gelelim Amerika’ya!

Amerika’da Jimmy Kimmel adlı bir “komedyen televizyoncu”; geçtiğimiz hafta “Jimmy Kimmel Live” adlı programında, Başkan Donald Trump ve eşi ile dalga geçti!

Espri yaptı!

-*-*-

Ne dedi?

Özetle dedi ki, “… Melania, çok havalı, pırıl pırıl bir dul kadın olacak!”

-*-*-

Bu espri yapıldıktan birkaç gün sonra, Trump’a suikast girişimi meydana geldi!

-*-*-

Donald ve Melania Trump, ilgili televizyon kanalına Kimmel’in işten çıkarılması çağrısı yaptı…

Aslında eminim Trump’ın kafasından geçenler, Kuzey Kore stili bir cezalandırmaydı ki, Kimmel gerçekten aynı şakayı orada yapsa, kurşuna dizilmesi bir yana, köpeklere yedirilmesi dahi gündeme gelebilirdi!

-*-*-

Kimmel, kendini savunurken bile şaka ve espri yapmayı sürdürdü…

"Bazen sabah uyanırsınız ve First Lady bir açıklama yayınlayarak işinizden kovulmanızı ister, değil mi?" dedi!

-*-*-

Dalga geçmekten hiç geri durmadı!

“Şiddet çağrısı yapmadım; Trump 80, Melania 56 yaşında, Trump erken ölecek, Melania dul kalacak dedim” diye açıkladı!

-*-*-

Melania'nın "doğum bekleyen bir dul kadın gibi" parladığını söyleyen Kimmel, geri vites de atmadı; "Açıkçası, aralarındaki yaş farkı ve birlikte oldukları her an yüzünde gördüğümüz mutluluk ifadesiyle ilgili bir şakaydı. Neredeyse 80 yaşında olması ve onun benden daha genç olmasıyla ilgili çok hafif bir şakaydı. Tanımın hiçbir şekilde bir suikast çağrısı değildi ve bunu biliyorlar. Özellikle silahlı şiddete karşı yıllardır çok sesli bir şekilde konuşuyorum, ancak First Lady'nin hafta sonu stresli bir deneyim yaşadığını anlıyorum. Ve muhtemelen o evde her hafta sonu oldukça stresli geçiyordur" diyerek, dalga geçmeye devam etti!

-*-*-

Melania’ya hitaben, şunları da ekledi: “Ayrıca nefret dolu ve şiddet içeren söylemlerin reddedilmesi gereken bir şey olduğu konusunda da hemfikirim. Kesinlikle katılıyorum. Ve bunu azaltmaya başlamanın en iyi yolu, eşinizle bu konuda konuşmak olurdu diye düşünüyorum.”

-*-*-

Trump ve karısı; hala Kimmel'in hesap vermesi gerektiği yönünde ısrar ediyorlar… Ama herkes daha fazla gülüyor! Trump, “Jimmy Kimmel, Disney ve ABC tarafından derhal kovulmalı" demeye devam ediyor!

-*-*-

Amerika, elbette Kuzey Kore’ye göre, hoşgörü ve demokrasi seviyesinin çok yüksek olduğu bir ülke…

-*-*-

Benzer demokrasi ve hoşgörü, yargımız sayesinde, bizim ülkemizde de kesinlikle korunuyor…

Hukuk ne diyorsa, Anayasamız ne emrediyorsa, yasalarımızda ne belirtiliyorsa, içtihatlar neyi gerektiriyorsa ve Avrupa İnsan Hakları çizgisinde ifade özgürlüğümüz de yerinde duruyor…

-*-*-

Ve şu anda gerek Türkiye’ye devredilmek istenen siber güvenlik meselesi, gerekse ceza yasalarında yapılmak istenen değişiklikler, elbette Kuzey Koreleşmek olmayacaktır ama en iyi ihtimalle, “Türkiyelileşmektir” ki; bu durum, demokrasimize vurulabilecek en ağır darbe olacaktır!

Kıbrıs Cumhuriyeti sigara vergisini artıramıyor!

Avrupa Birliği (AB) kaynaklı bir uygulama ile Kıbrıs Cumhuriyeti de, sigara ve tütün ürünlerine vergiyi artırabilir…

-*-*-

Bunun hedefi, zararlı olan sigaradan insanları uzak tutmak olarak açıklanıyor…

-*-*-

Ancak Kıbrıslı Rum büfe sahipleri, tütün vergilerinde önerilen artışların tüketicileri yasadışı kanallara itme, yasal perakende ticaretini zayıflatma ve devlet gelirlerini artırmak yerine azaltma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunuyor…

-*-*-

Rumların, Büfeler Birliği (Sykade) diye bir örgütleri var…

Sykade’nin Başkanı Andreas Theodoulou, halk sağlığı konusunun Kıbrıs'taki etkisinin adanın özel piyasa koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi… Kuzey’den gelecek kaçak tütün ürünlerine dikkat çekti!

-*-*-

Hazırlanın!

Kıbrıs cumhuriyeti vergileri artırırsa, yani sigara ve tütün ürünlerine zam yaparsa, bu iş kime yarayacak?

Bize tabii ki!

Kaçakçılar da ayrıca bayram edecek!

-*-*-

Schengen meselesi gibi!

Kıbrıs Cumhuriyeti, AB istese de vergileri sanırım artıramayacak!

Yeşil Hat nedeniyle Schengen’e girişin belirsizliği de devam ediyor!