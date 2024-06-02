“Club ACAPULCO Turizm Sektörümüzde Devreye Girdi”-1982

Okulumuz tatil olduğunda biz ortaokul öğrencilerinin harçlık kazanmak için girdiği işler vardı. Sanırım Girne’de ‘70’li yılların sonu, ‘80’li yılların başlarında ortaokul öğrencisi olanlar hatırlayacaktır, Girne Belediyesi’nin sokak-ot temizlik ekipleri genelde bizim gibi öğrencilerden oluşturulurdu. Bu ekiplere, belediyenin görevlisi belli sokakları tahsis eder ve yol kenarındaki otları çapa ile temizlemek için elimize çapalar teslim edilirdi. Karşılığında kaç para alıyoruduk diye hatırlamıyorum ama herhalde buna değerdi.

Acapulco tatil köyü ise benim için başka bir anıya sahiplik ediyordu. ’78 yılıydı sanırım. Daha Acapulco; pek imar edilmemiş, tepede bir restoranının olduğunu hatırlarım. Plajda ise barakadan bir büfe ve denize gelenlere bilet kesmek için bir de yola koyulmuş demirden barikat vardı. İşte o günerde Akgünler Turizm’in bir geçici çalışanı olarak, orada bilet keser, barakada da sandüviç yapar meşrubat satardım müşterilere. Dediğim gibi, in-cin top oynardı bölgede.

1982 yılında ise, bugünün devasa yatırımının ilk adımları atılıyordu. Adına da ACAPULCO Tatil Köyü denilmişti. Kendisinden “Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin İlk Tatil Köyü” olarak bahsediliyordu.

Şubat 1982 tarihli Bozkurt gazetemizde ise; “Turizmde Yürekli Bir Atılım” üst başlığında söz konusu yatırımın duyurumu yapılıyordu.

“Bozkurt, 18 Şubat 1982, syf:1

Turizmde Yürekli Bir Atılım: “ACAPULCO” Tatil Köyü Yakında Devreye Giriyor.

Proje için 85 milyon TL Harcayan Ünal Çağıner, “Turizm Yasasının Hâlâ Çıkmaması, Turizm Sektörümüzün En Büyük Eksikliğidir” Diyor.

Girne (TAK):

Girne’nin doğusunda 6 buçuk mil diye bilinen bölgede yeni bir köy doğuyor! “Acapulco Tatil Köyü.”

1974 Mutlu Barış Harekâtından sonra Turizm sahamızda yapılan en büyük yatırımla gerçekleşiyor bu proje.

Akgünler İşletmeleri Şirketinin yapmakta olduğu tatil köyü şimdiye dek devletten hiçbir yardım talep edilmemiştir. 112 Bungalow, Restorant, Çocuk Bahçesi, Tenis, Voleybol ve Basketbol Sahası, Taverna ve açık hava diskoteğinden oluşacak tatil köyünün ilk 50 Bungalow ile alt yapısı bu Mart sonu tamamlanacak. Geri kalan Bungalowlar ise 3 yıl içinde tamamlanacak.

Yapımına 1979 yılında başlanan tatil köyü için şimdiye dek 85 milyon TL harcandığını belirten Akgünler Genel Müdürü Ünal Çağıner, 53 Bungalowun bu yaz hizmete gireceğini belirtiyor. Çağıner 5 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında İtalyan, Alman ve Fransız Turizm Şirketleri ile anlaşmalar yapıldığını belirtiyor. Şirin Bungalowlar, tertemiz sahil şeridi ve altın gibi kumsalı ile tam bir dinlenme yeri Acapulco.

Bütün olanaklarını ortaya koyduklarını ve en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirten Akgünler İşletmeleri Genel Müdürü Ünal Çağıner “En büyük derdimiz Meclisimizden hâlâ çıkmayan Turizm Yasasıdır. Bu durum tüm turizmle uğraşan bütün arkadaşların müşterek derdi” diyor Ünal Çağıner. Turizm Yasasının Meclis’ten geçmesi halinde daha büyük yatırımlar ve girişimlerde bulunacaklarını belirterek, böyle bir yasanın yoksunluğunun turizmdeki en büyük sorunumuz ve eksiğimiz olduğunu vurguluyor.”

1979 yılında inşaat işlerine başlanmış 3 yıl içerisinde de hizmete girmesi planlanmıştı. Evet büyük bir yatırımdı. Bu yatırımın o günün parasıyla 100 milyon Türk Lirasını bulması bekleniyordu. Akgünler Turizm bunun 85 milyonunu karşılayabileceğini, geriye kalan 15 milyonun ise devletten kredi olarak alınacağını planlıyordu. Elbette bu konuda devlet kendisine bir garanti vermişti. Ama öyle olmadı. Devletten beklenen katkı sağlanamayınca tatil köyünün yapımı durma noktasına geldi.

28 Şubat 1982 tarihli Bozkurt gazetesi; “Turizm Davamızda Bir Hâyâl Kırıklığı Daha-“ACAPULCO” Tatil Köyü İnşaatı Durma Noktasına Geldi.” şeklinde birinci sayfadan bir başlık attı. Ve gazetenin birinci sayfasının neredeyse 4/3’ünü kapsayan konuyla ilgili detatylı bir yazı okurla buluşturulmuştu.

Bozkurt gazetesinin 6 Haziran 1982 tarihli nüshasında ise, yani bugünden tam 42 yıl önce, “Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilk tatil köyü” duyurusyla 5 Haziran’da kapılarını turizme açmış oldu.

“Bozkurt, 06 Haziran 1982, syf:1

KTFD’NİN İLK TATİL KÖYÜ

Club ACAPULCO Turizm Sektörümüzde Devreye Girdi.

Akgünler Turizm İşletmelerine Ait Olan Tatil Köyü Dün Akşam Büyük Bir Davetli Topluluğunun Katılmasıyla Törenle Açıldı

Girne (özel):

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilk tatil köyü olan Club ACAPULCO, dün akşam düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 100 milyon TL harcanarak Ünal Çağıner’in AKGÜNLER TURİZM’i tarafından inşa edilen ACAPULCO TATİL KÖYÜ bungalow tipi 100 tatil evini, kapalı ve açık iki restorantı, bir taverna ile diskoyu, golf, tenis, voleybol, basketbol oynanabilecek spor alanlarını, ve geniş bir plajı içermektedir. Girne kıyılarında “Altı buçuk mil” diye bilinen bölgeye kurulan ACAPULCO TATİL KÖYÜ, Haziran ayının ortalarından başlayarak sezon sonuna kadar yabancı uyruklu turistleri ağırlayacaktır.

Çağıner, Basına Teşekkür Etti

Özel sektörün yaptığı en büyük yatırımlarından bir olan tatil köyü, tüm tesisleriyle iç turizmimize de açıktır. Gazetemize özel bir demeç veren Akgünler Turizm’in sahibi Ünal Çağıner, tatil köyünü önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmek niyetinde olduklarını ve yeni tatil evleri inşa edeceklerini bildirdi. Çağıner, projenin gerçekleştirilmesinde, yayınlarıyle basınımızın da etkin rolü olduğunu belirterek, özellikle gazetemiz BOZKURT’un yayınlarına teşekkür etti. Ünal Çağıner, yatırımlarının ve çabalarının bundan sonra da sürdürüleceğini ifade ederek, çalışmalarının bundan sonraki aşamasında da basınımızı yanlarında görmekten kıvanç duyacaklarını söyledi.”