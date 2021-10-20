Çirkefe battık: Utanç!

Sonunda en dibi gördük.

Lefkoşa'da yola çıktım, "Bu Memleket Bizimciler" eylem yapıyordu…

Sonrasında bir haber, "tedarikçiler akaryakıt satışını durdurdu"

Neden? Kâr marjları düşükmüş diye!

Dakikalar sonra benzincilerde bir kaos!

Öyle böyle değil!

Lefkoşa trafiği felç…

Kadının biri küfrediyor aracının camından, "yedi garnını…"

Sosyal medyada akşamdan yayılan bir video dönüyor.

Dilim varmıyor anlatmaya…

Böylesine mi çirkinleşir siyaset?

Çok üzülüyorum.

Çok ama çok üzülüyorum.

Birçoğunun dilinde aynı anlatı, gırgır, şaka, geyik sohbeti.

Ağlanacak halimize gülüyoruz.

***

Gaz bitmiş memlekette, akaryakıt vermiyorlar.

Bir yaşlı amca, elinde bir şişe benzin dolduruyor.

Bu kaosun içinde markette duruyorum, zaten arabayla ilerlemek zor.

Markette 1 poşet ıvır zıvır 250 TL tutmuş, bakıyorum "ne aldım" diye, pek bir şey yok.

Lefkoşa'da devam ediyorum.

Yayalar yollarda araçların arasında ölümle dans ediyor, tam bir kargaşa var.

Yabancı öğrenci beyaz çorapları ile terlik giymiş, dikkatimi çekiyor, "moda" herhalde! Kulaklıklar kulağında, müzik dinliyor, yoldan çekilse bari!

Hava da nemli, yazdan kalma, bunaltıcı.

Bulutlar ha var, ha yok.

"Öğle arası" niyetine annemlere varıyorum.

Bir şeyler atıştırdıktan sonra geldiğim gibi geri dönmeye çalışıyorum.

Aynı kaos devam ediyor, sosyal medyada geyik sürüyor.

Memlekete dönüp bir uzaktan bakmaya çalışıyorum.

‘Azınlık’ olarak kurulan hükümeti düşmüş, istifa etmiş.

Meclisi açılamıyor.

Cumhurbaşkanı başka telde, kurultay bekleyeceğim diyor.

***

Devlet ödemeleri durmuş.

Çiftçiler meclisi basıyor.

Memleketi dert edenler Kuğulu Park'ta toplanmış, marazlı bir eylem var.

Akaryakıt satışı durmuş, gaz bitmiş.

Elektrik Santrali'nin yakıtı da bitiyormuş, yakında elektrikler kesilecek!

Seçim tarihi siyasette kaosa dönüşmüş.

Pahalılık herkesi yakmış.

Döviz daha dün rekor kırmış, arabadaki bozuk Euro'lar değere binmiş, dövizcide bozdursam mı?

Arasta'nın güneyinde bir burger yemek servete dönüşmüş.

Yoklar ülkesinde bir de video çıkmış.

***

Evet, yok.

Akaryakıt yok.

Gaz yok.

Para yok.

Refah yok.

Sağlık yok.

İş yok.

Hükümet yok.

Seçim yok.

Başbakan yok.

Demokrasi yok.

İrade yok.

Yok yok yok.

Video var.

Şantaj var.

Rezalet var.

Kaos var.

Utanç var.

Hem de çok büyük bir utanç var.



