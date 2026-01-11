Türkiya’dan Gıprız’ın kuzeyine; Yasalar

Türkiya'da 18 Ekim 2022 tarihinde çog önemli bir yasa resmi gazedda da yürürlüğe girdi. Bu yasanın adı 7418 sayılı “Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’du. Türkiya'nın kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarag bilinirdi bu yasa. “7418 Sayılı Yasanın 29. maddesi MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Türkiya’dakı bu yasada öne çıkan nogdalar nelerdir? “Gerçeye aykırı bilgi”, “kamu barışını bozmag”…

Gıprız’ın kuzeyinde geşdiyimiz günnerde bir taslag olan ceza yasası kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Hazırlanan ceza yasası taslağında “Organize Dezenformasyon” ifadesi geşmegdedir. Taslag metinde “Organize Dezenformasyon” şu şekilde tanımlanmagdadır; "Organize Dezenformasyon" bir gerçek veya tüzel kişinin, gerçeğe aykırı olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği bilgiyi, kamu barışını bozmak, toplumu yanıltmak veya kamu düzeni bakımından açık ve yakın bir tehlike yaratmak amacıyla, bilerek ve isteyerek, kitle iletişim araçları veya sistematik sosyal medya yayınları yoluyla yaymasını anlatır". Organize Dezenformasyon’u ifade ederkana öne çıkan nogdalar nelerdir? “Gerçeye aykırı bilgi”, “kamu barışını bozmag”…

Yerleşimci kolonyalizmde sömürgeci gendini her alanda inşa eder. Ekonomig modelden dutunda bürograsiye, mimariye gadar sömürgeci ülke gendini sömürülen ülkeye empoze eder. Gendi gendini fetheddiyi tobraglarda inşa eder. Sömürgecilig kapitalisd gelişmenin bir ürünü olarag garşımıza çıgmagdadır. Türkiya 1974 Atilla harekatından soğra Türgca gonuşan Gıprızlılara dayaddığı protokollerinan bütün sisdemi inşa edmişdir. Eyitimden tarım politikalarına gadar her şey başdan dönüşdürülmüşdür. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne aid her şey, Urumca gonuşan Gıprızlılara aid her şey imha edilmiş yerine Türkiye Cumhuriyeti’nde olan her şeyin bir replikası gonmuşdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti TC’nin bir replikası olarag garşımızda durmagdadır.

Şu an gündemimize gelen ceza yasası taslağı da aslında bu politikaların bir sonucudur. Sömürgecilig durağan bir sürec deyildir. Sömürgecilig yerlilerin özgürleşme sürecini gerçegleşdirmesiynan biten bir sürecdir. Sömürgecilig süregli inşa sürecidir. Türkiya Gıprız’ın kuzeyinde gendi replikasını süregli olarag inşa edmegdedir. Tavizsiz ve hoyrad bir şekilde… Acımasızca… İnsanını, dovasını düşünmeden…

Gerçeğe Aykırı Bilgi-Kamu Barışını Bozmag

Dörd dane gerçeglig vardır. İgdidar olarag burjuvazinin ve sömürgecinin gerçegliyi, ezilenler olarag da ırgad sınıfının ve sömürülenlerin gerçegliyi… Ezenin gerçeyinan ezilenin gerçeyi örtüşmez. Bu gerçegligler sınıfsal olarag süregli çatışma içindedir. Gereg burjuvazi geregsa da sömürgeci gendi gerçeyini dayadarag, Marx’ın “ideoloji” kavramının ortaya çıgmasını saglar. Onnarın gerçegliyi bizim gerçeyimize dönüşür ve biz burjuvazi ve sömürgecinin yaraddığı dünyayı sorgusuz sualsiz gabul ederig. Oluşdurulan bu gerceglig bizim gercegliyimize dönüşereg bir ilüzyonun içünde yaşamaya başlarıg. Gerçeye aykırı bilginin kökeni budur. Burjuvazinin ileri kapitalisd toplumlarda, sömürgecinin sömürge toblumlarında yaraddığı gerceglig ırgad sınıfının ve sömürülenlerin itaad edmesi ve sömürülmesini meşrulaşdıran, bu mekanizmaları koruyan bir gerceglig ve bilgi türüdür.

Irgad sınıfının ve sömürgeleşdirilmiş toblumların aydınnarının eñ böyüg sorumluluglarından biri, ezilenlerin gendi gerçeyini ve bilgisini üredmesidir. İki dane kavram vardır garşımızda. Bir danesi bilgi diyeri da gerçegdir. Gerçeg ve bilgi birbirini tamamlayan bir birini üreden iki kavramdır. Bilgi da gerceg da sınıfsaldır.

Türkiya’nın Türkiya’da yabdığı şeyinan, Gıprız’da yabdığı şey ayni gibin görünse da ayni şey deyildir. Türkiya’da Türkiya egemenleri gendi gercegliyini ve bilgisini koruma, dokunulmaz gılma yoluna giderkana, bir başga ülke olan Gıprız’da sömürgeci rolünde gendi gerçeyini ve bigisini koruma ve dokunulmaz gılma arzusu içündedir. Ünal Üstel hökümetinin bu işlerininan ilişgisi olacag kapasitesi yogdur. Türkiya devleti olmasaydı ne Üstel bu makamları görürdü ne da bu hökümed ayagda galırdı. İşde sorun tam da buradadır. Az önce ifade eddiyim şey dekolonyal bir figrin üreddiyi bir gerçeglig ve bilgidir. Ceza yasasında ön görülen gerçeglig ve bilgi zaten bizim günlüg hayatımızda gendini egemen gılmışdır. Bunu Türkiya’nın sömürgeci rolünü ifade edereg gonuşan gazeddacı, siyasedci veya aydın gişiler çog eyi bilmegdedir. Bu gişiler zaten kaş gişi galmışdır. Bunu tartışdığınız anda ki bu Türglüg sözleşmesinin gendisidir, olduvunuz ortamda izole edilirsiñiz, deliymiş gibi gösderilirsiniz, susdurulmag isdenirsiñiz hadda ve hadda marjinalize edilirsiñiz.

Ceza yasasının ön gördüğü gerçeg ve bilgi hegomonyası sömürgeci tarafından gündelig hayatın ilişgileri içünde üredildiydi ve bu hegemonyayı Türgca gonuşan Gıprızlılar çogdan gabullendiydi. Türkiya yabdığı şeyi bir adım daha ilerledereg gündelig hayatın içinde olan basgıcı aracların yasallaşmasını sağlamagdadır bu yasaynan beraber. Onüçün, yabancı devled adamlarıynan ilgili da bu taslağın içüne maddeler goymuşdur. Kimdir bu yabancı devled adamları? Bu yabancı devled adamları Gıprızlıların gendine yabdığı eleşdirilerden neçün rahadsız olsun? Elye köyündeki Memed dayının Putin’nan ilgili ne düşündüyü ne söylediyi Putin’nin umurundadır zannedersiñiz? Erdoğan’ın umurundadır? Erdoğan’nın da umurunda deyil ancag bir sömürgeci olarag gendi egemenliyinin sorgulanabilir olması hişbir sömürgecinin isteyeceyi bir şey deyildir. Sömürgeci, ehendi sorgulanmaz ve dokunulmazdır. Bu otoritenin dovasıdır. Bu gücün tanrısal olduvunun sömürülenner tarafından anlaşılması içün bu yasalar ve cezalar şarddır.

Kamu barışı dediyimiz kavramda bu bağlamda egemen olan sınıfın sömürdüyü sınıf üzerinde inşa eddiyi rejimin devamlılığı demegdir. Sömürgeleşdirilmiş toblumlarda sömürgecinin sömürdügleri üzerinde inşa eddiyi rejimin devamlılığının sağlanması demegdir. Sınıflı toblumlarda kamu nedir? Sömürgeleşdirilmiş toblumlarda kamu kimdir? İnsan yerine gonan, insan olarag gabul edilen burjuvazi ve sömürgeci ehendilerdir. Bu elid zümrelerin dışında galannar kamu deyildir. Kamu barışı onnarın gurduğu kamu düzeninin sorunsuz işledilmesidir. Tarihsel sürec içünde kamu barışını bozan kimlerdir? Endüsdüri toblumlarında ırgad sınıfı, sömürge toblumlarında sömürülenlerin tümüdür. Kamu barışının bozulması iki şekilde vuku bulur. Biri devriminan diyeri da anti kolonyal özgürlüg hareketiynan…

Türkiya ceza yasasındakı bu deyişigligleri iki şeyden dolayı isdemegdedir. Birincisi tanrısal olan yenñi gücünü kurumsallaşdırmagdır. Gıprız’ın kuzeyinde sahib olduvu gücün tanrısallığını gendi içünde arddırmag isder. İkincisi da yeni bir rejim deyişigliyidir. Bu rejim deyişigliyine giderkana, gendine sorun çkarma ihdimali olan yurdseverlerin hebsini habse atarag ya da hebsinin habse girme ihtimalini gendilere gösderereg, onnarı sessizleşdirmegdir.

Ehlileşen, itaad eden, sessiz sessiz yerinde oturan tebalar magbul olannardır. Heb sorduvumuz o meşhur soruyu soralım o zaman. İnsan nasıl insan olur? İnsanın, insan olma koşulunu belirleyen iki edmen vardır. Emeg ve gonuşmag… Gonuşmag nasıl gonuşmag? Gonuşmag, igdidarın üreddiyi bilgiye garşı, o bilginin yaraddığı gerçegliye garşı kamu düzenini bozacag devrimci, dekolonyal bilgi üretimi ve ezilennerin gendi gerçegliyini inşa edmesidir. Gonuşmag özgürlügdür! İnsan özgür olursa insan galabilir. İnsan gonuşur goca arkadaşlar… İnsan gonuşur…

Nod: Yazının seslendirilmiş haline lingden ulaşabilirsiñiz;

