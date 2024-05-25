Cevdet Yılmaz bey hoş geldiniz, keşke bir akşam kalsaydınız efendim, saygılar sunarım!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Özelleştirme İdaresinin ortak şirketi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketinin satın aldığı Ada 74 isimli RoRo Gemisi Mersin’de düzenlenen törenle KKTC’ye uğurlandı.

Tarih yaprakları 3 Mayıs 2023’ü gösteriyordu…

Yani yaklaşık bir yıl öncesini…

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Törende konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Adanın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak bizim boynumuzun borcu. Satın aldığımız bu gemiyi Kıbrıs Türklerinin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Mersin Limanına gelirken 1975’e geri döndüğünü, bu limandan Yeşilada Feribotu ile Kıbrıs’a gittiği o anları duygulanarak tekrar yaşadığını söyledi. Aynı Limanda bu sefer Ada 74 Gemisinin hizmet vereceğini söyleyen Arıklı yapılan katkı ve fedakarlık için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

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Tarih yine 3 Mayıs 2023’tü…

Arıklı, "Güçlü Türkiye, bölgesindeki oldubittilere göz yummayan, Libya'daki emperyalist oyunları bozan, Azerbaycan’da yıllardır süren Ermeni işgalini sonlandıran Türkiye’dir. Güçlü Türkiye Afrin’e, Kuzey Irak’a girmek için ABD ve AB den izin almayan Türkiye’dir. Bu Türkiye KKTC’yi yaşatıp tanıtacak Türkiye’dir" dedi.

Aynı törende, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Türkiye ile KKTC'nin geçmişte olduğu gibi bugün de yüreğinin birlikte attığını belirterek, geminin hayırlı olmasını diledi.

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Konuşmaların ardından kurdele kesen katılımcılar, feribotu gezdi.

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3 Mayıs’taki bu törenin bir gün sonrasına geçelim……

4 Mayıs 2023…

Mağusa Limanı’ndayız…

Tören, tören, tören…

Kurdeleler ve kurdele üzerine dizilmiş mavrobullolar misali görüntüler!

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Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin bünyesine yeni katılan “ADA 74” RoRo/feribotu, Gazimağusa Limanı’nda düzenlenen ilk sefer töreniyle tanıtıldı.

Dan da dan! Cın cı cın!

Kurdeleyi kesmeye hazırlananlar kimler?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, milletvekilleri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

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Burada konuşma yapanlardan birincisi, Kıbrıs Türk Denizcilik Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmazer’di…

Ve dedi ki; “… Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle alınan feribot, KKTC devletinin denizcilik alandaki gücünü artıracak”…

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Gören duyan da sanır ki KKTC bandıralı gemilerin sayısı, Panama’yı aştı falan!

Bu ifadeden bile, bu törenin veya bu gemi işinin “fos” olduğunu anlamak yeterlidir aslında!

Neyse Yılmazer, ulaşımdaki adımların KKTC’nin ticaret turizm ve ekonomisini büyüteceğini vurguladı, hayırlı olmasını diledi.

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Bir gün önce Mersin’de yapılan törene de katılan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 400 yolcu, 15 tır ve 25 küçük araç kapasiteli Ada 74 gemisinin, deniz ulaşımımıza ayrı bir soluk getireceğini belirtmişti… Mağusa’daki törende de dedi ki, “… KKTC artık deniz yollarında kalitesiyle bilet fiyatlarıyla ciddi bir rekabet gücü yakaladı”… Haberi ve açıklamaları okuyanlar, “vay yavollem KKTC’ye” şeklinde tepki gösterdiler!

Noveç düşünsün gayrı yani!

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Veeeee Büyükelçimiz…

Mağusa’daki törende, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuştu… Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay’ın selamlarını iletti…

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Tarihimizin belki de en müstesna, en istisna, en ne bileyim kafadan sallama falan lafını etti…

Feyzioğlu, bu feribotun, Kıbrıs’ın milli davasında ne kadar kararlı, adada ne kadar kalıcı, egemen, bağımsız olduğunun ve sonsuza kadar var olacağının çeliğe bürünmüş hali olduğunu kaydetti…

Abi gemi üç - beş ayda iflas etti!

Bu nasıl bir gazdır!

Bu nasıl bir hamasettir!

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Neyse; konuşmalara bakmaya devam edelim!

Erdoğan’ın KKTC için BM’de yaptığı tanınma çağrısını anımsatan ve KKTC’nin bölgede güçlü bir devlet olarak sonsuza denk var olacağını ifade eden Feyzioğlu, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, olacağını vurguladı.

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Kablo ile elektriğin KKTC’ye geleceğini ifade eden Feyzioğlu, ayrıca hastane, genel sağlık, limanların iyileştirilmesi, karayolları projelerinin de tek millet, iki devlet ve kardeşlik hukukuyla ülkeye geleceğini söyledi, Türkiye ile KKTC’nin daima kol kola olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, feribotun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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Ne yazık ki büyükelçimizin dilekleri tutmadı; hiç de hayırlı olmadı!

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Kürsüde Başbakanımız…

Canım Ünal abim…

O bir kral!

Olmadı prens!

Doğrudan grasso çekerek devreye girdi ve “… çok güzel bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, her zaman yanlarında olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Oktay’a teşekkür etti.”…

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Ambargolardı, altında eziliyorduk falan derken, Türkiye ile KKTC arasındaki deniz ulaşımının bu feribotla daha kaliteli ve hızlı olacağını ifade eden Üstel, ülke turizmi, özel sektör, taşımacılığa ve ekonomisine de büyük katkıları olacağına vurgu yaptı.

Üstel, bu çerçevede feribotun alınmasında hizmete girmesinde emeği katkısı olan başta Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ederek, feribotun ülkeye hayırlı olmasını diledi.(Buna makinistler, sanırım, son grassolama demektedir… Veya bitmeyen grassolama da olabilir…)

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O da nesi!

Şehitlerimizden daha kimse söz etmedi mi?

Olur mu canım!

Zorlu Töre kükredi!

Zorlu Töre de, Ada 74 feribotunun Akdeniz’de seyir almasından KKTC adına büyük gurur duyduklarını ifade ederek, şehitleri andı, Kıbrıs Türk halkına hizmet veren herkese teşekkür etti.

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Töre, mavi vatanda Ada 74, araştırma, sondaj gemileri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin haklarını koruyacaklarını vurguladı.

Her zaman daha ileriyi düşüneceklerini, KKTC’ye Türkiye’ye sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade eden Töre, feribotu aziz şehitlere, gazilere, Kıbrıs Türk halkına hediye ettiklerini söyledi…

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Gemi çalıştırılamadı başkanım!

Allah aşkına!

Bir tekiniz çıkın ve “sorry” falan deyin!

Yalan söyledik, gaza getirildik, bilmezdik, kandırıldık, aldatıldık ya da hiç işe yamayanlarız biz falan yani!

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Ve sahnede Ersin Tatar!

O bir kahraman!

O bir yıldız!

O bir “bedelli” de olsa mücahit!

O bir timsah terbiyecisi!

O, Avustralya’ya giden biri ve en uzağa çelenk koyan Tatar kökenli bir Türk; Rumların korkulu Rüyası, Yunanistan’ın kabusu!

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Çıktı sahneye!

Pehlivan, pehlivan, pehlivan!

Allah-u Ekber!

Aldı mikrofonu eline!

Ve dedi ki; Mali yardım programları ile KKTC’ye yapılan yatırımlar devleti yüceltecektir… Hava yolundan sonra deniz ulaşımına da önem vermeliyiz… KKTC bölgede, iki egemen devlet siyaseti, Kıbrıs Türk halkının haklılığı, haklarının korunmasıyla geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir…”

-*-*-

Derken gemi battı!

Yani suya falan gömülmedi!

Esnafa, limana, ona, buna, uçan kuşa borç taktı!

Şu anda da açık artırmayla satılacağı duyuruldu!

-*-*-

Bizlerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bey dün aramızdaymış…

Efendim hoş geldiniz!

Sefalar getirdiniz!

Bir gün kalıp gittiniz!

Bu sıcak havada, bu kadar yalakaya nasıl dayandınız bilemem ama Allah işlerinizi kolaylaştırsın efendim!

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Keşke sizi köyüme götürebilseydim, mis gibi serincikte, denizin tam kenarcığında, iki tek atalım, size daha çok anlatacaklarım vardı da! (İçki içip içmediğinizi bilmeden söyledim; saygı duyarım, bizim içmekten başka çaremiz kalmadı da! Yani bu kadar yalancının, yağcının, yalakanın içinde kalıp içmemek olmaz, sanırım hak verirsiniz… Sayın Erdoğan’a saygı ve selamlarımızı iletin lütfen… Türkiye’ye gidebilsek, biz şahsen şahsına söylerdik de yukarıda yazdıklarımız ve benzeri yazılar nedeniyle bizi Türkiye’ye sokmuyorlar efendim, ayrıca belirtmiş olalım! Yani yukarıda adı geçenlere soracak olursanız, bizler hainiz! Bilmem anlatabildim mi?)

-*-*-

Hayırlı pazarlar!