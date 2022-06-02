“Çatışma yıllarında Baf’ta spor faaliyetleri ve futbol...” 1

KIBRIS’TAN HATIRALAR...

Ulus IRKAD

1962-68 YILLARI ARASINDA BAF’TA SPOR FAALİYETLERİ VE FUTBOL

Aslında 1962 yılından alıp Baf’taki futbolu ta 1968 yılına yani liglerine artık gettolar veya enklavlar dönemindeki tüm adaya münhasır dönemine kadar gidelim dedim. Liglerin tüm adada genel olarak başladığı 1968 dönemi de oldukça önemlidir ama bilhassa 1963 dönemiyle başlayan o zorlu dönemde durumu daha da detaylı görüp, zorlukları da gözönüne alarak veya tahayyül edip o döneme gitmek daha da gerçekçi olur diye düşündüm. Baf bölgesindeki futbol maçları tüm ada genelinde olduğu gibi devam etmekteydi. 1960 yılı ile futbol hayatına başlayan Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Cemal Kılıç bana şu şekilde anlatmıştı:

CEMAL KILIÇ - MAĞUSA NAMIK KEMAL LİSESİ DENEYİMİ

“1960 yılında ben Mağusa Namık Kemal Lisesi’nden, Lise 1’i orada okudum, Mağusalı değildim ama o zamanlar Namık Kemal Lisesi Türkiyeli öğretmenlerin hakim olduğu iyi bir okul olarak biliniyordu. Benim bir abim beni ille oraya gönderdi, ben de Lise 1’i orada okudum. Sonra baktım ki bu kadar büyük bir mesafeye katlanmak gerekmez ve Lise 2 ve Lise 3’ü Baf Kurtuluş Lisesi’nde okumaya karar verdim. 1960-61-62 yılları... 1962 yılında zaten mezun oldum. Bu arada ben Baf’a gittiğimde, öncelikle sporda kendimi göstermeye çalıştım. Baf Ülkü Yurdu o zaman ikinci kümedeydi. Maç da yapmaktaydı zaten…

ÜNER BERKALP DÖNEMİ

Ondan sonra Üner Berkalp’in de oraya Spor Öğretmeni olarak gelmesiyle, o zamanlar Lise 2’ydim, hem Ülkü Yurdu’na sahip çıktı hem de okul takımına… Ben okul takımında da oynuyordum. Okullararası maçlar güçlü bir şekilde yapılıyordu. Bir önceki sene ben Mağusa’da iken Baf Kurtuluş Lisesi Mağusa’ya gelmiş ve 9-2 mağlup olmuştu. Ben Baf’a geldikten sonra ilk maçımızı Namık Kemal Lisesi ile yaptığımızı hatırlıyorum. Maç da orta yerde Limasol’da yapılacaktı. Ben okul kadrosu ve Mağusa Namık Kemal Lisesi ile maç yapmak için Limasol’a gittik. Orada beni Mağusa’da tanıyan arkadaşlar: “Be blaki sen ne zaman başladın futbola” diye laf atmaya başladılar. Onlarla yaptığımız maçı 5-1 kazandık. Yani Baf’ı averaj takımı olarak görenler Baf’tan 5-1’lik bir mağlubiyetle ayrıldılar. O okuldan yetişen gençler, Nejdet Blaki ve Mustafa Baflı gibi abileriyle kaynaşarak 1961-62 sezonunda Baf Ülkü Yurdu’nu Birinci Küme’ye çıkardı.

ÜLKÜ YURDU’NUN BİRİNCİ LİG’E ÇIKMA ÖYKÜSÜ

O Birinci Küme’ye çıkma maceralarını Mustafa Bey (Baflı) anlattı ama aslında hakikaten zorluklar çektik, bir türlü bizim çıkmamızı istemeyenler vardı, bunların başında da o zamanki Futbol Feerasyonu Başkanı İskeleliydi… O zamanki usüller Birinci Küme sorumlusuyla, İkinci Küme’nin şampiyonu maç yapar, kim kazanırsa o kümeye çıkardı ve ilk yoğudu, bu maçları yaptık, ben hep orta sahadaydım, libero oynadım, forvete da devamlı katılırdım, yani bir sene forvette olmamama rağmen, kornerleri ve penaltıları da ben atıyordum, bir sezonda onüç tane gol attım, takımın en fazla gol atan sporcusu durumundaydım. Bucak Dergisi hakkında da konuşayım: Bucak Dergisi’nin ismini Ali Volkan koymuştu. Ali Volkan bir kitaptan birşeyler okumuştu ve ismini “Bucak” koyalım deyince kabul etmiştik.”

BUCAK DERGİSİ DE MAHALLİ MAÇLARI İZLEMEKTEYDİ

22 Kasim 1965 Tarihli Bucak Dergisi’nde Baf’taki BM’ye bağlı İskoç takımıyla Ülkü Yurdu takımı arasındaki maçı yazan rahmetli Beden Eğitimi öğretmeni Akın Uçar bu maçtan Ülkü Yurdu’nun 3-2 galip ayrıldığını da yazmaktaydı.

Ülkü Yurdu Takımı kadrosunda: Naim, Akın, İbrahim, Mustafa, Şaban, Sümer, Cemal, Ertan, Ali, Kubilay, Alpay ve Hüseyin’in yer aldıklarını ayzan Uçar, İskoç takımı kadrosundaki oyuncuları ise şu şekilde vermekteydi:

Scotish: Cowan, Bay, Lowe, Smith, Wells Black, Keira, Wright, Turnbul, Macarthur, Rayn.

Hakemler: Orta Hakem (İskoç)

Yan Hakemler (İskoç), Eşref (BÜY)

“Maça öğleden sonra saat 3’te Ülkü Yurdu’nun vuruşu ile başlandı. Daha ilk dakikada yapılan akında sağ iç Ali, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Ülkü Yurdu 1-0 galip duruma geçti. Bu golden sonra İskoç takımı sahaya hakim olmaya ve Ülkü Yurdu kalesini sıkıştırmaya başladı. 20. Dakikada ani bir hücum yapan Ülkü Yurdu kalesini sıkıştırmaya başladı. 20 dakikada ani bir hücum yapan Ülkü Yurdu, İskoç takımının boş kalesine Ertan vasitasıyle bir go daha attı. Böylece oyun Ülkü Yurdu’nun 2-0 galibiyetiyle devam etmeye başladı…”

TEZEL MUHARREM’İN ANLATTIKLARI...

Tezel Muharrem, 1964 yılında Baf’tan İsveç’e transfer giden eski Baf Kurtuluş Lisesi Futbol takımı ve Baf Ülkü Yurdu futbolcusuydu... Anlattıkları şöyle:

BAF’TA MAHALLE ARALARINDA BAŞLAYAN FUTBOL

“Benim futbol hayatım küçük yaşlarda mahalle sokaklarımızda arkadaşlarımızla (Derviş Muharrem, Tonguz Muharrem, Ali Volkan, Alpay Volkan, Elmas Aybar, İlker Kılıç, Kubilay Ahmet, Osman Yalluri, Numan Kanatlı, Hikmet Canova, Şaban Balıkçıoğlu) oynadığımız maçlarla başlar. O sokaklarda kırılan pencere camları ve şikayet eden komşular bizi hiçbir zaman bu oyunlarımızdan men etmedi. Aynı zamanda ilkokula başladığımda hevesim okuldan sonra eve gitmeden, okulun dibindeki sokaklarda sınıf arkadaşlarımızla yaptığımız maçlarla devam ederdi. Ben ve Küçük Özner Gebe Hasan, birer takım çıkararak cok iddialı, hırslı ve kan- ter icinde saatlerce top oynardık. Olgun Üstün bu maçlara katılan sınıf arkadaşlarımızdan biriydi. Bazen de o eski ilkokulun ana giriş kapısı ve camiden gelen sokakta da tüm o mahalle çocuklarıyla top oynardık. Celal Canova, Mustafa Müezzinoğlu, Hasan Nasuri gibi arkadaş ve abilerimiz bu maçlara katkı koyarlardı. Bu seneler boyunca devam etti ve bunun sonucunda ne ayağımızda doğru dürüst potin, ne de üstümüzde yırtılmamış elbise kalırdı. Ama çok zevkli ve iddialı maçlar bizi hem teknik hem de fiziki yönden geliştiriyordu.

İLKOKULDA YAPILAN MAÇLAR

İlkokul 4`ü yeni okullarda (Polise yakın) okumaya başladığımızda, okul bahçesi ve eski futbol sahası bize daha iyi imkanlar veriyordu. Bu maçlara katılan arkadaşlar yalnız bizim mahalle ve sınıflardan değil tüm Kasaba çocuklarından ibaretti. Hiç unutmamak gerekir ki Mutallo`daki sahanın olduğu yerde, harman yeri olarak kullanılan o taşlık ve toz duman içindeki alanda, kaleleri iki taştan ibaret olan alanda, Ülkü Yurdu ve İnkılap taraftarı olan çocuklar arasında da ara sıra maçlar olurdu. Mutallo çocukları arasında hatırladıklarım: Yusuf Marko, Zade, Hüseyin Bistan, Yüksel ve abisi Cinel, Cemal Seydali, Saydam Seydali (İsbaho) gibi arkadaşlar vardı. Rekabet büyüktü ve çok iddialı maçlar bazen kavgayla da bitiyordu. Ortaokula başladığımızda bazı köylerden gelen arkadaşlar da bize katılmaya başladılar. Artık sınıflar arası maçlar başlamıştı. Benim sınıfım genelde bizden bir yaş küçük olan ama en az bizim kadar güçlü olan Alpay Volkan, Aşar Ustaoğlu, İlker Kılıç, Erdal Kalkan, Mehmet Kamalı gibi oyuncuları barındıran bir başka sınıfa karşı oynuyordu. Bu zor ve cok iddialı maçlar, hepimizin daha iyi olmamıza sebep oluyordu. Sene 1959; eski sahada hemen hemen antrenörsüz geçen antremanlarda, Fadıl Arif Nejmi, Güner Ahmet, Kubilay Ahmet, Mustafa Baflı, Celal Canova, Mustafa Müezzinoğlu, Mehdi, Derviş Muharrem (Doğa), Necdet Cemal Ustaoğlu, Mahir, Mehmet Albayrak, Numan Kanatlı, Avni Gameno, İbrahim Dadi, Hikmet Canova, Şaban Balıkçıoğlu, Ali Volkan, Alpay Volkan, Mehmet Kamalı, Çetin Mustafa Özçetin aklıma gelen isimler arasındadır. Ülkü Yurdu o yıllarda ikinci kümede eleme maçları oynuyordu.





Devam edecek