Bütün olmak!

“Birlikte hareket ettiğimiz zaman daha güçlüyüz.”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın sözlerini Cyprus Forum’un açılış konuşmasından not ettim.

Adanın kuzeyinde değil sadece tümünde birlikte hareket etmeliyiz, o zaman, hem çok daha güçlü oluruz, hem çok daha keyifli…

Daha önemli saptaması şu oldu Metsola’nın:

“Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa gerçekten bütün olmayacak.”

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Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece hiç birimiz “bütün” olmayacağız.

Hep yarım kalacağız, hep eksik…

Kendi değerlerimiz, kimliğimiz, kişiliğimiz, özgürlüğümüz, irademiz ve demokrasimiz hep tehdit altında olacak.

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Kıbrıs’ın bölünmesini istiyorlar.

Kalıcı olarak!

Erdoğan, Türkiye’nin bölünmesini ister mi?

“İki ayrı devlet” diyor!

Türkiye coğrafyası için bunu hayal eder mi?

AKP ya da Erdoğan da değil sadece…

CHP de bunu istiyor ne yazık AKP gibi MHP gibi!

Türkiye’nin Kıbrıs politikası adanın “bölünmesi” üzerine odaklanmıştır.

Halbuki uluslararası toplum böyle istemiyor. Avrupa da istemiyor.

İstemiyor istemesine de kararlılık, cesaret, eylem ortaya koyamıyor, Avrupa da!

Birleşmeye dair Avrupa’nın ortak gücünü, desteğini, ısrarını, inadını göremiyoruz.

Avrupa da göz boyuyor, sözle yetiniyor.

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Kıbrıslı Rum başkan adaylarını dinlerken hem umutlandım, hem kederlendim, geçtiğimiz hafta…

Kıbrıslı Türklerle daha fazla işbirliğinden söz edildi, eşitlikten, güvenden… Ama sanki giderek, Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde bir çözümden… “Federal Çözüm”ün altı çizilse de… Kıbrıslı Türklerin “karar verici” olmadığı duygusu öne çıktı. Üstelik bu duygu sadece Kıbrıslı Rumlarda değil… Kıbrıslı Türklerin çoğunda da var.

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Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece “sözümüz” de bölük pörçük olacaktır hep…

Sesimiz de…

Bunu kim ister?

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Kıbrıs ülkesi bir gün yeniden birleşecek, toprak ve mülkiyette evrensel haklar temelinde bir uzlaşı olacak; bağımsız ve özgür olacağız, dünyaya ve uluslararası topluma katılacağız kendi kimliğimiz, kişiliğimiz, değerlerimiz, demokrasimiz ve haysiyetimizle...

Dünyayla, kendimizle bütün olacağız.