Bu ülkeyi yönetenler aşağıdaki tabloyu incelesinler...

SONRA DA BU YAZILANLARI AÇIK ÇAĞRI KABUL EDİP KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPSINLAR...

İNCELESİNLER ki DOLAYSIZ VERGİ OLAN KURUMLAR VERGİSİNDEKİ MÜTHİŞ PERFORMANSLARINI GÖRSÜNLER!!!!

İnceledik her şey normal diyorlarsa o zaman da nasıl becerdiklerini, REEL anlamda 2025 yılındaki KURUMLAR VERGİSİ rakamları sırasıyla 2022 yılındaki %13,4 2023 yılında %7,4 ve %2024 yılındaki GSMH rakamlarına göre büyümemize rağmen 2025 yılında 2024 yılı matrahlarına göre tahsil ettiğiniz KURUMLAR VERGİSİ rakamlarımız nasıl oldu da, 2024 YILI RAKAMLARININ YARISI BİLE DEĞİL!!!!

2023 YILI RAKAMLARININ %22,45 ALTINDA OLMASINI ANLATIN!!!

Kamuoyuna izah edin bakalım nasıl oldu? Şu kadar büyüdük maaşlar şu kadar kat arttı. Döviz bazında maaşlar arttı derken bir bakın bakalım Maliyenin, DOLAYSIZ VERGİ OLAN KURUMLAR VERGİSİ TAHSİLATLARINDA NELER OLMUŞ NELER!!!!

Bu arada sakın ''EEE AMA 2025 RAKAMLARI 11 AYLIKTIR DEMEYİN ÇÜNKÜ ARALIK AYINDA TAHSİL EDECEĞİNİZ RAKAMLAR SİZİ KURTARMAZ.

İncelemelerinizi tamamlandığınız zaman ki kamuoyuna açıklama yapacaksınız, lütfen aşağıdaki çok kolay sorulara da BİLAL'e anlatırmış gibi cevap verirseniz çok iyi olacaktır.

SORU 1: 2021-2024 yıllarında tablomuzdan da görüldüğü üzere toplam KURUMLAR VERGİSİNİN %27,33 - %39,45 gibi oranını BANKALAR ÖDEMEKTEYDİ.

Ne oldu ki bu oran neredeyse 2'YE KATLANIP 2024 matrahlarına göre 2025 yılında %65,39 OLDU. Bankalar dışındaki işletmelerimiz battı mı? BATTIYSA BU AÇIKLANAN BÜYÜME ORANLARINDAN KİMLER NASİBİNİ ALDI?

SORU 2: Tablomuzdan da görüldüğü üzere 2025 yılında tahsil edilen toplam Kurumlar vergisinin %71,50 gibi neredeyse 3/4'nü İLK 10 İŞLETME ÖDEMİŞ. Bu arada ilk 10 işletmenin 7 tanesi banka, burada da ilk 10 işletmenin ödediği Kurumlar vergisinin toplam içindeki payının 2021-2024 yıllarında %30,83 - %41,23 aralığında olduğunu belirtiriz.

SORU 3: Tablomuzdan görüldüğü üzere Kurumlar Vergisi ödemesinde ilk 10 işletme ki sadece 3 işletme banka değildir. Diğer bankaların ödediği kurumlar vergisini de dahil ettiğimiz zaman bu grubun ödediği kurumlar vergisi toplamı, TOPLAM KURUMLAR VERGİSİNİN %85,10'nu OLUŞTURUYOR!!!

Bu konudaki görüş ve düşünceleriniz nedir? Bankalar çok mu vergi veriyor? Yoksa bankalar dışında Kurumlar vergisi veren yok mu? Yoksa tahsil etme, beyanların doğru olup olmadığını kontrol etme becerimiz mi yok? YOKSA BU YAZDIKLARIMIN TÜMÜ MÜ GEÇERLİ?

SORU 4: Tablomuzun en alt kısmındaki metin kısmından da görüldüğü üzere bankalar dışındaki işletmelerin ödediği kurumlar vergisi toplumu oran olarak %34,61 parasal olarak ise 2.577.801.358 gibi bir rakam oluyor.

Bu durumda bizzat ÇALIŞMA BAKANI tarafından 2025 yılına yönelik olarak işletmelerin işveren sigorta primlerine destek olarak 3.154 MİLYAR TL verdik açıklaması en azından ekonomik bakış açısıyla ne derece sağlıklıdır?

Çünkü görüldüğü üzere teşvik adı altında verdiğiniz rakam kadar KURUMLAR VERGİSİ TAHSİL ETMEDİNİZ!!!!

SORU 5: Bir önceki sorumuzla benzer bir sorumuzda ilk 10'a giren işletmeleri de bankalar gibi dışarıda bırakırsak geriye kalan işletmelerden tahsil ettiğiniz KURUMLAR VERGİSİ sadece %14,10 olup bunun parasal karşılığı da 1.109.773.904 TL'dir.

Neredeyse vermiş olduğunuz 3.154 MİLYAR TL teşviğin üçte biridir. Bu durumun gerek ekonomik akıl gerekse kamu maliyesine geriye dönüşünü nasıl izah edersiniz?

Sakın istihdamı koruduk demeyin çünkü bildiğiniz üzere ülkemizde ASGARİ ÜCRET vergiden muaftır. Sadece ihtiyat ve sigorta babında sosyal güvenlik fonlarına katkı sağlamıştır. Bu noktada şu soruyu sorayım tabiri caizse ATTIĞINIZ KURŞUNA DEĞDİ Mİ?

SORU 5: Tablomuzla direkt alakalı olmamakla birlikte destek olduğu için dolaylı olarak ilintili olduğu için soralım. 6 ay boyunca sadece KKTC vatandaşı olup ASGARİ ÜCRET alanlara aylık 2 BİN TL toplamda ise 12 BİN TL verileceğini açıkladınız.

Bu kapsamda olup yararlanacak kişi sayısının ise 22 Bin civarında olduğu yazılı basında çıktı. Bu durumda toplam mükellefiyet 22.000 * 12.000 =264 MİLYON TL ediyor.

2025 yılında işletmelere, işverenin ödemekle mükellef olduğu işveren sigorta prim desteğini ödemesi için verildiğini açıkladığınız 3.154 MİLYAR TL'nin 22 bin çalışana verilecek olan (6 ay) KATKININ, 11,95 KAT DAHA FAZLA OLMASINI NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ.

Yalnız bu değerlendirmeyi yaparken KKTC ANAYASASININ devletin güçsüzün yanında olması gerektiğini dikkate alarak yapın. Çünkü herhalde mali açıdan en güçsüz olanlar ASGARİ ÜCRETLİLERDİR DEĞİL Mİ?

SORU 6: Son olarak ülkemizde son yıllarda yasaların pek dikkate alınmadığı, hatta ANAYASA'nın bile baypas edilmiş olmasına rağmen ben yine de iyi niyetle sorayım.

27/1977 sayılı VERGİ USUL YASASI ek ödeneklerin gelir vergisine tabi olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu çerçevede çalışanlara verileceği söylenen aylık 2'şer bin TL'de vergiye tabidir. Bu vergiyi ödemekle mükellef olanda parayı verecek olan Çalışma Bakanlığı, tahsil etmesi gerekende Maliye Bakanlığıdır.

Ne yapacaksınız? Bu konuda da bir YGK'cik çıkarıp işlem tamam mı diyeceksiniz? Yoksa hiç olmazsa meclis açıktır yasasını yapıp meclise mi havale edeceksiniz? Yoksa biz yaparız şikayeti olan yargıya mı gitsin diyeceksiniz?

SON SÖZ: Vatandaş Erkan olarak muhatap alınmayacağımı bilmekle beraber ben yine de vatandaş sorumluluğumla yukarıdakileri yazma ihtiyacı hissettim. İnşallah yasama organımızda bu sorular veya benzerleri duyarlı vekillerimiz tarafından sorulur ve toplum olarak öğreniriz.