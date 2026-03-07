Savaşa girseniz de girmeseniz de içindesiniz!

Hangi habere inanacağız?

Yapay zeka ile dilediklerini yapabiliyorlar!

-*-*-

Bazı kişiler yapay zekayı eğlence için de kullanabiliyor…

-*-*-

Mesela son gülerde Kıbrıs Cumhuriyeti Hava Savunma Sistemi ile ilgili yapılanlara bayılıyorum…

-*-*-

Hellim, şeftali kebabı, sufla, patates, zivaniyadan oluşan füzeler; eşek üzerine yan oturmuş tipik bir Kıbrıslı Rum kadını havada uçuyor falan…

-*-*-

Bu videoları üretenler, aslında Kıbrıs’ın “hava savunma sistemi” açısından acizliğini ama öte yandan da Kıbrıslıların vurdumduymazlığını öne çıkarıyor…

-*-*-

Bunlara veya benzerlerine gülüyoruz da bir de tehlikelileri var…

-*-*-

BBC bu konuda geçtiğimiz gün bir analiz yayınladı…

Analize göre, İran savaşı ile ilgili çok sayıda yapay zeka videosu yapıldı - yapılıyor ve bu videoların gerçekle alakası yok!

-*-*-

Ama bu videoları üretenler, örneğin X platformu üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenip, paylaşıldığı için ciddi büyüklükte para kazanabiliyor…

-*-*-

Mesela en dikkat çekici olanlar arasında, uçak düşürülme sahneleri, Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleninin vurulduğu iddiası, Tel Aviv’e binlerce füzenin aynı anda düştüğü görüntüsü de yer alıyor…

-*-*-

Bu görüntüleri, bizzat devlet destekli veya devlet kontrollü yapanların da olduğu iddia ediliyor…

-*-*-

Yalan haber, manipülasyon, propaganda gırla…

Ve “hangisine inanacağız?” sorusu; yanıtsız!

-*-*-

Yalan haberleri saptamak çok da kolay değil…

-*-*-

Sevgili Rasıh Reşat geçenlerde yazmış; “gazetecilik hiç bu kadar önemli olmamıştı…” anlamına gelen bir değerlendirme yapmıştı!

-*-*-

Kaynağı güvenilir; güvenilirliği yüksek yayın organlarını takip etmek en doğru olan…

-*-*-

Bu arada savaş devam ediyor…

Bu satırları okurken 10’uncu güne girmiş olacak…

-*-*-

Bir yanda İsrail ve Amerikan güçleri İran’ı bombalıyor; öte yandan İran’ın da bölgedeki Amerikan askeri üsleri ve uzanabildiği kadar İsrail’e uzandığı biliniyor…

-*-*-

Ama savaşa kenarından köşesinden hiç bulaşmamış olsa bile, ekonomik etkisinin “vurmadığı” ülke kalmayacak gibi!

-*-*-

Çünkü Körfez Ülkeleri dediğimiz Suudi Arabistan, BAE, Katar, Umman, Kuveyt ve Bahreyn; ürettikleri petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazı “ihraç” edemiyor!

-*-*-

Evet, BAE’nin yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan’ın Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan da boru hatları ile ihracat şansı var ama ötekiler kesinlikle Hürmüz’ü kullanmak zorunda!

-*-*-

BBC’nin haberine göre, Katar enerji bakanının Körfez'deki tüm petrol ve doğalgaz ihracatçılarının birkaç gün içinde üretimi durdurmasını beklediği uyarısının ardından petrol fiyatları iki yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyesine çıktı.

-*-*-

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, Financial Times'a verdiği demeçte, küresel enerji arzı ve nakliye rotalarında kilit rol oynayan Orta Doğu'daki çatışmanın "dünya ekonomilerini çökertebileceğini" söyledi.

-*-*-

Brent petrol fiyatları cuma günü varil başına 93 doları aştı ve 2023 sonbaharından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

-*-*-

Körfez petrolü ve doğal gazının en önemli üç müşterisi Çin, Hindistan ve Japonya!

-*-*-

Körfez ülkeleri petrolü satamazsa, depolamak zorunda…

Depolar iki gün ile birkaç hafta içerisinde tamamen dolabilir ve haliyle üretim durdurulur…

-*-*-

Yine BBC’ye göre, aynı zamanda QatarEnergy'nin CEO'su olan Kaabi, savaş şu anda sona erse bile normal üretime dönmenin "haftalar hatta aylar" alacağını söyledi.

-*-*-

Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri her gün Hürmüz Boğazı üzerinden sevk ediliyor. Ancak ABD-İsrail'in İran'la savaşının başlamasından bu yana, bu dar geçitten geçen trafik neredeyse tamamen durdu.

-*-*-

BBC’nin bu konudaki analizinin kısa özeti şöyle:

“… Boğazın kapatılması, küresel olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarını artırabilir ve Çin, Hindistan ve Japonya da dahil olmak üzere, boğazdan geçen ham petrolün en büyük ithalatçıları arasında yer alan dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarını olumsuz etkileyebilir.”

-*-*-

Ve şu bir gerçektir; “… bu savaş, içine girseniz de girmeseniz de dünyadaki tüm devletler ve bu devletleri yönetenler için gerçek bir sınavdır!”

-*-*-

Katar Enerji Bakanı ve aynı zamanda QatarEnergy'nin CEO'su Saad al-Kaabi ne demiş?

“… Küresel enerji arzı ve nakliye rotalarında kilit rol oynayan Orta Doğu'daki çatışma dünya ekonomilerini çökertebilir…"

-*-*-

KKTC mi?

KKTC’nin çökecek ekonomisi mi kaldı?

KKTC zaten her açıdan çökük!

Ama önümüzdeki kısa dönemde bu savaş durmazsa hatta dursa bile; mevcut aciz hükümetten medet ummak hikaye!

-*-*-

Petrol bulamayabiliriz; bulsak bile çok pahalı olacak!

Enflasyon roket!

-*-*-

Türkiye’den başka tutunacak dal da yok ama o dal da fazla sağlam bir dal gibi durmuyor!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Herkes başının çaresine baksın!

Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Kadınların emeği, sevgisi, fedakârlığı ve gücü dünyayı güzelleştirir… En başta kısa süre önce yaşamını yitiren annem (fotoğraf) olmak üzere; tüm emekçi kadınlara selam olsun…