Bu ülkede vergi adaleti olmadığını herkes bilir...

Bilir bilmesine de yürütmedekiler yani hükümetler gereğini yapar mı? Bunun takdirini de kamuoyu yapsın.

Bu çerçevede verilere dayalı katkı koymak için 24/82 sayılı Gelir ve Vergi Yasası uyarınca kamu/özel tüm ücretlilerin vergilendirilmesinde yasa gereği ücretlilere sağlanan temel bazı muafiyet rakamlarını aşağıdaki tabloyla yıllık, aylık ve günlük olarak paylaşmakta yarar gördüm.

TABLODAN GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 2025 RAKAMLARINA GÖRE:

İlkokul dahil bu seviyeye kadar ücretlinin her bir çocuğu için sağlanan GÜNLÜK MUAFİYET RAKAMI 73,85 TL'dir.

Ortaöğrenimde yani tabloda lise olarak görülen her birey için ücretliye sağlanan GÜNLÜK MUAFİYET RAKAMI 102,56 TL'dir.

Üniversite eğitimi almakta olan bir genç için ücretliye sağlanan GÜNLÜK MUAFİYET RAKAMI 135,38 TL'dir.

Vatani görevini yapmakta olan bir gencin ebeveyni için ücretliye sağlanan GÜNLÜK MUAFİYET RAKAMI 135,38 TL'dir.

Yetkili yetkisiz herkese sormak isterim bu ülkede ne zaman adaletli vergi toplanacak? Toplanan vergiler ne zaman israf edilmeden toplum menfaati gözetilerek doğru yerlerde kullanılacak? İstihdamlar ne zaman gerçek ihtiyaca ve alanlara yapılacak, makamlar mevkiler ne zaman şeffaf, yarışmacı sınavlar yani liyakata göre yapılacak? Vergi adaletsizliğinin bir numaralı göstergesi olan VERGİ AFLARI ne zaman son bulacak? Devlete lütfedip vergi verenlerden ne zaman gerçek anlamda gerçek kazançları üzerinden vergi tahsil edilecek? Bu soruları çoğaltabiliriz ama sanırım yeterlidir.

Ne zaman ki bunları yapacak siyasi iradeye sahip hükümetlerimiz olur tabii temsili demokrasiye göre yönetildiğimiz için toplumun çoğunluğunun da bunları yapabilecek siyasi bir yapıyı göreve getirirse işte o zaman tablodan görüldüğü üzere,

İlkokula giden bir öğrenci için ebeveynine çocuğu için okula giderken kantinden 1 sandviç bile alamayacağı muafiyetten daha yüksek vergi muafiyeti verilir.

Liseye giden bir öğrenci için aynı şekilde bir kafeye gittiğinde içmek isteyeceği bir meşrubatı bile ödemesine yetmeyen muafiyetten daha yüksek vergi muafiyeti verilir.

Üniversiteye giden genç bir insanın ikamet ettiği şehirde olmayan üniversitesine sadece gidebilmesi için bile yeterli olmayan muafiyet rakamından daha yüksek vergi muafiyeti verilebilir. Varsın kantinden bir şey almasın!

Son söz: Bu ülkede kamu maliyesinin gelirlerini artırmak için yapabileceği daha doğrusu yapması gereken birçok adım vardır. Bunu bilfiil görevde olanlarda bilmektedir. Ama ne hikmetse gereken adımlar atılmamaktadır. Dolayısıyla kamunun gelir gider dengesini sağlayabilmek içinde tabiri caizse 1. adımda daima palayı ücretli kesime vurmaktadır.

Aksini iddia edenler varsa her yıl yayınlanan vergi listelerine bakıp ilaveten geçmiş paylaşımlarımızda resmi veriler ışığında dahili KDV/limanlardan elde edilen KDV, harçlar, kurumlar vergisi, FİF gibi kamunun ana gelir kalemlerini analiz ettiğimiz paylaşımlarımızı incelemeleri halinde aynı görüşlere sahip olacağımızdan eminim.