Birlikte var olmak!

Sanat umuttur, özgürlüktür.

En önemlisi de birlikteliktir.

Birlikte var olmaktır…

Umuda, dayanışmaya, işbirliğine en fazla özlem duyduğumuz bir zamanda "Kıbrıs Tiyatro Festivali" için müjde geldi.

Lefkoşa, Girne, Mağusa belediyeleri yeniden ortaklık kararı aldı.

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20 yıl önce böyle başlamıştı festival...

Kutlay Erk'in Lefkoşa Belediye Başkanlığı dönemiydi.

Elbette yine Yaşar Ersoy gibi tiyatroya adanmış bir ömür öncülük yapmıştı.

Üç belediye bu ortaklığı sanırım beş yıl sürdürdü.

Sonrasında olmadı.

Siyaset birleştirmek yerine böldü, parçaladı.

Kimileri sanatın toplumcu, gerçekçi, eleştirel tavrından ürktü, korktu, kaçtı.

Lefkoşa Belediyesi 15 yıl boyunca bir başına üstlendi festivali...

Mehmet Harmancı'nın döneminde kültür ve sanat organizasyonlarının çıtası biraz daha yükseldi.

“Kıbrıs Tiyatro Festivali” yine de yalnızca Lefkoşa’yla sınırlı kaldı.

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun mütevazı salonunda özel bir törene tanıklık ettim dün...

“Kıbrıs Tiyatro Festivali” için üç belediye başkanı yan yana geldi.

Mehmet Harmancı, Murat Şenkul ve Süleyman Uluçay güzel mesajlar verdiler, hem geleceğe, hem de işbirliğine dair…



“Sanatın olduğu yerde özgürlük, sanatın olduğu yerde umut vardır” dedi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı…

Sahne de hayat gibi pek çok çelişkiyle, karşıtlıkla, mücadeleyle dolu…

Yine de bir başkaldırı var içinde…

Yenilmeden, vazgeçmeden, yılmadan direnmek var.



“Bu ortaklaşma, Kıbrıs Türkü’nün son dönemde duyduğu en büyük özlemlerden biridir” derken Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ortak bir ihtiyacımıza dikkat çekiyordu.



Siyasette, çalışma yaşamında, sokakta, demokraside, her yerde aynı özlemi duyuyoruz.



En anlamlı mesajı da Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay verdi sanırım…

“Kıbrıs Tiyatro Festivali”nin Kıbrıs’ı bir bütün olarak kapsaması hayalini dile getirdi.

Girne, Lefkoşa, Mağusa’yla sınırlı kalmadan…

Bir gün Limasol’da, Larnaka’da, Baf’ta da sahnelerini açmasını temenni ederek.

***

Ne güzel bir hayal bu…

Kimileri bu ülkeyi “yarım” hakikatlerle ezberletiyor bize…

Bir diğer yarısı yokmuş gibi…

Bölünmüşlüğü dayatıyorlar zihinlerimize…

Umarım, ortak sevinçlerimiz çok daha fazla olur…

Ortak duyarlılıklarımız…

“Kıbrıs Tiyatro Festivali” neden çok daha büyümesin, genişlemesin, adaya kök salmasın?

Her umutlu adım güzel hayallerle başlar.



***

Yıllar sonra Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Belediyelerinin yeniden başardıkları işbirliği son derece önemlidir.

Umarım bu sezon için seçilecek oyunlar, ülkeye getirilecek tiyatrolar da sınırları aşacak bir düzeyde olur.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden de oyunları görmek isteriz.

Kıbrıs’ın hem kuzeyinden hem güneyinden tiyatro oyunlarını izlemek yeniden…

Limasol Kourion’da, o tarihi antik tiyatroda izlediğim "Fenikeli Kadınlar" oyunu, Salamis Antik Tiyatro'ya harika yakışır örneğin...

Ah keşke "Şehrin Işıkları"nı tüm Kıbrıs izleyebilse, Şarlo'yu, Atina Ulusal Tiyatrosu'nu...

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Birlikte Kıbrıs olalım yeniden…

Birlikte umut olalım.

Birlikte başaralım, bölünmeden…