Bu kokmuş karanlıkta, tabii ki hainiz canım!

Kıbrıs sorunu neden çözülmemeli?

Bu soruyu, “şu açıdan” da soralım; Türkiye’yi yönetenler ve Ersin Tatar gibi KKTC’deki elemanları; neden çözümsüzlüğe oynuyorlar?

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Yenidüzen, Gıynık, Havadis, Özgür Gazete ve Bugün Kıbrıs’ın dünkü bazı başlıklarına bakalım müsaadenizle…

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205 milyon Dolar para hareketi…

Siyasiler Suskun…

Kara paranın ucu bucağı yok…

Zarf içinde para alan UBP’nin has çocuğu…

Kara para cenneti…

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Milyon dolarlar, milyon Eurolar havada uçuşuyor!

Ve polis, hesabı tutamıyor!

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Ve Kıb – Tek, ton başına 60 Dolar bile etmeyen; kirli – zararlı olup olmadığını bilmediği akaryakıtı, 150 Dolara satın alabiliyor; sonra aradaki farkı, kendi vatandaşına kazık olarak hediye edebiliyor!

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Ve kara paracıların dükkanının açılışını KKTC’nin Cumhurbaşkanı yapıyor…

Kucak kucağa fotoğrafları var…

Aynı kara paracının, TC’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile “senli benli” fotoğrafları dolaşıyor…

Bakanlar da fotoğraflarda…

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Derken, bu insanların, uluslararası hukuk içerisine girmeyi; doğru ve de dürüst bir şekilde denetlenmeyi; hesap vermeyi kabul etmesini istiyoruz!

Tabii ki hainiz canım, hem de en alasından hain!

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Nazım Hikmet’in dediği gibi; “… vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,

ben vatan hainiyim…”

Üçurup İzzet dayıdan masallar!

Ersin Tatar, BRT’de özel yayına katıldı ve üç arkadaşımızın sorularını yanıtladı…

Burada bir sorun var mı?

Hayır!

Tabii ki katılacak ve görüşlerini belirtecek!

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Ancak, “lütfen fazla konuşmasın, sık sık da mesaj yayınlamasın” diyenleri yine haklı çıkaracak, inanılmaz saçma bir laf etti…

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Kendisine, İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan eski maliye bakanlarından Rishi Sunak’ın Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşleri soruldu…

Tatar ne mi dedi?

“… Rishi Sunak, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşleri nedeniyle yarışı kaybedecek!”

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Sunak ne mi demişti?

Abi, Sunak’ın ne dediğini boş verin…

Türk işgali, federal çözüm falan filan…

Ama Tatar’ın verdiği cevap “akıllı ve mantıklı bir liderin cevabı” değil!

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Sunak veya rakibi Liz Truss’a, 160 bin kadar Muhafazakar Partili üye oy verecek…

Ve bu üyelerin, “Sunak, Rum yanlısıdır” diye Truss’a oy verecekleri gibi bir iddiayı savunmak, ne akıl işidir, ne de mantık!

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Çok üzgünüm ama “KKTC’nin Cumhurbaşkanı”dır bu kardeş!

Üçurup İzzet Dayı değildir!

Ağzından çıkanı kulağının işitmesi şarttır!

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Tamamen boş, tamamen havaya, tamamen minare gölgesi, tamamen davul tozu!

Masal anlatsa anlarım da, çok özür dilerim düpedüz saçmalıyor!

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Ayrıca, Liz Truss ya da 160 bin Muhafazakar Partili üye, Sunak’tan farklı düşünmüyor ki…

Ukrayna’daki savaş 6’ncı ayını doldurdu

Rus – Ukrayna savaşında 6 ay doldu…

Bugüne kadar 9 bin Ukraynalı asker yaşamını yitirdi…

“Bu rakamı”, Ukrayna Ordusu Komutanı General Valeriy Zaluzhny açıkladı…

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Peki kaç Rus askeri öldü?

Bu konuda “net” açıklama yok!

İngiliz istihbaratı 35 bin diyor…

50 bin diyen de var…

Rusya’nın en az bin 700 tankının imha edildiği de kaydediliyor…

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24 Ağustos, hem Ukrayna’nın “Bağımsızlık Günü” hem de savaşın altıncı ayının son günü olacak…

Her hangi bir taraf, ötekine üstünlük sağladı mı?

Evet, Ukrayna’nın doğusu, Rusya’nın eline geçmiş durumda…

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Peki savaşın “ölüm”, “öksüz kalan çocuklar” dışında ne tür “sonuçları” oldu?

İki ülke ama daha çok saldırıya uğrayan Ukrayna, ciddi insani sorunlarla boğuşuyor, önemli oranda Ukraynalı ülkesini terk etti ve her iki ülke ekonomik sıkıntı yaşıyor…

Ve bu savaş, tüm Dünya’da gıda tedarikinde güçlük yaşanması ile birlikte, ciddi anlamda enerji fiyatı artışına sebep oluyor…

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Rusya, aşırı milliyetçi ideolog Alexander Dugin’in, babası gibi düşünen kızı Daria Dugina’nın, Ukrayna tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

Ukrayna geçtiğimiz günlerde yaşanan bombalı cinayeti reddediyor…

Rusya’ya göre, Daria Dugina’yı öldüren, Ukraynalı bir kadın…

Ve yine Rusya’ya göre bu kadın, cinayetten sonra, AB üyesi Estonya’ya kaçtı…

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Burası çok önemli…

Rusya, bu kadını isteyecek; AB ve Estonya vermeyecek…

Ve mesele, daha karmaşık, daha saldırgan, daha geniş alana yayılma riskini de yükseltecek…

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Peki başka?

AB, Rusya’nın Türkiye ile ticaret yapıyor olmasından çok rahatsız…

Çünkü, AB’nin Rusya’ya uyguladığı ambargolar, ekonomik baskıyı tam hissettirmiyor…

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Bu arada AB üyesi Bulgaristan, Rusya’nın doğal gaz devi Gazprom ile masaya oturacağını açıkladı…

Çünkü Bulgaristan’ın tüm gaz ihtiyacını Rusya karşılıyor…

Rusya, Bulgaristan’a, “vermiycem vermiycem, benim değil mi vermiycem” dediği anda, bu ülkenin yıllık gaz açığı, 3 milyar metre küp olarak beliriyor ve bu sıkıntıyı çözebilecek AB kaynağı da bulunmuyor!