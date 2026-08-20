Güvenlik sorunu mu! Hani nerde?

Siyasette ‘görmezden gelmek’, belki geçici bir rahatlık sağlayabilir ama sadece görmezden gelen kişi veya kişiler için… Ancak sorunlar görmezden gelindiği için bitmez, çözülmez.

Hepsi de orada durmaya devam eder.

Baksanıza; kendisine “Başbakansın” dedikleri için o koltukta oturan Üstel, hükümetin sesi BRT’ye çıkıp güvenlikle ilgili bir sorun olmadığını söyleyebiliyor. Güvenlik sorunuyla ilgili ‘algı’ yaratıldığını iddia ediyor Ünal Üstel…

Oysa ki Girne Turizm Limanı’ndaki X-Ray cihazının 7 aydan beri yani geldiği günden beri çalışmadığını ilgili Daire’nin Müdürü de onaylıyor ama Üstel, çıktığı programda cihazın çalıştığını söyleyebilecek kadar doğrulardan kaçan bir yaklaşım ortaya koyabiliyor.

7 aydır ve tabii ki öncesinde de gelen TIR’lar iyice kontrol edilmeden ülkemize giriş yapabiliyor ama Başbakan, bu cihazın çalıştığını söylüyor. Oysa ki Liman’daki yetersiz elektrik altyapısı nedeniyle X-Ray cihazının çalıştırılamadığı biliniyor. Doğruyu söylememek bu kadar kolay yani!

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Her zaman ve özellikle son günlerde artan adi suçların da görüşülmesi ve belki bir önlem alınması için Muhalefet Meclis’e “‘Güvenlik’ konusunu görüşelim” diye önerge veriyor ama hükümet üyeleri nisabı sağlamıyor ve Meclis açılmıyor.

Demek ki Hükümet üyeleri için ‘Güvenlik’ endişesi yok. Ortada tabancalar patlamıyor, oto galeriler taranmıyor, insanlar tehdit edilmiyor, kadına şiddet uygulanmıyor, “çok sevdim ondan vurdum” diyen yaratıklar ortada dolaşmıyor, orta yerde kavgalar edilmiyor, bıçaklar çekilmiyor, yaralanmalar olmuyor, ülkeye gelen gidenlerin kim ve neden geldikleriyle ilgili endişe duyulmuyor vs…

Hükümet üyeleri rahat. Şimdi seçim öncesi hem de… Böyle bir zamanda güvenlik konusunu açmak, tartışmak, bir çözüm bulmaya çalışmak çok da yararlarına olacak bir süreç değil. Bunun için mi yoksa “ne gelirse gelsin velinimetimizdir” dedikleri için mi, onu da merak ediyorum doğrusu…

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Hükümet gelmedi, Meclis açılmadı, ‘Güvenlik’ konusu görüşülmedi.

Böyle olunca önergeyi veren CTP, bir basın toplantısı düzenledi ve 8 maddelik ‘Toplum Güvenliği Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştı.

1- Nüfus Sayımı ve Dijital Takip

2- Muhaceret Güvenlik Filtresi

3- Giriş Sonrası Takip ve Sıkı Denetim

4- Yurttaşlıkta Siyasi Ranta Son

5- Kadına Şiddete Sıfır Tolerans ve Etkin Koruma

6- Bütünlüklü Ceza İnfaz Yasası

7- 5 Yıllık Trafik Eylem Planı

8- İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Güvenlik Koordinasyonu

CTP Başkanı Sıla Usar İncirli, nüfusun bilinmemesinin kamu hizmetlerinin planlanmasını ve asayişi imkânsız hale getirdiği söyledi toplantıda. Bu yüzden nüfus sayımını açıkladıkları maddelerin başına koydular.

Sadece bir merak; 2. maddede ‘Muhaceret Güvenlik Filtresi’ maddesinde bir alt başlık olarak “Belirlenen ülkelerden gelişlerde elektronik ön onay zorunlu olacak; kimlik, amaç ve kalış yeri, adaya gelmeden kaydedilecek.” deniyorken bu adi suçların yoğunlukla ortaya çıktığı ülke bu “belirlenen ülkeler” listesine girer mi diye merak ediyorum bir yandan.

‘Toplum Güvenliği’yle ilgili oluşturulan maddeler, muhalefetin karşısında ciddi bir hükümet olması durumunda oldukça önemli bir ‘Eylem Planı’. Ancak baksanıza; karşımızda yine çok umursuz, çok gayri ciddi, ne yaptıkları belli olmayan (aslında çok belli), adına ‘hükümet’ denen bir oluşum var. Böyle bir oluşumdan, böyle bir Eylem Planı’nı ciddiye almaları beklenebilir mi?!

Girne Limanı’ndaki Mobil X-Ray cihazının 7 aydır tek bir gün dahi çalıştırılmadığı bilinmesine ve resmi makamlarca doğrulanmasına rağmen, Başbakan Ünal Üstel katıldığı televizyon programında cihazın faal olduğunu ve TIR denetimlerinin yapıldığını iddia ederek yalan üzerinden propaganda yaptı.

Bireysel silahlanmayla ilgili eleştirilere yanıt veren Üstel, "Emekli polislere ve iş insanlarımıza ateşli silah izni verdik, imkan olursa yine veririz" ifadelerini kullandı.