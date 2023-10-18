"Bu, barbarlıktır, vahşettir..."
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsrail'in hastaneye saldırı düzenlenmesi üzerine açıklama yaptı, "Bu, barbarlıktır, vahşettir..." dedi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsrail'in hastaneye saldırı düzenlenmesi üzerine açıklama yaptı, "Bu, barbarlıktır, vahşettir..." dedi.
Erhürman'ın paylaşımı şöyle:
İsrail hastane bombalıyor, çocukları, yüzlerce insanı öldürüyor...
Bu, barbarlıktır, vahşettir...
Her insan, her halk, her devlet, barbarlığa karşı insanlıktan ve uygarlıktan yana taraf olmak zorunda...
İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı
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Etiketler : ctp, filistin, tufan erhürman, İSRAİL