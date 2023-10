Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsrail'in hastaneye saldırı düzenlenmesi üzerine açıklama yaptı, "Bu, barbarlıktır, vahşettir..." dedi.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

İsrail hastane bombalıyor, çocukları, yüzlerce insanı öldürüyor...

Bu, barbarlıktır, vahşettir...

Her insan, her halk, her devlet, barbarlığa karşı insanlıktan ve uygarlıktan yana taraf olmak zorunda...

İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı