

BM raporunda “KKTC’nin tanınması” var mı?

Yok!

Öyle uzatmaya da gerek yok.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyınız” çağrısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin ilgili döneme dair “İyi Niyet Raporu”na girmedi.

Tek cümleyle bir geçmedi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yakın zamanda yayınlanması beklenen Kıbrıs’la ilgili taslak raporuna dün ulaştım.

Rapor, 15 Haziran ve 12 Aralık 2022 dönemini içeriyor.



Hatırlayalım, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na 20 Eylül'de seslenmiş, şu sözleri kullanmıştı: "Uluslararası toplumu Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye, bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz."



Bu sözler BM Raporu’na yansımadı.

Hani günlük deyimle pek de oralı olmadı Birlemiş Milletler!



Raporun ekinde “tarafların pozisyonlarını” yansıtan notlar da var.

İşte bu notlarda Kıbrıslı Türk liderliği söz ediyor Erdoğan’ın çağrısından sadece!



Şunu da ekleyelim…

BM Genel Sekreteri raporunda “tarafsız” bir tutum takınıyor; Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderliklerine eşit sorumluluk yüklüyor.

Özetle: “Kıbrıs’ta kimse masum değil” diyor.

"İki toplum ayrı kaldığı sürece yabancılaşıyor."



Birleşmiş Milletler Kıbrıs’a dair en “umutsuz” raporlarından birini yayınlanacak.

"Kıbrıs'ta sürdürülebilir barışın ancak sağlam bir temele dayanabileceğine inanıyorum" diyor Genel Sekreter Antonio Guterres ve şu yakıcı saptamayı yapıyor:

"İki toplum ayrı kaldığı sürece yabancılaşıyor."



Guterres’in Kıbrıs'la ilgili İyi Niyet Misyonu taslak raporunda barış sürecinde ortak bir zemine ulaşma ihtimali belirsiz…

Siyasi irade ve esneklik istiyor, geleneksel olarak…



Ayrıca BM Genel Sekteteri’nin son derece “endişeli” olduğu da dikkat çekiyor.

Taslak Rapordan:

“Genel olarak, aşırılık yanlısı söylemler her iki tarafı da daha da inatçı hale getirmiş ve sorunların çözümü daha da uzaklaşmıştır.”



“Düzensiz göç, mülteci sorunları ve küresel ekonomik kriz gibi dış faktörler de genel siyasi durum üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır.”





Maraş (Varosha) kaygısı



Guterres’in Kıbrıs'la ilgili İyi Niyet Misyonu taslak raporunda Maraş (Varosha) da var.



Rapordaki şu ifade önemli: “Maraş’ın dikenli tellerle çevrili bölgesindeki girişimler, Doğu Akdeniz'deki gerilim ve ara bölgede atılan adımlar siyasi manzarayı daha da zorlaştırdı.”

Birleşmiş Milletler’in Maraş’a (Varosha) yönelik tutumu da değişmedi.

Rapordan iki başlık:

“Maraş'ın çitlerle çevrili bölgesindeki gelişmelerden duyduğum kaygıyı yineliyorum. Birleşmiş Milletler'in Maraş konusundaki tutumu değişmedi. Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) kararlarını yeniden anımsatıyorum.”



“Kıbrıs içinde ve çevresinde artan gerilimlerden endişe duymaya devam ediyorum. Doğu Akdeniz’de tüm ilgili tarafları, durumu tırmandırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya davet ediyorum.”



Raporun ekinde yer alan Kıbrıslı Türk liderliğinin açıklamasına göre Maraş’a yönelik Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurular 470'e yükseldi.



Bu başvurular henüz değerlendirilmedi.



Barış eğitimi ve hayal kırıklığı

Kıbrıs’ta barış kültürü, diyalog ve ırkçılık karşıtlığını teşvik eden “Imagine Projesi”nin Kıbrıslı Türk liderliğince engellenmesi Birleşmiş Milletler Taslak Raporu’na yansıdı.

Projeye toplamda 6 bin 117 öğrenci ve onlara eşlik eden 714 öğretmen katılmıştı.



“Kıbrıslı Türklerin barış eğitimi projesine katılımları askıya alması derin hayal kırıklığı yaratmıştır” ifadelerini kullanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Her iki tarafın da teknik komiteye verdiği destek yerini siyasi engellemelere bıraktı” vurgusunu yapıyor.



Taslak rapordan:

“Türk makamlarının Teknik Komitesi bünyesindeki 'Imagine' adlı barış eğitimi projesinden siyasi olarak desteğini çekmesi son derece üzüntü vericidir. Öğretmenler ve çocuklar için eğitim desteği yüksek bir öncelik olmaya devam etmektedir. İnsani Yardım, Eğitim, Kültür ve Teknik Komitesinin özellikle zayıf çalışması üzüntü vericidir.”



BM Barış Gücü’nde en fazla Birleşik Krallık ve Arjantin’den asker var!



Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNFICYP) 36 farklı ülkeden askerler destek veriyor.

En fazla da Birleşik Krallık ve Arjantin’den…

Bir listeye bakalım, hangi ülke, kaç asker var.



Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 257

Arjantin 249

Avusturya 3

Brezilya 2

Kanada 1

Şili 6

Gana 1

Macaristan 11

Hindistan 1

Norveç 2

Pakistan 3

Paraguay 12

Rusya Federasyonu 3

Sırbistan 8

Slovakya 238

Ukrayna 0



