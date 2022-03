BİZİM 80’lerrr (2).

‘80’lerin müzikleri o kadar harikaydı ki, günümüzde bile hâlâ dinlenirliğini koruyan yüzlerce şarkı var o günlerden kalma.

Hatta müzik sektörünün sıkışınca başvurdukları ve yeniden düzenleme yapılarak piyasaya sürdükleri şarkıların başında, dönem olarak ‘80’ler gelir.

Şöyle bir hatırlarımızı zorlarsak önümüze çıkacak bazı şarkılar ve grupları not düşebileceğimize inanırım.

Meselâ; pop-rock türünün güzelim gruplarından Bon Jovi’nin “You Give Lova A Bad Name”i, A-Ha’nın “Take On Me”, Madonna’nın “Papa Don’t Preach”, Laura Branigan’ın “Self Control”, Roxette’in “Listen To Your Heart”, Alphaville’in “Forever Young”, Richard Marx’ın “Right Here Waiting”, George Michael’ın “Careless Whisper”, Michael Bolton’ın “How Am I Supposed To Live Without You”, Whitney Houston’un “Greatest Love Of All” gibi şarkıları ve sanatçılar bir çırpıda aklıma gelenler.

Özellikle slow şarkılar o yıllarda BRT-TV’de yaptığım ilk Tv müzik programım “Müzik Tüneli”nin vazgeçilmezleriydi. Elbette programda sıkça yer verdiğim klipleri yazsam sayfalar yetmez. Belki anılar yolculuğunda ‘80’lerin şarkıları da buralara düşer. Ama slow parçaların en revaçta olduğu ve birçoğunda balad-rock türünde sergilendiklerini söylemeden edemeyeceğim. Bugün bile bana slow şarkı babında en çok yakın gelenlerdir.

ARSLAN YELESİ SAÇLAR

Tabii bu grupları ve solistleri sayarken gözden kaçırmamak gereken bir konu da; saç stilleri (Hahaha).

Adına o dönemlerde “Arslan Yelesi” modeli denmekteydi.

Sadece müzikte mi? Yeşilçamı da altüst etmişti bu akım ve son derece revaçta olan bir stildi. E bizleri de etkiledi elbette (Hahaha).

“Aslan Yelesi” yanında “Aslan Başı” olarak da anılan bu saç modeli’nin Yeşilçam’daki izdüşümlerine örneği Ahu Tuğba’da görebiliriz.

Saçın modeli zaten kabarıktı ama buna ek olarak perçemlerde itinayla kabartılınca ortaya epey ilginç bir görünüm çıkardı. E madem ki kabartılmış, bir ek daha katılırdı bu stile ve saçlara röfle atılırdı illâ ki.

WHAM ikilisinden solist George Michael’ı hatırlayanlar bu “röfle” işini gözden kaçırmamışlardır sanırım. E tabii Bon Jovi’nin solistini de!

O yıllarda tv programımda batıdan yaynladığım kliplere bakarsak, erkeği kadınının saçlarının Arslan Yelesi olduğu görülecektir. Bazı erkek sanaçtıların saçlarına (biz meç derdik galiba) röfle de yaptırdıkları gözden kaçmaz elbette.

Bizdeki erkeklerde durum pek farklı değildi. Tabii bu akımdan etkilenenlerden bahsediyorum.

Saçların arka kısmı uzatıldıkça uzatılır, üstler de kabartılır ya da hafif dalgalı olan saçlar kendiliğinden kıvırcıklaşmaya başlar ama başın o yan tarafları yok mu? (Hahaha). İşte o yerler ise kısa kesilirdi.

Böyle olunca da kafanın iki tarafı bastırılmış ve saçın üst ve alta doğru fırlamış bir hâl şekliyle sokaklarda dolaşır olurduk.

KÖRLİ SAÇ

Hazır ‘80’lerin saç stilinden yürürken aklıma “körli” denilen bir model geldi. Bundan de bahsetmek istiyorum.

‘70’lerin sonu ‘80’lerin başlarında moda olan bir başka saç modeliydi. Kısacası “kıvırcık akımı”.

Meselâ ne güzel dümdüz saçlarınız var, özellikle kadınlarda. Canlarını yerlerdi, hatırladığım kadarıyla saçları bir ilaçla “garavulli” gibi yaparlardı. Erkekler bile bununla uğraştılar.

Fakat orijinal saçınız kıvırcıksa en havalı siz olurdunuz bu akımda.

Onun için gerekli olan ise, saçı büyüttükçe kabarması için şöyle avuç genişliğinde ve boyunda bu iş için yapılmış tarakların kullanılmasıydı. Onlar her daim arka cepte taşınır ve saç oturdu mu, bu tarakla eşelenerek kabartılırdı.

Ne haldi gerçekten (Hahaha)...