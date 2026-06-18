Biz bu olmamalıydık!

Ölenin arkasından konuşmak!

Yanlış mı?

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Türk kültüründe "Ölünün arkasından konuşmak yanlıştır" saptaması ya da kuralı, genelde yaygın bir kural ya da “inanış”tır!

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Gerçek “Türk kültürü”, “saygıya” dayanır…

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Türk Kültürünün tabii ki etkisindeki veya bir altındaki “Kıbrıs Türk Kültürü”nde de “ölene saygı” esastır…

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Genelde yaygın olan inanış; “… ölen bir kişinin ardından kötü konuşmamayı ve onu eleştirmenin doğru olmadığını” işaret eder…

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Kültürel ve dini geleneklerde de bu durum genellikle “yaygın olan” davranış durumudur…

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Haaa elbette dileyen eleştirir, dileyen iyi veya kötü, dilediği yorumu yapar!

Ne zaman bu daha yaygındır?

Yani hangi durumlarda bazı kişiler ölümden sonra da eleştirilebilirdir?

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Masumiyet karinesi tartışmalarını düşünelim…

Hani kamuya mal olmuş kişilerin de masumiyet karinesi meselesinden yararlanmasını yasalaştırdık ya…

O tartışmalardan söz ediyorum…

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Ve o tartışmalardan yola çıkarak, nasıl ki kamuya mal olmuş kişilerin masumiyet karinesinden yararlanmaması gerektiğini savunduysak; o zaman kamuya mal olmuş ve yaşamını yitirmiş kişilerin de arkasından konuşmak, “caiz” hale gelebilir!

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Yani, siyasi veya tarihî ya da toplumsal açıdan önemli sayılan kişilerin eylemlerini değerlendirmek ve eleştirmek, bu inanca göre tabii ki mümkündür…

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Ama eleştiri sınırları da hakarete vardırılmamalıdır!

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Peki biz bozulduk mu?

Yani illa ki ölenin arkasından – üç ya da beş kişi de olsa, mutlaka birileri çıkacak ve ağza alınmayacak ifadeler mi kullanacak?

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Yazık!

Ayıp!

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Ne isterse olsun, eski Kıbrıs Türk toplumunda bu yoktu!

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Allah rahmet eylesin, aileye baş sağlığı dilerim!

Bitti!

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Sevgili Bilbay Eminoğlu’nun arkasından onlarca kişi “rahmet ve saygı” ile dolu mesajlar yayımladı…

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Hatta “aramız açıktı” deyip de, “ölenin arkasından konuşmak olmaz, aileye sabır, merhuma baş sağlığı dilerim” diyen mesajlara rastladım; bravo dedim!

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Ama ne olursa olsun, “kötü” şeyler yazmayı doğru bulmadığımı bir kez daha belirtmek ve evet “biz ne zaman bozulduk?” sorusunu bir daha sormak istiyorum!

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Bazı değerlerimizi, ya sosyal medya enflasyonu ya da zamanın artık çok değişmiş olmasından dolayı veya belki de bilemediğim sebeplerle yitirdiğimizin eminim ki farkındasınız!

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Mesela el öpmek!

Bir büyüğünüz geldiğinde ayağa kalkmak!

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Dün markette Üstün Köroğlu’nu gördüm…

Sadece merhabalaştık…

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Hesap ödüyordu; arkasından gideyim dedim, uymadı!

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Elini öpmek istiyordum!

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Öpemedim!

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Üstün Köroğlu, ben Lefke’de beş – altı yaşında bir çocukken orada, daha sonra da Yenicami’de yıllarca futbol oynadı…

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Benim için bir toplumsal efsanedir…

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Hiç siyasi duruşu, osu, busu, düşüncesi ile ilgilenmedim…

Makamı, yetkisi, işi de beni hiç ilgilendirmedi…

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Ali Çetin Amcaoğlu…

Kimdir Ali Çetin Amcaoğlu?

Gönyeli’nin eski belediye başkanlarındandır, eski UBP’li vekildir, eski bakandır falan ve de filan…

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Elbette köyüne, ülkesine müthiş hizmetleri dokunmuştur ve kesinlikle siyasi duruşumuz veya duruşunuz aynı olmayabilir…

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Ama benim için, yine çocukluğumun veya ilk gençlik yıllarımızın bir futbol efsanesidir…

Geçmişimizdir…

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Futbolumuz Türkiye’nin kültürel baskısı altında eridi…

Kaç eski futbolcu ismimiz kaldı?

Kaçının adını hatırlıyoruz?

Ve kaçının karşılaştığınızda elini öpüyorsunuz?

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Ali Çetin Amcaoğlu benden sadece 15 yaş büyüktür…

Ama nerede olursa olsun, gördüğüm anda elini öperim…

Bundan da gurur duyarım…

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Ne bir çıkar, ne bir beklentim var!

Bu benim saygımla alakalıdır…

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Geçenlerde bir yerde elini öptüm; bir gören, “hayırdır, ne iş, belediye başkanından bir şey mi isteyeceksin?” dedi; alaycı ve aşağılayıcı bir ifadeyle…

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Gerçekten iki gün uykum kaçtı!

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Eleştirebilirsiniz…

Elbette eleştireceksiniz…

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Ama biz ne zaman bozulduk be arkadaşlar?

Biz ne zaman değerlerimizi yitirdik?

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Ali Çetin Amcaoğlu’nun oğlu Hüseyin şu anda Gönyeli’nin Belediye Başkanı’dır…

Hangi partiden olursa olsun…

Oy verirsiniz veya vermezsiniz…

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Ama babası gibi, O da bizim için özellikle “yok olmaya yüz tutmuş” futbol kültürümüzün değerlilerindendir…

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Sanırım Türkiye’deki gerçek anlamda ahlaksız siyasi kültürü; Türkiye’nin buraya görevlendirdiği bir birinden iğrenç tipler sayesinde içimize çektik!

Özümsedik!

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Ve hangi siyasi görüşten ya da partiden olursa olsun, bir birimize sevgi ve saygımızı yitirmemeyi unuttuk!

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Küçük Türkiye’nin ta kendisi!

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Üzülüyorum da çare kalmadı sanırım!

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Tükenişimizin en belirgin özelliklerinden biridir bu; geçmişimizi, saygımızı, sevgimiz, bağlılığımızı, yaşam tarzımızı da teslim ettik!

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Kurtarıldık ve bitirildik!

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Bizim de hatamız var elbette!

Olmaz olur mu!

(1878 Kıbrıs… Lefke’de bir su kuyusu başında Lefkeliler… Fotoğraf: John Thomson.)