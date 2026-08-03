Eğitimin En Büyük Açmazı: Yanlış Hesap

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı yaptığı açıklamada 2026-2027 öğretim yılı için öğretmenlik sınavlarında yer alan tüm branşlara toplamda 2306 kişinin katılması beklendiği belirtti. Başka bir ifadeyle 2 bin 306 öğretmen adayı öğretmen olmayı bekliyor.

Peki, istihdam edilecek öğretmen sayısı (münhal sayısı) kaç? Kimse bilmiyor…

Tüm çağdaş sistemlerin değişmez bir kuralı vardır: Bir eğitim sistemi, yalnız ve ancak bünyesindeki öğretmen kadar iyidir.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri nitelikli öğretmen yetiştirmek ve liyakatle istihdam etmek için yarışırken, biz her yıl aynı karanlık tünelin içinde patinaj yapmaya devam ediyoruz

Lafı dolandırmadan, doğrudan soralım:

2026-2027 öğretim yılı için ilköğretimde, ortaöğretimde, mesleki teknik öğretimde öğretmen ihtiyacımız nedir?

İlan edilen münhal sayıları sahadaki gerçek ihtiyaçları yansıtıyor mu, yoksa kervan yolda mı düzülecek?

Tüm branşlardaki ihtiyaçlar bilimsel verilerle mi hesaplandı, yoksa henüz anlamlı bir çalışma yapılamadı mı?

Ve en önemlisi: ilköğretimdeki “Geçici Öğretmenlik” uygulamasında geçen yıl eğitimi felç eden "partizanlık" ve "adam kayırmacılık", bu yıl da eğitimin boğazına sarılmaya devam edecek mi?

Öyle anlaşılıyor ki; siyasi kaygılarla şirazesinden çıkarılan ve geçtiğimiz yıl zirve yapan “geçici öğretmenlik” meselesi, katmerlenerek devam edecek…

Eğitimde planlama; yalnızca "kaç sınıfa kaç öğretmen lazım" sığlığındaki bir matematik hesabı değildir. Bir ülkenin 10 yıl, 20 yıl sonra hangi becerilere, hangi disiplinlere ve nasıl bir insan kaynağına ihtiyaç duyacağını öngörme sanatıdır. Eğer bir sistem:

Bir yanda atanamadığı için vizyonunu ve umudunu kaybeden binleri aşan genç öğretmeni atıl durumda bırakıyor,

Diğer yanda okullarda branş açığı, nitelik kaybı ve bölgesel adaletsizlikler yaşatıyorsa, orada eğitim adına yapılan her şey sadece göz boyamaktan ibarettir.

Doğru stratejiyle planlanmayan öğretmen ihtiyacı, toplumsal kalkınmanın en büyük düşmanıdır. Çünkü;

Öğretmenlik mesleğindeki yanlış planlama; diploma sahibi işsizler, motivasyonsuz eğitimciler ve kaybedilmiş nesiller yaratmanın ilk ve en önemli adımıdır.

Aklınızda Bulunsun

Çocuğunuzun geleceğine yönelik yatırım yapmak istiyorsanız, onun kendi kararların kendisin vermesini, kendini yaşamın bir parçası hissetmesini sağlamalısınız. Ona gelecekteki mesleğini ya da okuması gereken okulları belirmek yerine doğru kararı kendisinin vermesi için etkin bir yönlendirme yapın.

Anlayana Gülmece

Geçici Öğretmen

Genç kadın “geçici öğretmen” olarak atanır, çok heveslidir. Bir gün teneffüs sırasında bütün çocuklar futbol oynarken bir çocuğun oyun alanının sonunda kenarda durduğunu görür.

Çocuğun iyi olup olmadığını öğrenmek üzere yanına yaklaşır. Çocuk bir sorununun olmadığını söyler. Bir süre sonra genç öğretmen çocuğun yine tek başına aynı yerde durduğunu görür, içi rahat etmez ve tekrar çocuğa yaklaşarak:

"Senin arkadaşın olmamı ister mısın ?" diye sorar,

Çocuk pek hevesli olmamakla birlikte "tamam" der. İlerleme kaydettiğini düşünen genç öğretmen söze devam eder:

"Bütün çocuklar topun peşinde koşturup oynarlarken sen neden burada duruyorsun?" diye sorar.

Afallayan çocuk hayretle cevap verir : "Çünkü, ben kaleciyim!!!"