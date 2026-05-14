Biraz da futbol: Şike mi değil mi?

İngiliz Premier Ligi’nde Arsenal ile Manchester City arasındaki şampiyonluk yarışı son iki haftaya girilirken devam ediyor…

-*-*-

City’nin bir erteleme maçı vardı…

Çarşamba akşamı oynandı…

-*-*-

Rakip, Londra takımı Crystal Palace’tı…

-*-*-

Palace, bu sezon öncesinde Eberechi Oluchi Eze’yi 67,5 milyon sterlin karşılığında Arsenal’a sattı…

-*-*-

Bu satış sözleşmesinde çok ilginç bir de madde vardı…

“Eğer Arsenal sezonu şampiyon olarak tamamlarsa, Palace trensferden 10 milyon Sterlin ekstra kazanacaktı…”

-*-*-

İşte bu nedenle Palace’ın, Çarşamba akşamı City’ye karşı çok daha hırslı oynaması bekleniyordu…

-*-*-

Maçı izledim… Palace elinden geleni yaptı ama 3-0 kaybetti…

-*-*-

Arsenal iki puan önde…

18 Mayıs Pazartesi Burnley ile oynayacak ve sonra son maç Crystal Palace deplasmanına gidecek…

-*-*-

City ise 19 Mayıs Salı günü Bournemouth deplasmanına gidecek, 24 Mayıs’ta ise kendi evinde Aston Villa’yı konuk edecek…

-*-*-

Son maçta tabii ki beklenti, Crystal Palace’ın Arsenal’a yatması!

Neden yatacak?

Çünkü Arsenal şampiyon olursa, kasalarına 10 milyon sterlin havadan girecek de ondan!

Tabii bu haftaki maçlarda şampiyonluk belirlenmezse…

-*-*-

Peki bu şike midir?

İngiliz spor camiası bunu tartışıyor!

-*-*-

“Şike değildir” diyenlerdenim!

Futbolun heyecanı ve güzelliğidir!

-*-*-

Haaa bu arada Tottenham mı?

Canım ciğerim…

West Ham düşer, Tottenham kurtarır diyorum!

İnşallah!

Yedidalgalı balıkçılar meselesi (2)

Yedidalgalı bazı balıkçıların kızgın ve kırgın olduğunu yazdık.

Dünkü yazımıza onlarca mesaj geldi…

-*-*-

Dünkü yazımızda, AB’nin ülke genelinde sadece 50 balıkçıya vereceği veya verdiği 15’er bin Euro’luk desteği “kazanamayanlar” veya “alamayanlar” tepki vermişti…

-*-*-

Biz de “umarım torpil yoktur” demiştik…

-*-*-

Hemen “resmi olmayan” bir açıklama geldi…

-*-*-

“Asla kimse kayırılmadı, kimseye torpil yapılmadı” dendi.

-*-*-

Puanlama sistemi söz konusuydu…

Örneğin sigortası sadece balıkçılıktan yatıyorsa, puan yüksekti; değilse düşüktü…

-*-*-

Balıkçının başka işten geliri veya emekli maaşı varsa, puan yine düşük olacaktı…

-*-*-

Son derece adil oldu…

Asla torpil yoktur…

-*-*-

İkiye bölündük yine!

Alanlar – alamayanlar!

-*-*-

Aslında acı da bir gerçek ortaya çıktı…

Gerçek anlamıyla, full time balıkçılık yapanımız çok az…

Hemen herkesin bir yerden ya emekli maaşı, ya da bir yerlerde devlet – hükümet işi var…

-*-*-

Haaa kimin hakkıydı, kimin hakkı değildi?

-*-*-

Kıbrıslı, her yerde, her durumda ve her koşulda haklı olduğu için bunu saptamak kolay değil!

-*-*-

Maddi desteği alan da almayan da, haydi rastgele!

-*-*-

Bu arada, maddi destek almaya hak kazanan bir balıkçı da, konuyla ilgili olarak gönderdiği mesajda, “çok uzun zamandan beridir bu desteği almak için çaba harcıyoruz, başvuru yapan herkes, puanlamanın nasıl olduğunu, kriterlerin nasıl belirlendiğini, uzun süren eğitimler ve bilgilendirmeler neticesinde öğrenmiştir; ortada herhangi bir haksızlık yoktur” dedi.

-*-*-

Bir başka balıkçı ise “doğrudur, balığa çıkmayan kişilere de destek verilmiş olabilir ama AB’nin hedefi balıkçılığı teşvik etmektir, puanlamayı başarıyla geçen ve daha önce balığa çıkmamış kişi veya kişiler, bundan sonra çıkabilir” görüşünü savundu; “AB’ye teşekkür ederiz” demeyi de ihmal etmedi.

Gazetecinin sesine kulak ver!

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Medya Etik Kurulu; … Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Değişik Yasası’nın 23B maddesinin, gazetecilik faaliyetleri kapsamında ortaya çıkabilecek etik ihlalleri cezai yaptırım tehdidiyle düzenlemekte olduğunu ve örgütler olarak bu çağda böylesine gerici bir dayatmayı kabul edebilmemizin mümkün olmadığını duyurdu.

-*-*-

Yasa, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Meclis’e geri gönderildi…

-*-*-

Gazeteciler olarak, örgütleriimizin de belirttiği gibi, hükümeti, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası’ndan 23B maddesini çıkarmaya davet ediyoruz…