Bir facianın ardından sorumlu aramak yerine, o facianın hiç yaşanmamasını sağlayabilsek!
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının ardından yaptığı açıklamada, havacılıkta uçuş emniyetinin kaza sonrasında değil, kaza yaşanmadan önce alınacak tedbirlerle sağlanması gerektiğini vurguladı…
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Yukarıdaki paragrafı not almıştım!
“Mutlaka yazmak lazım” diye!
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Geçtiğimiz gün bir arkadaşım aradı, “Be Serhat, deniz kazası ile ilgili tutuklanan şahıslar ve yakınlarını kaybedenlerin tepkileri ile ilgili görüntüleri izledim, içim bir daha yandı” diye söze başladı ve uyardı; “… geçenlerde uçuş emniyeti ile ilgili bir sendikamızın uyarılarını okumuştum, kimse dikkate almadı gibime geliyor”!
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Umarım herkes dikkate almıştır bu uyarıları!
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Hatırlatmakta fayda var!
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Hem yeni “Ulaştırma Bakanı” da belki “yeni merak” ve “görev aşkı”, ilgilenir!
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Evet, KKTC’de, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın açıklaması gerçekten çok önemliydi…
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Sendika diyor ki, bir olayın ardından “Kim suçluydu?”, “Hangi denetim yapılmadı?”, “Hangi bakım eksikti?” sorularının sorulması yeterli değildir!
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“Devletin görevi, bu soruları insanlar hayatını kaybetmeden önce sormaktır”!
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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası diyor ki, yıllardır personel eksikliğimiz var…
Hava trafik kontrolörü iyi dinlenmiş olmalıdır…
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Sendika diyor ki, teknik sistemler yaşlandı…
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Mesela nedir bu teknik sistemlerin yaşlanması?
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Ansızın radar görüntüsü çat gidebiliyor!
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Ansızın, pilotla görüşürken telsiz bağlantısı kesilebiliyor!
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Yedekleme yok!
Bakım sıkıntısı çok!
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Sendika, diyor ki, Ercan’daki hava trafik sistemi 2009 yılında kuruldu…
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Şimdi reklam gibi olmasın ama elimdeki I Phone telefonu veya bu yazıyı yazdığım bilgisayarı düşündüğümde, 17 senelik haberleşme teknolojisi eskiliği bayağı ilkel gelebiliyor!
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Ve sendika ne diyor?
17 yıldır aynı sistem ve ekipmanlarla hizmet verilmeye çalışılıyor!
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Sendika, diyor ki, “… zaman zaman en basit bilgisayar ekipmanlarının, hatta bir mouse’un dahi temin edilmesinde sorun yaşanıyor…”
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Ve sendikanın şu ifadesi korkunç: “… teknik altyapıdaki eksikliklerin hava trafik kontrolörlerinin sorumluluğundaki yüzlerce kişinin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu…”
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Yani yüzlerce kişinin emniyeti neye bağlı?
Personelin tecrübesine, dikkatine ve özverisine!
Ve sendika diyor ki, “bu sürdürülebilir değil!”…
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Lütfen şu uyarıları bir kez daha ve dikkatli okuyalım:
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“Personelin fedakârlığı bir devletin emniyet sistemi olamaz”…
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“… SMART Hava Trafik Kontrol Merkezi yıllardır ciddi bakım ve yenileme görmedi…”
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“… Merkezi yangın söndürme sistemleri çalışmıyor”….
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“… Merkezi yangın sisteminde kullanılan özel yangın söndürme gazlarının kullanım süreleri geçti ve gerekli kontroller yapılmadı…”
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“… Çatılarda su sızıntıları var, ısıtma ve soğutma sistemleri ciddi sorunlarla karşı karşıya…”
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“… Söz konusu problemler sıradan bir bina bakım sorunu değildir…”
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“… Sivil Havacılık Dairesinin araç parkındaki birçok aracın ekonomik ve teknik ömrü doldu… Teknik personel dağlık bölgelerde bulunan telsiz ve haberleşme vericilerine ulaşmak için eski araçlarla zorlu şartlarda görev yapıyor…”
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“.. Bazı teknik personel görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu temel el aletlerini dahi kendi imkanlarıyla temin etmek zorunda kalıyor…”
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Allah korusun!
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Aman aman aman!
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Düşünmesi bile ürkütüyor!
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“… Ercan Havalimanı zaman zaman büyük gövdeli uçaklara hizmet veriyor… Havalimanının ilan edilen yangınla mücadele kapasitesinin fiilen karşılanıp karşılanmadığı sorgulanmalı!”…
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Sevgili arkadaşlar bu son uyarıya lütfen dikkat, olası bir yangına, elimizde çalı çırpı ile koşup ya da iki traktör arkasına bağladığımız ilaçlama dangıyla müdahale edemeyiz…
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anladığımdan değil ama sendika diyor ki, “… Ercan Havalimanı'nın itfaiye kategorisi CAT 9 olarak açıklandı… İtfaiye araçlarının önemli bölümünün eski olması nedeniyle bu seviyenin gerçek müdahale kapasitesi bakımından karşılanıp karşılanmadığı konusunda endişeliyiz…”
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Sendikaya göre, mevcut araçlar CAT 7 seviyesindeki bir müdahaleyi bile karşılamayabilir!
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Sendika, Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile KKTC Sivil Havacılık Dairesi arasında imzalanan protokol kapsamında 29 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen havacılık güvenliği denetimine dikkat çekiyor…
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Bu denetimde havalimanı girişleri, güvenlik kontrolleri, kamera ve gözetleme sistemleri, personel ve araçların kontrollü alanlara girişleri ile terminal ve hava tarafındaki güvenlik tedbirleri gibi çeşitli alanlarda eksikliklerin tespit edildiği belirtiliyor…
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Sendikanın bu uyarılarının insan yaşamı ve güvenlikle alakası çok yüksek seviyede!
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Ama bunun bir de uluslararası uçuşlar meselesi var!
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Ercan uluslararası uçuşlara açık değil, şimdilik rahatız!
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Ama neden Ercan’da binip, eskisi gibi Türkiye’de biraz bekleyip, Londra’ya devam etmek yerine, Türkiye’deki limanlarda indiriliyoruz?
Ve yeniden bindiriliyoruz?
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Sendikanın saydığı nedenler olmasın sakın!
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Ki öyledir!
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Sayın Faiz Sucuoğlu, iki ay sürecek görevinizde bence sadece bu konuya odaklansanız, siz gittikten sonra, adınızı iyi bir sayfaya yazarız!
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Sendika diyor ki; “Havacılıkta gerçek başarı, bir facianın ardından sorumluyu bulmak değil, o facianın hiç yaşanmamasını sağlamaktır”…
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Bilmem anlatabildiler mi?