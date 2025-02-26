Bir ara kuyruğundan tuttuğumuz timsah Girne Limanı’ndan karaya çıkacaktı.

270 bin lira maaş ödenen "partili" bir ara işe gidecekti.

Bir ara “KKTC” tanınacaktı.

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Bir ara çocuklar konteynerler yerine çağdaş dersliklerde eğitim görecekti.

Hastanelerde “mesai” saatlerine uyulacaktı, bir ara…

Bir ara “tetikçi turizmi” alternatif turizm modelleri arasına dâhil edilecekti.



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Kıbrıslı Türkler kendi kendini yönetecekti, bir ara…

Bir ara Elektrik Kurumu’nda 6.7 milyon dolarlık yolsuzluk dosyası açılacaktı.

“Özel Jet Skandalı” soruşturması tamamlanacaktı, bir ara…



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Bir ara "sahte diploma makinesi" üniversite kapatılacaktı.

Çalıntı araçlar bakanlıklara dağıtılacaktı, bir ara…

Bir ara “çalıntı otellerin” tazminatı ödenecekti.

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“Rum-Yunan ikilisi” kınanacaktı bir ara…

Bir ara Ankara’ya gidilecek, “bir emriniz var mı” diye sorulacaktı.

Devletin ismi değişecek, “Kıbrıs Türk Devleti” olacaktı, bir ara…

Bir ara “Annan Planı’na hayır dediler” diyen adamın da plana hayır dediği kendisine hatırlatılacaktı.

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Bir ara “fetva” yayınlanacaktı: Bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır!

“Kedimiz var” diyerek çocuk yapmayanlar hakkında soruşturma açılacaktı, bir ara…

Bir ara cumaya katılmak “ek mesai”den sayılacaktı.

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Mamasına alkol karıştırıldığı için ölen bebeğin otopsi raporu açıklanacaktı, bir ara...

Doktordan maliyeci, muhasebeciden ulaştırmacı, postacıdan istatistikçi, işletmeciden eski eser uzmanı, maliyeciden cerrah yaratarak "rekorlar kitabı"na müracaat edilecekti bir ara...

Bir ara “Bir bebeğin hayatı kaç koltuk eder?" sorusuna yanıt verilecekti.

500 yataklı yeni hastanenin temeli atılacaktı, bir ara…

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Fenerbahçe, Girne’ye gelecek ve Doğan Türk Birliği’yle maç yapacaktı, bir ara…

Beşiktaş da Yenicami’yle, Galatasaray Çetinkaya’yla…

Bir ara “şike” serbest bırakılacak, Futbol Federasyonu “sanal bahis” merkezine bağlanacak, başkanlık seçimi yasaklanacaktı.

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Bir ara “nüfus sayımı” yapılacaktı.

En son kalan adalılar, özel bir koruma alanı içine yerleştirilecekti bir ara…

Bir ara, Kazakistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne atadığı yeni Büyükelçi, Tatar’a “avuntu mektubu” sunacaktı.

“Külliye” içine büyük hamam tasarlayan mimara, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında “istisnai yurttaşlık” verilecekti bir ara…

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Bir ara…

Bir ara…

Bir ara…