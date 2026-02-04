Sanatın ve sanatçının desteklenmesi gerektiğini her daim söyledim ve buna inandım.

Bugün de bu minvalde, genç ve yetenekli bir ismin sergisine gideceğiz.

Asu Bağseven’in BIOMORPHS sergisine...

***

BIOMORPHS sergisi, son dönemde karşılaştığımız en etkileyici ve düşündürücü sanatsal deneyimlerden biri olarak öne çıkıyor. ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü’nden yeni mezun olmuş genç bir sanatçının mezuniyet sergisi olarak Girne Halk Kütüphanesi’nde (Ziya Rızkı Sergi Salonu) sanatseverlerle buluşan bu çalışma, sadece bir bitirme projesi olmanın çok ötesinde; doğa, beden ve yaşamın ortak ritmini derinlemesine sorguluyor.

***

Bağseven, biyomorfik formları merkeze alarak insan anatomisi ile doğadaki organik yapılar arasındaki şaşırtıcı benzerlikleri ustalıkla gözler önüne seriyor.

Kulak ile salyangoz kabuğu, göz ile çiçek, beyin ile ceviz ya da omurga ile denizatı arasındaki o gizli akrabalıklar, tesadüf olmaktan çıkıp yaşamın evrensel bir form dili olduğunu haykırıyor.

***

Ağaç damarları kan damarlarına, akciğer dalları ormanlara dönüşürken izleyici, kendi bedeninin doğanın bir uzantısı olduğunu yeniden fark ediyor.

Bu sergi, insanı doğanın “karşısında” değil, onunla aynı maddesel döngünün parçası olarak konumlandırıyor.

“İnsan-merkezci” bakış açısını reddediyor; bizi türler arası bağlantıların, evrimin ve dönüşümün büyüsüne davet ediyor. Bağseven’in yaklaşımı, hem poetik hem de bilimsel bir hassasiyet taşıyor: Formlar sabit değil, evriliyor, çoğalıyor, iç içe geçiyor. İzleyicinin varlığıyla tamamlanan bu canlı yapılar, sanatın sadece nesne değil, bir etkileşim alanı olabileceğini de kanıtlıyor.

***

Bağseven’in, BIOMORPHS’te sergilediği olgunluk, derinlik ve özgünlük hayranlık verici. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen, doğa ile insan arasındaki kırılgan bağı bu kadar incelikli ve güçlü bir şekilde anlatabilmesi, onun gelecekte çok daha büyük işlere imza atacağının habercisi.

***

Girne’de Halk Kütüphanesi, Ziya Rızkı Sergi Salonu’nda 30 Ocak’ta açılan BIOMORPHS, 7 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Kaçırılmamalı...