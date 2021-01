Bilim insanlarından yeni virüs uyarısı: İnsanlık için çok tehlikeli

İngiliz Guardian gazetesi, yüzde 75’lik ölüm oranına sahip büyük bir pandemiye yol açabilecek potansiyeldeki Nipah adlı virüs hakkında bir bilimsel araştırma yayınladı.



Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation sivil toplum örgütünün uzmanlarına göre, bilimsel adı Nipah henipavirus adlı Nipah virüsü her an enfeksiyonu tetikleyebilir. Access to Medicine Foundation Yönetici Direktörü Jayasree K Iyer "Nipah her an patlayabilir. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, virüs belirtisiz seyredebilir, aynı zamanda ciddi solunum sorunları, beyin iltihabı, beyin ödemi ve yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına yol açabilir. Nipah, insana yarasa ve domuzlardan ya da virüsün bulaştığı yemekten geçebiliyor. Hastalık ayrıca insandan insana geçiyor. Uzmanların sözlerine göre, virüsün doğal taşıyıcısı büyük yarasalar.

The Guardian'ın haberindeki araştırmanın metninde, “Yeni salgın, ilaca dirençli enfeksiyondan kaynaklanacak” ifadesine yer verildi.

DSÖ, tarafından Nipah virüsü insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edildi. Bu hastalığın tedavisi için bir ilaç veya aşı bulunmuyor. İlaç firmalarının henüz Nipah’a karşı ilaç geliştirme yönünde bir projesi de yok.

DSÖ EKİBİ VUHAN'DA LABORATUVARLARI DA ZİYARET EDECEK

Yeni tip korona virüsünün (Covid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin dünyada salgının ilk patlak verdiği Vuhan kentinde hastaneleri, laboratuvarları ve pazar yerlerini ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.

Cenevre merkezli DSÖ'nün Twitter'dan yaptığı açıklamada, heyetin karantina altında olduğu 14 gün içinde Çinli bilim insanlarıyla çevrim içi toplantılar yaptığı aktarıldı. Çinli bilim insanlarının virüse ilişkin güncel bilgileri ve tecrübelerini heyetle paylaştığı, heyetin de virüse ilişkin bazı temel veriler için talepte bulunduğu belirtildi.

Heyetin, virüsün kökenini anlamak için yapılacak araştırmalarda bilimsel tüm hipotezleri masaya yatıracağı vurgulanarak heyet ile Çinli bilim insanlarının ilk yüze görüşmesinin yarın gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Görüşmenin ardından heyetin Vuhan içinde ve çevresinde saha ziyaretlerine başlayacağı belirtilerek "Heyet hastaneleri, laboratuvarları ve pazar yerlerini ziyaret etmeyi planlıyor. Saha ziyaretleri Vuhan Viroloji Enstitüsü, Huanan pazarı, Vuhan CDC laboratuvarını içerecek" ifadesi kullanıldı.

Heyetin, virüs ortaya yeni çıktığında hastalara müdahalede bulunan sağlıkçılar ile Kovid-19'a yakalanan ilk hastalarla görüşeceği de kaydedildi. (Sputnik, AA)