BAYRAK RADYOSU’nun Basındaki İlk Günleri (1963-64)-1

Bayrak Radyosu ve Televizyonu, yaşamımın 38 yılında yer almış kurumdur. Radyoculuk ve Tv programcılığı yaşantıma başladığım 1986 yılında, bu yolculukta ‘90’ların ortalarından itibaren yerini sadece Tv programcılığıma bıraksa da, radyoculuk her zaman içimde bir uhde kalmıştır. Bu vesileyle, bir BRT emeklisi olarak 61 yılını dolduracak olan Bayrak Radyosu’yla ilgili eski basınımızdan bir yazı hazırlamak istedim. Ve zamandaki yolculuğumuzu 25 Aralık 1963 tarihine, o barut ve kan kokulu günlere doğru gerçekleştiriyoruz.

Bayrak Radyosu’nun kuruluş tarihi olarak 25 Aralık bilinmektedir. Çünkü 25 Aralık 1963 tarihinde radyo ilk kez deneme yayınlarına “Bayrak Bayrak Bayrak, Burası Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Sesi” anonsuyla başlamıştır. Radyonun; radyoculuk anlamında tam yayına geçme tarihi ise, biraz sonra okuyacağınız gazete haberlerinden de anlaşılacağı gibi 28 Aralık 1963’tür.

28 Aralık 1963’te Bayrak Radyosu’nda yayınlanan ilk BÜLTEN-BİLDİRİM’lerle Bayrak Radyosu bir radyo yayın kanalı olarak kendini ve savunduğu mücadeleyi duyurmaya başlamıştı. O zamanın yaşanmışlığıyla, ortamıyla yazılan bu bültenlerin büyük bir nefret, kin ve mücadelecilik ruhuyla kaleme alınması kaçınılmazdı. Toplamda 5 bildiriyi arşivimizde muhafaza ederek, Bayrak Radyosu’nun yayın hayatına duyuru ve programlarla başladığı haberiyle yol alıyoruz geçmişe...

“Halkın Sesi, 29 Aralık 1963, syf1

Bayrak Bayrak Bayrak

Orta Dalga 200 Metre üzerinden dün yayına başlıyan “Bayrak” Radyosu, Kıbrıs’ın kahraman mücahitlerinin sesini bütün dünyaya yaymağa başlamıştır.

Bayrak Radyosu’nda dün Türk Mücahitlerinin sesini aksettiren 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bildiriler aşağıya alınmıştır:

.....”

Bozkurt gazetemiz ise yine aynı tarihte, 28 Aralık’ta yayınlanan bültenden bir alıntı yapmıştı. Ayrıca, Türk Alay’ına mensup komutan ailelerinin durumu hakkında da Bayrak Radyosu’nun bilgi verdiği görüyoruz haberde.

“Bozkurt, 29 Aralık 1963, syf2

Davamız Kökden Halledilinceye Kadar Savaş’a Devam Edilecek

Radyo, Selâmetteki Asker Ailelerinin Listesini Yayınladı

Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Sesi “Bayrak” Radyosu dünden itibaren yayınlarına başlamıştır. Radyo Türk Cemaatine hitaben şu bülteni yayınlamıştır:

“Tarihin ender rastlanan bir kahramanlıkla halkını koruyan, gayrimüsait şartlar içerisinde gece-gündüz şevkle çarpışan sizler, Türk tarihine yeni bir destanı hediye ediyorsunuz.

Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türkü iman dolu göğsünü düşmana germekten çekinmeyecek ve davasını kökünden halledinceye kadar savaşmaya devam edecektir. Bu bizim andımızdır.”

ASKER AİLELERİ

Radyo Kıbrıs Türk Silahlı Kuvvetlerine hitaben yayınladığı bültende, selâmette olduğu tesbit edilen asker ailelerinin bir listesini sunmuştur. Söz konusu listeyi aşağıya alıyoruz:

.....”

Ve bir başka gazetemiz olan AKIN ise, 30 Aralık 1963 tarihli nüshasında Bayrak Radyosu’nun yayınına devam ettiğini vurgularken, radyoda yayınlanan bir konuşmayı da yazıya döküp okurlarıyla buluşturuyordu.

“AKIN, 30 Aralık 1963, syf1

Bayrak Radyosu yayına devam ediyor

Ölümü, Köleliğe Tercih Edeceğiz

Medeni Dünya, Rum Mezalimini Gelip Görmeğe Davet Edildi

Rum tedhişçilerinin vahşi tecavüzlerine karşı Türk Cemaatını sonsuz bir cesaret ve azimle müdafaa eden kahraman Türk mücahitlerinin kurduğu “Bayrak Radyosu” yayınlarına devam etmektedir.

Radyodan dün yayınlanan bir konuşmada vahşi mütecavizlere şiddetle hücum edilmekte, şöyle denmektedir:

“Şimdi Medenî dünyaya sesleniyoruz: Kıbrıs’a müşahit gönderiniz. Yapılan akla hayale sığmaz mezalimi gözlerinizle görünüz. Vahşet ve barbarlık kelimelerinin EOKA çetelerinin yaptıkları mezalimin yanında çok hafif kaldığına kanaat getireceksiniz. Bunlar gözleri dönmüş fanatik, ve barbar sürüleridir. Mertlik karşısında kahbelik ve kalleşlikle hareket ederler. Kıbrıs Türkünü imha edebilmek için her türlü şeytanî çareye başvururlar. Şimdi de yalan üstüne yalan söyliyerek, masum Kıbrıs Türkü’nü suçlu göstermek istiyorlar. Kıbrıs Türkünün bu adada sulh ve sükûn içinde yaşamaktan başka bir emeli yoktur.....”

Aynı tarihli fakat bu kez Bozkurt Gazetesinin de başlığında, Radyo için dikkati çektiği cümle “...Bayrak Radyosu Yayınlarına dün de devam etti...” şeklinde oluyordu. Bu cümleden yola çıkarak fikir yürütmek gerekirse, Radyo’nun yayınlarına başlaması çok önem arz etmesiyle birlikte, sürdürülebilir olmasının merakla beklendiğini sezinletiyor bizlere. Elbette bir Radyo İstasyonu sadece bildiriler ya da haberler vererek ayakta kalamazdı. Halkın bunlar dışında da beklentileri vardı porogramlar açısından. Bu da yeni bir süreci ve mücadeleyi omuzlarına yüklüyordu, Bayrak Radyosu’nun...

“Bozkurt, 30 Aralık 1963, syf2

Bayrak Radyosu Yayınlarına dün de devam etti

Kıbrıs’a Müşahitler Gelerek Mezalimi Gözleriyle Görsün

Dün de yayınlarına devam edilen Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Sesi “Bayrak” Radyosu, her tür medeni dünyaya seslenerek, Kıbrıs’a müşahit gönderilmesini ve yapılan akla hayale sığmaz mezalimi gözleriyle görmelerini istemiştir. Kıbrıs Türkünü imha edebilmek için her türlü şeytani çareye başvuranların şimdi de yalan üstüne yalan söyleyerek masum Kıbrıs Türkünü suçlu göstermek istediklerini belirten Radyo, Kıbrıs Türkünün bu topraklarda sulh ve sükûn içinde yaşamaktan başka bir emeli olmadığını ifade ettikten sonra, hürriyet hak ve adalet için gerekirse Kıbrıs Türkünün son damla kanına kadar vuruşacağını bir kere daha tekrarlamıştır.”