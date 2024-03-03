“Bayrak Kupası” finalinde Limasol ve Mağusa Karması-1968-3 (son)

Ve o gün gelip çatmıştı. 5 Mayıs’ta gerçekleşecek olan final maçı için Bayrak Radyosu da hazır duruma geçmişti. Maç, radyodan naklen olarak verilecekti. Bayrak Radyosu’nun kuruluşunun ardından 4 yıl içerisinde canlı yayınlar yapması da önemli bir başarıydı. İşte konuyla ilgili haberden bölümler...

“Bozkurt, 05 Mayıs 1968-syf:4

Mağusa-Limasol Karmaları Arasındaki

Final Maçı Bugün Oynanıyor

Saat 16’da başlayacak olan maçı radyo naklen yayınlayacak

Mağusa ile Limasol Karmaları arasındaki “Bayrak Kupası” final maçı, bugün ö.s. saat 4’te Lefkoşa’da Yeni Saha’da oynanacaktır. Maçın bütün biletleri satılmış ve dünden itibaren Karaborsa’da bilet satıldığı görülmüştür. Adanın her tarafından 10 binden fazla sporseverin, bugün Lefkoşa’ya gelmesi beklenmektedir.....

RADYO MAÇI VERİYOR

Öğrendiğimize göre, neticesi bütün adada merakla beklenmekte olan maçı, Bayrak Radyosu saat 15.45’den itibaren naklen yayınlamaya başlayacaktır. Maçtan önce ve iki devre arasında, mücahitler Bandosu sahada hazır bulunacak ve marşlar çalacaktır....”

Muhteşem final maçı gerçekleşmiş ve Limasol Karması, Mağusa Karması’nı 2-0 mağlup ederek “Bayrak Kupası”nı Limasol’a götürmeyi başarmıştı. AKIN gazetesinin birinci sayfasında yer alan konuyla ilgili fotoğraf altı yazısı şöyleydi...

“AKIN, 06 Mayıs 1968-syf:1 (foto yazısı)

Bayrak Kupası final maçı, dün Lefkoşa’da görülmemiş bir seyirci topluluğu önünde oynanmış ve Limasol Karması’nın 2-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Karşılaşmayı Cumhurbaşkan Yardımcısı, TC Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, TCM Başkanı, ve Türk Kuvvetleri Alayı Komutanı baştan sona kadar izlemişlerdir. Yukarıdaki resimde şampiyon Limasol Karması, antrenör ve idarecileri ile ve yanda Mağusa Karması görülüyor.

Foto: AKIN-Tufan. Diğer yazılarımız son sayfamızdadır.”

Aynı tarihli gazetenin 4. sayfasında ise final maçıyla ilgili şu yorum yapılmaktaydı.

“AKIN, 06 Mayıs 1968-syf:4

Limasol Karması Şampiyon

Mağusa’nın 2-0 yenilgisinde kaleci Şevki’nin rolü büyük oldu

-Togal Tanrıkut-

Bayrak Kupası final karşılaşması dün Lefkoşa’da oynandı.

Limasollu, Mağusalı ve adanın diğer Türk bölgelerinden gelen yüzlerce, binlerce seyircinin heyecanla izlediği karşılaşmayı üstün bir oyundan sonra Limasol Karması kazandı. Uzun müdetten beri başkentte seyredemediğimiz yılların kurt kalecisi Şevki, yine netice üzerinde en büyük rolü oynamış; yılların, kaleciliğini dize getiremediğini Lefkoşalılara ve de bütün sporsever Türk halkına ispat etmiştir. Karşılaşmanın ikinci yarısında takımında yer alan Galliga, çok başarılı olmasına rağmen neticeyi değiştiremedi. Verdiği güzel pasları kötü gününde olan takım arkadaşları harcamakta yarış ettiler.

LİMASOL KARMASI (9): Şevki (10), Minci (8), Hasan (7), Önder (8), Özkan (8), Erdinç (8), Cahit (8), Fevzi (8), Celâl (Ayhan) (9), Tanışık (8), Şahsin (8).

MAĞUSA KARMASI (6): Yıldıray (6), Tünay (5), A. Salih (5), Ramadan (4), Raif (9), Sadi (4), Yaşar (5), Fikret (5), Alpay (4), Necat (4), Osman (4), Galliga (8).

HAKEMLER: Özcan Mehmet (9), Yıltan Muslu (9), Ahmet Yusuf (8).”

Final maçıyla ilgili en detaylı bilgi ve yorumu, Bozkurt gazetesi spor yazarlarından Tekin Yüksel kaleme almıştı. Ardından gelen günlerde de Bayrak Kupası’nı Limasol’a getiren Limasol Karması’nın karşılanması, kutlamalar, açıklamalar da yer almaya devam etmiştir. Yazı dizimizi Tekin Yüksel’in konuyla ilgili detaylı yazısıyla bitiriyoruz.

“Bozkurt, 06 Mayıs 1968-syf:4

Mağusa Karması 2-0 Yenildi

Bayrak Kupasını Limasol Kazandı

-Tekin Yüksel-

Üç haftadan beri devam etmekte olan Bayrak Kupası Turnuvası’nın final karşılaşması, dün Lefkoşa’da oynanmış ve Mağusa Karması’nı 2-0 mağlûp eden Limasol Karması şampiyon olmuştur. Lefkoşa seyircisinin ilk defa seyrettiği Limasol Karması, bilhassa ilk devrede çok güzel bir oyun çıkarmış ve seyircilerin takdirini toplamasını bilmiştir. Mağusa Karması ise, ikinci devrede zaman zaman baskılı oynamasına rağmen mağlûbiyetten kurtulamamıştır.

LİMASOL KARMASI

Dünkü maçta Limasol Karması daha güzel ve daha üstün bir oyun çıkararak, haklı bir galibiyet elde etmiştir. Bu maça, çok önceden ve gayet iyi hazırlandıkları belli oluyordu. Binlerce taraftar, erken saatlerden kendi tribünlerini doldurmuş, çeşitli parolalar yazılı yaftaları asarak, maç bitinceye kadar coşkun tezahüratta bulunmuşlardı. Futbolcular maça, kazanmak azim ve hırsı içinde başlamışlar ve bunu sonuna kadar devam etttirmişlerdi.

Bütün oyuncular, vazifelerini tamamıyle yapmış ve içlerinden bir tanesi bile aksamamıştır. Ferden ve takım halinde canla başla çalışmışlar, sahadan mutlaka galip çıkmak ve Bayrak Kupası’nı Limasol’a götürmek için azimlerini kaybetmemişlerdir. Bunun da mükâfatı, ancak böylesine şerefli bir şampiyonluk olabilirdi. Limasol Karması bize, halen Kıbrıs’ta en iyi futbolu oynayan Türk takımı olduğunu ispat etmiştir. Bir futbol takımında aranan her şey, Limasol takımında vardı. Nefes, fiziki kondisyon, sisteme uyabilme, rakibi yakından markaja alırsa, güzel müdafaa ve yıldırım gibi hücum, rakip müdafaayı dağıtma ve rakibin hücumunda müdafaanın iyice kapanabilmesi... Ve daha birçok şeyler... Limasol Karması, Üner ve Özel gibi kıymetli iki hocanın bilgilerinden iyice istifade etmiş ve bunun meyvelerini, dünkü şampiyonluk ile toplamıştır. Hem kupayı kazanmış ve hem de en önemli olanı, kendilerini ve futbollarını seyircilere beğendirmeyi başarmışlardır. Bunun için, Limasol Karması’nı ne kadar tebrik etsek ve ne kadar övücü yazılar yazsak azdır... Bravo Limasollulara.

MAĞUSA KARMASI

Mağusa Karması dün, maalesef daha önceki oyunlarını çıkaramamış ve şampiyonluğu rakibine kaptırmıştır. Bizce, Galliga gibi takımın göz bebeği bir futbolcuyu, başlangıçta takıma almamaları ve sadece ikinci devrede oynatmaları en büyük hata idi. Çünkü Galliga, hem takıma moral verecek ve hem de forvetin bozuk oyununu düzeltmiş olacaktı. Ve belki de, kaçırılan birkaç fırsatı değerlendirerek, netice üzerinde etkili olabilirdi. Nitekim buna, ikinci devrede şahit olduk. Galliga takıma girince, Mağusa Karması’nın oyunu birden bir değişiverdi. Hücum randımanı arttı ve tehlikeli olmaya başladı. Galliga’nın birkaç defa patlattığı gollük şutlar ise, netice vermemesine rağmen nefisti. Madam ki bu futbolcunun sakatlığı geçmişti ve oynayabilirdi, neden maçın başlangıcında takıma alınmamış? Bunun sebebini biz bilmiyoruz, ancak Mağusalı idareciler biliyor. Ama bunun da, mağlûbiyete en büyük tesiri yaptığı kabul edilmelidir.

Mağusa Karması, ilk devrede bozuktu ve tatminkâr bir oyun çıkaramamıştı. Müdafaada en güvenilir adam olan Ramadan’ın aksaması, forvette Galliga’nın yokluğu ve Nejat ile Alpay’ın gününde olmamaları, buna en büyük etkiyi yapmıştı. İkinci devrede, takım canlandı ve daha güzel bir oyun tutturdu. Limasol kalesi, zaman zaman güç durumlara sokuldu. Fakat, büyük bir şansızlığın da peşlerinde olduğunu inkâr etmemek lâzım. Atılan şutlar geri dönmeseydi, hiç olmazsa bir beraberlik sağlanır ve belki de maçın neticesi değişebilirdi. Ama olmadı. Futbolda bu gibi olaylara sık sık rastlandığı kabul edilmelidir. Mağusa Karması’nın ve hatta sahanın en başarılı futbolcusu, geri senterhaf oynayan Raif idi. Maç boyunca çok güzel bir oyun çıkardı ve en küçük bir hata yapmadı. Bunun yanında, müthiş soğukkanlı ve centilmence hareketleri ile takımının “Altın Çocuğu” oldu. Bu kadar uğraşmasına ve gayretine rağmen takımının sahadan mağlûp ayrılmasına en fazla üzülenlerden biri olmuş ve maçtan sonra, göz yaşlarını tutamıyarak ağlamıştır. Takım ve renk sevgisinin bir örneğini veren Raif, bütün seyircilerin kendisini takdir ettiklerini ve alkışladıklarını bilerek, teselli bulmalıdır. Bravo Raif.

MAÇTAN NOTLAR

Kıbrıs Tür spor tarihinde ilk defa olarak iki yabancı şehrin takımları bir turnuvada finale kalmış ve Başkentte karşı kaşrıya gelmişlerdir. Bu münasebetle, Lefkoşa tarihi bir gün yaşamış ve adanın her tarafından gelen vatandaşlarımız şehrin sokaklarını doldurmuşlardır. Maçın yapılacağı Yeni Saha, şimdiye kadar görülmemiş kabarık bir seyirci topluluğu tarafından, maç vaktinden çok önce doldurmuştu. Her tarafta çok sayıda polis ve inzibat mensupları göze çarpıyordu. İlgililer tarafından gereken emniyet tedbirleri tam olarak alınmış ve en küçük bir olayın dahi çıkmasına meydan verilmemiştir. Emniyet mensuplarının bu başarısı, herkes tarafından takdirle karşılanmıştı. Mücahitler bandosu ve Mücahit Şeref Kıt’ası maçta hazır bulunmuş ve bando, gerek maçtan önce ve gerekse iki devre arasında marşlar çalmıştır. Futbol sahası, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından daha önceden düzenlemiş ve sulanarak müntazam bir şekle sokulmuştur.

Limasollu taraftarlar Çağlayan tarafında, Mağusalı taraftarlar ise Yapı Enstitüsü tarafındaki tribünlerde yer almışlardı. Limasollu taraftarların daha çok oluşu ve daha coşkun tezahürat yapmakta oldukları gözden kaçmamıştır. Nitekim, sahaya davul zurna bile getirmişler ve çeşitli ibarelerin yazılı bulunduğu yaftalar asmışlardı. Limasollular “Leymosun Karması çok yaşa” diye tezahürat yaparken, Mağusalılar da, “Türk Gücü” diye bağırıyorlardı. Maçtan önceki seremoniye, İstiklâl Marşı’nın bando tarafından çalınması ile başlandı. Daha sonra Cumhurbaşkan Muavini Dr. Küçük, T.C. Kıbrıs Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ercüment Yavuzalp, Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş ve Türk Alayı Komutanı İsmet Küçüktüzen sahaya gelerek futbolculara ayrı ayrı başarı temennilerinde bulundular. Hatıra resimlerinin çekilmesinden sonra, iki takım futbolcuları tribünlere koşarak, kendi taraftarlarına çiçek buketleri dağıttılar. Daha sonra son hadiselerde şehit olan futbolcu ve idarecilerimiz için iki dakikalık saygı duruşundan sonra, maça başlandı.

MAÇIN CEREYANI

Saat tam 4’de, ilk vuruşu Mağusa Karması yaptı. Daha ilk dakikalardan itibaren Leymosun Karması’nın, kontra ataklarla tehlikeli olduğu görülüyordu. Nitekim 13. dakikadaki böyle bir akında, sağ taraftan ortalanan top müdafileri aşınca, Ayhan yakaladı ve güzel bir kafa vuruşu ile Limasol Karması’nın ilk golünü kaydetti ve ilk devre böylece 1-0 sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

Bu devrede, zaman zaman Mağusa Karması da tehlikeli oldu. Fakat, bir türlü beraberlik golünü atamadı. Nitekim 4. ve 5. dakikalarda Galliga’nın iki şahane ve gollük şutunu, kaleci Şevki güzel kurtarışlarla önlemesini bildi. Yine 35. dakikada, Şevki’nin boş bıraktığı kaleye, Mağusalılar topu sokamadılar. Bir dakika sonra da, ikinci devrede oyuna giren sol açık Şahsin güzel bir golle Limasol Karması’nın şampiyonluğunu perçinledi. Bu golden sonra oyun biraz sertleşir gibi oldu. bu arada hakem, kasti favul yaptığı iddiası ile Mağusa Karması’ndan Alpay’ı sahadan çıkardı. Az sonra da maç 2-0 Limasol Karması’nın galibiyeti ile sona erdi.

MAÇTAN SONRA

Maçtan sonra, şampiyon Limasol takımına Bayraktarlık (Bayrak) Kupası, finalist Mağusa takımına da Sancaktarlık kupası ve futbolculara ve hakemlere hatıra madalyaları liderlerimiz tarafından törenle verildi. Limasol Karması oyuncuları ve antrenörleri, kazandıkları kupa ile sahada şeref turu atarken, seyirciler tarafından çockuyla alkışlandılar.”