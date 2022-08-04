Balı tutan parmak!

Gördük, yaşadık, anladık!

Çok kazanan çok, az kazanan az maaş artışı aldı.

Kimi kendine yakıştırmadı, kiminin uykusu kaçtı.

Sonuç ne oldu?

Balı tutan parmağını yaladı!



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Ballı parmağı yalarken isyan edenler de var.

Yıkacağı düzenden maaşlı devrimcilerin coğrafyası burası (!)



***



“Bu değirmenin suyu nereden akıyor” diye sormazken birileri…

“Bu değirmen niye bize akmıyor” diyenler de tersleniyor…

Ekonomik krize ve pahalılığa karşı “hali vakti yerindeler” korunuyor hep…

Bunun bedeli güvencesiz ve dar gelirlinin boynuna asılıyor.



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“Bugün sen ne iş tuttun acaba” sorsanız, bin bir dereden su getirecek yüzlerce insan var.

En öfkeli de onlar (!)

Çok üzerilerine giderseniz eğer “asgari ücrete” kızacaklar…



“Sen hiçbir işe yaramadan dünyanın parasını alıyorsun ve bunun bedelini bu ülkenin yoksulu ödüyor” deseniz, “gitsinler önce Suat’dan vergi alsınlar” diyecektir.

“Vergi kaçırıyor sonra da okul yapıyor” gibi bir tekerleme de söylenebilir.

Öyle ya!

Vergisini ödese okul yapılmayacak, o para da istihdama, terfiye dönüşecek; yeni yeni müdür müsteşarlar atanacak, o vergi de çok alana daha çok, az alana daha az maaş artışı olacak.

Hani şimdi tartışma var ya, “vergiler ödenmiyor.”

Duyan da sanacak ki, ödenen vergiler, harçlar, fonlar, pullar yol, su, elektrik, okul, hastane, altyapıya dönüşüyor, hizmet olarak halka yansıyor.

“İsveç, Norveç, KKTC” gibi bir dünya sıralaması var, sanacak duyan!



***



Özel sektöre destek de “patron öcü”sü üzerinden püskürtülüyor.

Çalışana sosyal yatırım desteği, yerli üretime enerji teşviği, asgari ücretliye seyrüsefer indirimi, esnafa kriz fonu gibi açılımlara hiç gerek yok (!)

Sağlık ya da eğitimde “tam gün” ne demek…



Kriz mi var, ne?

Paran yoksa bas kilidi kapıya, çalışanı sokağa at, işsizliğin bile istatistiği tutulmuyor nasılsa…

Hem yakında “genç işsizlik” de sıfırlanacak, gençlerin tamamı kaçınca (!)

***

“KKTC düzeni” böyledir işte!

Yıkacağız bu düzeni yıkmasına da…

O güne kadar çok kazanan çok kazanacak, az kazanan az…

İşsiz güçsüzler bekleyecek artık...

Yıkınca bu düzeni, enkazı onlar temizleyecek, söz!