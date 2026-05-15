Atatürkçü müyüz değil miyiz?

Bir okulumuzda öğretmen hastalandı!

Yerine bakanlıktan biri atandı!

Bakanlıktan gönderilen “görevli”nin sınıfta Atatürk ve laiklik karşıtı sözler sarf ettiği, öğrencilerin de bunu öğretmenlerine, velilerine ilettiği belirtildi.

Gerçekten Atatürk karşıtı sözler sarf edildi mi?

“Evet edildi” diyenler çoğunlukta!

“Bu arkadaş öyle biri değil” diyen de var!

Ancak asıl konu ya da asıl önemli olan şu:

İlgili “görevli” bakanlığa geri çekildi…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, “Atatürkçülük ve laiklik” vurgusu ile sert tepki gösterdi!

Okula gidildi ve orada basın bildirisi okundu!

Derken, ilgili okulun beş öğrencisi ve müdürüyle bir öğretmeni, TC Lefkoşa Büyükelçisi’ni ziyaret etti!

Bu ziyarette “Büyükelçi” da “Atatürk” vurgusu veya “övgüsü” sergiledi!

Basınımız öyle yazdı!

Şimdiiiiiii!

Türkiye’de tarikatlara, radikal dinciliğe çok sıcak duran bir yönetim var!

KKTC’de bazı tarikatların örgütlenmesi için yoğun çabalar harcandığı biliniyor!

Gayet açık yapılan işler bunlar!

KKTC Hükümeti, koalisyon partileri, en az 4 yıldan beri “Atatürk”ü resmen unutmuş durumda!

Ankara korkusundan, hükümetteki elemanlara “Atatürk?” diye tek kelimelik bir soru sorsanız, “Atattüüüürk?” diye kontra soruyla dönecekler; bilmemek için yoğun çaba harcayacaklar!

Medazori camiye gitmeler; meyhanede rakı ve viski şişelerini saklamaları hatırlayalım!

Şimdi, Büyükelçi de özellikle “Atatürk ve laik düzen aleyhine laf söylediği iddia edilen” “görevli”nin görev yaptığı ve o lafları söylediği okulun öğrencilerini kabulünde “Atatürkçülük” yapabiliyorsa; bunun üç sebebi vardır:

Bir: Türkiye’de çok yakın bir gelecekte mevcut iktidar sonlanacak… Nasıl mı? Demokratik yolla! Başka türlü de olabilir mi? Tarihe baktığımız zaman “imkansızdır, olamaz” diyemeyiz!

İki: Sayın Büyükelçi yakın bir zamanda ya emekli olacak, ya da görevden alınacak…

Üç: Büyükelçi çok cesur bir Atatürkçüdür!

Bizim Osman Tango’nun angonisi ve lobicilik meselesi…

Evet, Londra’da Kıbrıslı Türklerin çok yakından tanıdığı Osman Tango, TKP geleneğinden, TKP’nin Londra’da bir zamanlar faaliyette olan dayanışma derneğinde yöneticilik de yapmış biri…

Osman abi ve eşi Lefkaralı… Köfünye göçü sonrası Londra’ya yerleştiler…

İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından yapılan kabine revizyonu kapsamında Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevine atan 37 yaşındaki Nesil Çalışkan Osman Tango’nun torunu…

Gazeteci Hasan Kahvecioğlu, Nesil gibi siyasetçi olan annesinin dayısı… Kahvecioğlu, Osman Tango’nun kayınbiraderi…

Nesil Çalışkan daha önce belediye meclisi üyeliği ve belediye liderliği yaptı…Son genel seçimlerde, milletvekili seçilen ikinci Kıbrıslı Türk oldu… Daha önce bir dönem Richard Hickmet vekillik yapmıştı…

Richard Hickmet, İngiltere’ye 1920’lerde göç eden Nevvar Hickmet’in oğluydu…

Birçok siyasetçimiz, İşçi Partisi Milletvekili Nesil Çalışkan’ı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda bakan yardımcısı (Parliamentary Under-Secretary of State in the Ministry of Housing, Communities and Local Government) olarak atanması sonrası tebrik etti…

Ersin Tatar işi daha ileriye götürdü ve dedesi Osman Tango’yu Londra’da ziyaret etti!

Ancak size çok üzücü bir haberim var!

Bugüne kadar Nesil Çalışkan ile çektiğiniz fotoğrafları hatıra saklayın!

Artık Tatar veya bir başkası, Çalışkan ile fotoğraf çektiremeyecek!

Neden mi?

E bu işler böyle!

Hatırlayın; Çalışkan’ın partiden arkadaşı, İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan, KKTC’ye yaptığı ziyaret sonrasında maruz kaldığı baskılar sebebiyle Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği’nden istifa etmişti…

Khan, istifası konusunda yaptığı açıklamada “ziyaretinin kişisel olduğunu” söylemişti ama lobiler bastırdı, Khran gitti!

Nesil Çalışkan da artık bizimkilerle zor tokalaşacak!

Ne diyelim; lobiniz bu kadar güçlü!

Atıp tutmakla, yalanla, propagandayla olmuyor anlayacağınız!

Sadece İngiltere’de değil, her yerde lobicilikte çuvallamış durumdayız!

Bu kadar yenik ve ezik olmanın sebebi nedir sizce?

Sandığımız kadar “haklı” olmamak olabilir mi mesela?

Veya çok üzgünüm ama tutarsız, iki yüzlü siyaset gütmemiz olmasın sakın?

Mesela kendi öğretmen dediğimiz adamın veya Türkiye’deki milyonların Atatürk düşmanlığını görmezden geliyoruz ama Rumlar Baf’ta bir sokağın “Atatürk” olan ismini değişmişler diye çığlıklar atarak bir çeşit yalakalık yapıyoruz!

Gonnara zamanı da geliyor!

Dünya gonnara toplamıyor be refikler!

20 Temmuz 1974’ün mutlak haklılığını ve zaferini, ısgarta siyasetiniz nedeniyle batırdınız; bilin!

Kıbrıs’ın Eurovision heyecanı!

Dünya’nın en siyasi şarkı yarışması Eurovision’un finaline geldik…

Türkiye yıllardır katılmıyor…

Türk televizyonlarında haliyle ilgi yok!

Ama Kıbrıs, Viyana'da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması finaline katılmaya hak kazandı. Şarkıcı Antigoni Buxton, Perşembe akşamı Jalla ile elemeleri geçti .

Final yarın akşam (Cumartesi) yapılacak.

Kıbrıs’ı temsil etmek!

Antigoni bizi de etti mi mesela?

Şarkı sözleri içerisinde “tsifte telli” kelimeleri de geçiyor!

Bize saydım!

Bize yazdım!

Çifte telli değil ama olsun; tsifte telli de kabulümdür!

Yine de Türkçe!

Antigoni beni de temsil etti bundan eminim ve çok da mutlu oldum!

Başkaları farklı düşünebilir!

Ama en önemlisi nedir biliyor musunuz?

Yarın akşam Antigoni gülen yüzü ve coşkusu ile favoriler arasındadır…

Kazanırsa güm güm güm güm güm; kazanmasa da güm güm!

Turizm, tanıtma, devlet meselesi…

Muhteşem bir avantaj!

Biz mi?

Erhan Arıklı diyor ki, Tufan Erhürman Türk Devletleri şeyisine şey ettiği için daha önce şey etttiği için şey olacak…

Gahbe Grivas!

Ne deyim?