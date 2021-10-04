Aşı, rakamlar ve keşke!

Aşı, asırlardır hayat kurtarıyor.

İnsanlar değil sadece tüm canlılar için tartışmasız bir yaşam umudu!

Dünya sürekli “veri” paylaşıyor.

Korkunun ya da kaygının ilacı bilgidir çünkü…

Günlük Covid-19 tablosu her akşam üzeri duyuruluyor.

Örneğin güneyde, tedavi gören hastaların “aşı verileri” de günlük açıklanıyor.

Kuzeyde bu yönde sıkıntı var.

Bunun sebebi kapalı kapılar ardında söyleniyor: Sinovac!

Sinovac aşısının etkinliğinin çok az olduğu yönünde neredeyse tüm hekimler uzlaşıyor.

Özellikle 6 aydan sonra!

Ada yarısında çoğunluk Sinovac’la aşılandı.

Böyle bir ortamda sürekli veri paylaşırsanız, bu kez de sanki “aşılar işe yaramıyor” algısı oluşacak.

Sinovac’ı “hesap dışı” tutsanız da bir başka gerilim doğacak.

O nedenle “hastaneye yatışlar” üzerinden aşı verileri paylaşıl(a)mıyor.

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar’ın Özgül’le röportajında ortaya koyduğu rakamlar gerçekten de önemli…

Temmuz-Ağustos ayları örnek alınarak, hastaneye yatışlar değilse de “yoğun bakım”a göre veriler paylaşıldı.

Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 69’unun aşısız, yüzde 31’inin aşılı olduğu görülüyor.

En dramatik sonuç yoğun bakımda hayatını kaybedenlerin yüzde 92’sinin aşısız olduğu gerçeği…

Temmuz - Ağustos aylarında hayatını kaybeden toplam 27 kişiden sadece 4’ü tam aşılıydı.

O nedenle “aşı karşıtlarının” bireysel tercihlerine saygı duysam da bunu bir “kampanya”ya dönüştürmelerini sorumsuzca buluyorum.

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Dr. Emre Vudalı’nın “Test değil maske korur” sözünün de altını çiziyorum.

Çünkü delice bir test furyası var ülkede, buna karşın maskeden uzaklaşıyor ahali!

“Normal grip geri geldi” deniyor ya!

Sanırım sebebi tam da bu…

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Avrupa ve dünyada onaylanmış etkin aşıya ihtiyacımız var. Bir de bunu bulduğumuz zaman kıymetini bilmeye…

Astra-Zeneca aşılarının iadesi kararına halen içim sızlıyor.

Keşke hayatını kaybeden insanlarımızın tümü tam aşılı olsaydı. Belki pek çok aile, en sevdikleriyle birlikte karşılayacaktı, yeni bir mevsimi daha…