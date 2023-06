Asgari ücrette ‘hayat pahalılığı’ beklentisi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek için gözler Haziran ayı hayat pahalılığı oranına çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı programda bu kez net asgari ücretin 15 bin TL, brüt ise 17 bin 500 TL civarında olabileceğini işaret etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki komisyondaki işçi ve işveren temsilcisi “Toplantılarda şu ana kadar rakam konuşulmadı” dedi, bakanın açıklamalarına tepki gösterdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hayat Pahalılığı oranı açıklanır açıklanmaz komisyona toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.

Haziran ayı içerisinde komisyonun birkaç kez toplandığını belirten Serdaroğlu, bu toplantılarda hiçbir şekilde asgari ücretle ilgili rakamlar konuşulmadığını, sadece çalışma yaşamıyla ilgili toplantılar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun ise hayat pahalılığı oranının açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan toplantılarda bir an önce sonuca gitmek olduğunu ve hedefin 1 Temmuz itibariyle yeni asgari ücreti yürürlüğü koymak olduğunu belirtti.

5 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 19.64

İstatistik Kurumu geçtiğimiz Mayıs ayında hayat pahalılığı oranının yüzde 3.62 olarak açıkladı.

Böylelikle 5 aylık süreç içerisinde hayat pahalılığı oranı yüzde 19.64 olarak hesaplandı.

Gözler, Haziran ayında açıklanacak ve yılın ilk 6 ayında oluşan hayat pahalılığı oranına çevrildi.

­İstatistik Kurumu’nun ay ay açıkladığı hayat pahalılığı oranları şöyle:

Ocak 2023: %2.62

Şubat 2023 %4.65

Mart 2023: %2.10

Nisan 2023: %5.30

Mayıs 2023: %3.62

Taçoy rakam verdi: “Öngörüm, net 15 bin, brüt 17 bin 500 TL civarı...”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs TV’de katıldığı bir televizyon programında rakam verdi, kendisinin 6 aylık hayat pahalılığı oranını yüzde 25.26 civarlarında öngördüğünü söyleyerek, bu orana göre asgari ücretin net 15 bin TL, brüt ise 17 bin 500 TL civarında olabileceğini söyledi.

Taçoy konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Asgari ücreti hayat pahalılığının biraz üzerinde tutma yoluna gitmeliyiz ve bunu artık otomatiğe bağlamalıyız. Artık özel sektör de bunu kabul etmeli. Ülkenin ileriye taşınması için hayat pahalılığını ücrete yansıtmalıyız. Hayat pahalılığı Mayıs ayı sonunda yüzde 19.62’ydi… Haziran ayında yüzde 5-6 olacağını öngörürsek %25 civarı gibi bir rakam olabilecek. Benim bugün öngördüğüm şartlarda asgari ücret net 14 bin 800 TL, 15 bin TL civarı, brüt ise 17 bin TL – 17 bin 500 TL olabileceğidir. Benim gözlemim böyle.”

KOMİSYONDAKİ TARAFLAR NE DEDİ?

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Hayat Pahalılığı açıklanır, açıklanmaz masanın toplanması için çağrı yapacağız”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, komisyonun toplanması için Haziran ayı hayat pahalılığının açıklanmasını beklediklerini, Hayat Pahalılığı oranı açıklanır açıklanmaz komisyona toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi. Haziran ayı içerisinde komisyonun birkaç kez toplandığını belirten Serdaroğlu, bu toplantılarda hiçbir şekilde asgari ücretle ilgili rakamlar konuşulmadığını, sadece çalışma yaşamıyla ilgili toplantılar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özel sektörün örgütlenmesi gerektiğine de vurgu yapan Serdaroğlu, “Asgari ücretliler örgütsüzdür. Örgütlenmedikleri sürece masada bizim elimiz güçsüz olmaya devam edecek. Biz birkaç kez grev yapmaya çalıştık, eylemler yaptık ama özel sektör çalışanlarında korku kültürü var ve katkı koyamıyorlar. Biz de masada istediğimizi yapamıyoruz. Örgütlenmenin önüne kimse geçemez” şeklinde konuştu.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun:

“Hedef, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmesi…”

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun ise yaptığı değerlendirmede, hayat pahalılığı oranının açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan toplantılarda bir an önce sonuca gitmek olduğunu ve hedefin 1 Temmuz itibariyle yeni asgari ücreti yürürlüğü koymak olduğunu belirtti. Gerek Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı yaşamasının, gerekse yüksek enflasyonun her kesimi sıkıntıya soktuğunu belirten Arhun, “Fiyatlar artmaya devam ettiği sürece maaş artışları da olacak. İstikrarsız bir ortam var, herkes kendine göre haklı… Umarım toplantılarda bütün taraftalar birbirlerine anlayışla yaklaşır ve bir an önce sonuca ulaşırız. Bu bir süreçtir… Rakam belirlenir, itiraz süresi verilir, Resmi Gazete’de yayımlanır. Tüm taraflar da Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girmesini istiyor. Umarım, Ağustos ayına sarkmaz” değerlendirmesini yaptı.