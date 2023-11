Akdeniz Günü, Lefkoşa’da kutlandı

Murat OBENLER

Akdeniz ülkelerinin ortak kimliğini ve ortak mirasını kabul etme günü olarak kutlanan 28 Kasım Akdeniz Günü bu yıl Kıbrıs’ta da müzikal etkinlikle kutlandı. Bu günü onurlandırmak için her yıl 42 Akdeniz ülkesinde topluluğa dayalı müzik performanslarına aynı anda ev sahipliği yapacak bir dizi organizasyon seçimi süreci yürüten Anna Lindh Vakfı bu yıl Kıbrıs'ı temsil eden Windcraft Loud’u seçti ve Windcraft Band ile Windcraft Voices, 28 Kasım 2023 Salı, saat 20.30’da Lefkoşadaki Melina Merkouri Salonu’nda bu çerçevede bir konser verdi.

Michael: “Müzik dayanışma seslerini yayarak acımız ve üzüntümüz arasında bir köprü görevi görecek”

Koro Şefi Elli Michael yaptığı kısa konuşmada bu sene müziğin sadece bir performansın ötesine geçeceğini ve bu konserin birliğin içten bir ifadesi ve insanları müziğin evrensel dili aracılığıyla birbirine bağlamaya yönelik gerçek bir girişim olarak sunulacağını kaydetti. Michael, “Müzik dayanışma seslerini yayarak acımızı ve üzüntümüz arasında bir köprü görevi görecek. Konserde Kıbrıs'tan, Yunanistan'dan, Balkanlar’dan, İtalya'dan ve Sefarad geleneğinden eşsiz parçaları yorumlanacağız. 20 üyeli Windcraft Band ve acapella vokal topluluğu Windcraft Voices'un nefesli çalgıları, özel düzenlemeleriyle sizleri dönüşümlü olarak Doğu Akdeniz'in farklı geleneklerine taşıyacak ve bu geleneklerin ortak ve farklı özelliklerini öne çıkaracak. Müziğin gücüyle sınırları aşan ve insanları birleştiren bu olağanüstü yolculuğa hoşgeldiniz. Gösteride katkıları olan Lefkoşa Belediyesi'ne, Anna Lindh Vakfı'na ve finansmanı sağlayan Avrupa Birliği’ne çok teşekkür ederim. Etkinlik ayrıca Windcraft Band'in sosyal medya kanallarından da canlı olarak yayınlanacak” dedi.

Gecede Windcraft Voices vokal topluluğu Xryso mou kanarini, Pare to upne to paidi, A la una yo naci, Los bilbilicos, Agapi mou fidella,Ce bukura kopilie ve O kur Vorias adlı şarkı ve türküleri bando da Rumba Tziganeasca,Misourlou ,Arodafnousa,Vrysi ton pegiotisson ,Ashierompasma ,Feslikan, Bella ciao, Majko majko, Ederlezi, Zoranov cocek,Milo mou kokkino ve To tertin adlı şarkı-türküleri seslendirdiler. Hep birlikte de Yianni mou to mantili sou (intro giasemi) adlı şarkıyı söylediler.