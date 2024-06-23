Agasse ve hayvan resimleri

Ünlü ressam Agasse özellikle hayvan resimleriyle bilinir. Çocuk yaşlarından itibaren resme olan merakı, onu önce sanat okuluna, ardından da hayvanları daha iyi tanıyabilmesi açısından veterinerlik okuluna yönlendirir.

Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa… Dönemin Mısır Valisi Kavalalı, 1823’te dönemin Osmanlı padişahı II. Mahmud’a bir hediye göndermek ister. Habeşistan’da yakalanan bir zürafayı gemiye bindirip İstanbul’a gönderir.

İstanbul’da şaşkın bakışlar arasında karaya çıkartılan zürafa, Beşiktaş sahiline getirilir. Padişah fermanıyla, zürafa halkın görüşüne açılmış. Ne acı ki, İstanbul iklimine alışamayan zürafa, çok sürmeden ölür.

Ama Kavalalı sadece Osmanlı padişahına değil, Fransa kralına ve Büyük Britanya kralına da zürafalar gönderir.

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Şimdi Agasse ve “Nübye Zürafası” isimli eserine değinelim.

Özellikle manzara ve hayvan resimleriyle tanınan ressam Jacques-Laurent Agasse, 24 Nisan 1767’de Cenevre’de doğdu. İlk sanat eğitimini doğduğu kentte sanat okulunda alan Agasse, henüz 20’li yaşlarına basmadan Paris’e gider ve orada en büyük merakı olan hayvanların anatomisini daha iyi incelemek üzere veterinerlik okuluna kayıt yaptırır.

Agasse’nin sanata olan ilgisi çocuk yaşlarda kendini gösterir. Oğlunun bu yeteneğini keşfeden babası, onu çocuk yaşlarında düz bir okul yerine École d'art’a yazdırır.

Ressam, özellikle at resimleriyle ün yapar.

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Agasse’den biraz bahsettikten sonra, onun “Nübye Zürafası” adlı eserine bakalım.

Resme baktığımızda, 1827’de Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Avrupa'ya gönderilen zürafalardan birini görüyoruz. Bu zürafa Londra'da Büyük Britanya Kralı IV. George tarafından teslim alınmış.

Resimde görülen silindir şapkalı kişi de hayvanat bahçesi sahibi Edward Cross'tur. Cross, asillerin vahşi hayvan koleksiyonları için dışarıdan kuş ve hayvan sağlayan ünlü bir ithalatçı ve hayvanat bahçesi sahibiydi.

Bu resim Agasse'nin onlarca hayvan resimlerinden sadece bir tanesidir.

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Resmedilen zürafa ince, uzun boynunu Arap bakıcılarının elindeki kaseye doğru eğiyor.

Arka planda iki Mısır ineği görülüyor.

Erken 19’uncu yüzyılda tacirler, iletişim bağlantılarının gelişmesi sayesinde çok uzak ülkelerin iç kısımlarına gidip, daha egzotik hediyelerle dönmeye başladılar.

O dönemlerde getirilen zürafa, aslan ve leoparlar zengin arazi sahiplerine verilirdi.

Zengin arsa sahipleri de kendilerine getirilen bu hayvanların tablolarını yapması için de çoğunlukla, ayrıntılara gösterdiği özenle ünlenen Agasse’yi seçerlerdi.

Agasse kendini hiçbir zaman aristokratik yaşama kaptırmasa da, özünde asilzadeydi.

Kral IV. George’un “zürafa ve bakıcıları”nın tablosu için Agasse’ye 200 sterlin ödediği rivayet edilir.

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Yazar Tübinger Morgenblatt 1808 yılında yayımladığı kitabında Agasse ile ilgili şöyle yazar:

"Şu anda İngiltere'de bulunan ünlü hayvan ressamı Agasse, servetini bir kazaya borçlu. Yaklaşık sekiz yıl önce, o zamanlar İsviçre'de sonradan ‘Lord Rivers’ olarak da bilinecek olan zengin bir İngiliz soylusu George Pitt, ölen çok sevdiği tazı köpeğinin resmini yaptırmak ister. Bu amaçla Agasse’nin kapısını çalar. İngiliz zengin, yaptığı işten o kadar memnun kaldı ki, ressamı da yanında İngiltere’ye götürdü.”

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Agasse, İngiltere'deki resimlerinin ayrıntılı bir kaydını tutmuş, başlıklarını dikkatle kaydedilmiş bir dergiye kaydetmiştir.

Bu kayıtlar 1800 ile 1849 yılları arasında yaklaşık 500 eser çizdiğini ve resim yaptığını gösteriyor.

Bir keresinde Topffer'a yazdığı bir mektupta İngiltere'ye yerleşmekten pişman olduğunu ifade eden Agasse, hayatının geri kalanında orada kaldı. Beş parasız öldü; cenaze masraflarını karşılayabilmek için sanatçının resimlerinin ucuza satılması gerekiyordu.

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Agasse imzalı ve 1827 tarihli “Nübye Zürafası” isimli tuval üzerine yağlıboya çalışması, günümüzde Kraliyet Koleksiyonu’nda bulunuyor.

Birçok asilzadenin at üstünde portresini de yapan Agasse, 1848’de Londra’da hayatını kaybetmiştir.

“İki Kare Bir Çizgi”

Lefkoşa’nın Ay. Luka bölgesinde tarihi kilisede kapılarını üç ay önce açan Lefkoşa Sanat Merkezi, açılışından bugüne birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kısa adı LESAM olan sanat merkezinde şimdi de “İki Kare Bir Çizgi” sergisi açılıyor.

Bu sergi LESAM’da açılacak olan 5’inci sergi olma özelliğini de taşıyor.

Sanat Merkezi’nde ilk olarak 1 Nisan’da Yıltan Taşçı Akademi kursiyerlerin “Objektifimizden” sergisi mekanla birlikte açılmıştı. Ardından 24 Nisan’da da Dağdoğan Sadrazam’ın “Kıbrıs’ın Hurdaları” sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Bu sergiyi 17 Mayıs’ta Dr. Kenan Arifoğlu’nun ziyaretçilerden çok ilgi gören “Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri” sergisi izledi. 7 Haziran’da da bu kez gençlere kapılarını açtı sanat merkezi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin “Renklerle Hayallerimizi Özgürleştiriyoruz” resimlerini sergiledi.

Ve şimdi 9 fotoğrafçının fotoğraflarından oluşan karma fotoğraf sergisi “İki Kare Bir Çizgi” 24 Haziran’da LESAM’da M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda açılıp, sanatseverlerle buluşacak.

Ayşe Keçecioğlu, Başar Taşlı, Ceyhan Özyıldız, Emel Sefer, Mehmet Türkelman, Mustafa Evirgen, Mustafa Müezzinoğlu, Ulaş Sönmez ve Yıltan Taşçı’nın fotoğraflarından oluşacak olan serginin açılışı saat 19:00’da gerçekleşecek ve 12 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.