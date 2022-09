Ağaç katliamı, çevre felaketi ve “kimsiniz ulan siz?” meselesi!

Tüp gaz kaçaydı?

10 kilogramlık tüpün fiyatı en son 242 TL’ydi galiba!

Elektrik kaça?

İçkale kadar!

Her geçen ihalesiz günde, elektrikten yediğimiz kazığın kalınlığı da uzunluğu da “büyüyor”!

Allah Anavatanı başımızdan eksik etmesin tabii ki!

Bakın, Tayyip Erdoğan “tanınma” da istedi!

-*-*-

Belirtmekte fayda var; herkes “odunla” ısınmaya kaymaya başladı!

Bir van araç dolusu odunun fiyatı da 3 bin TL oldu!

Dün bir satıcı ile konuştum, “... Geçen sene 900 ile bin 400 arasıydı abi ama mazot şöyle oldu, işçilik böyle oldu, bir odun makinesinin zinciri şu kadar oldu...” diye sıraladı ve “fiyat ver” dedim; “senin için 3 bin TL” dedi!

-*-*-

Peki ne olacak?

Anlatayım!

Bu ülkeyi asla sevmeyen ve hala ganimet gözüyle bakıp sadece soymak isteyenler, oduna yönelecek!

Bir: Odun hırsızlığı artacak!

İki: Ağaç katliamı yaşanacak!

Üç: Vatandaş sokakta ne bulursa sobada yakacak ve çevre felaketi söz konusu olacak!

Dört: Seymenbaşı Üçurup İzzet Dayı Amerika’dan geri gelecek ve egemen eşit devletle alakalı, tıraşa devam edecek!

-*-*-

Bizler mi?

Biz kimiz ki?

T.C. Lefkoşa Büyükelçisi’ne sorun; vereceği cevap ne mi olur?

Yanlışsam beni KKTC Bakanlar Kurulu üyeleri veya Başbakan düzeltsin; “Kimsiniz ulan siz?”...

Teşekkürler Roger Federer

Milliyetçilik mi demiştiniz?

Keşke İsviçreli olsaydım!

Roger Federer denen adamla aynı ülkenin vatandaşı olacaktım!

-*-*-

Spor mu demiştiniz?

O bir spor efsanesidir...

-*-*-

Aile mi dediniz?

Hani kutsal değerler falan!

O muhteşem bir babadır, süper bir eştir ve mükemmel bir evlattır!

-*-*-

Roger Federer, 24 yıllık profesyonel tenis kariyerini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı “çiftler” maçıyla noktaladı…

İsviçreli yıldız, Londra’daki Laver Cup'ta geçen gün jübile maçına çıktı. Çiftler mücadelesinde Nadal ile Avrupa takımında yer alan 41 yaşındaki sporcunun veda maçına tribünler yoğun ilgi gösterirken, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Federer'i yalnız bırakmadı...

-*-*-

Maçı kaybetti Nadal ve Federer...

Maçtan sonra bir anlamda “veda partisi” gibi organizasyon devreye girdi...

Dünya’nın neredeyse gelmiş geçmiş tüm tenis yıldızları oradaydı...

Binlerce kişi, tıklım tıklım salonu doldurmuştu...

Ve herkes ağlıyordu...

Ekran başında son zamanlarda hiç bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum...

-*-*-

Ne büyük gururdur ki, bu adamı canlı da izleyebildim...

Ne büyük gururdur ki, bu adamla aynı dönemde Dünya üzerinde yaşadım...

Ve ne büyük gururdur ki, bir çok insana O’nu örnek göstermek için az da olsa çaba harcadım...

-*-*-

Zeki ve çevik mi?

Atatürk’ün tam tarif ettiği gibi...

Ve ahlaklı tabii ki...

Beyefendi...

Tenis Dünyası O’na “ekselansları” lakabını boşuna takmamıştı...

-*-*-

İki kızı, iki oğlu var...

Eşi, annesi, babası, çocukları da son resmi maçındaydı...

Bu tür sporcular neden çok değerli ve önemlidir?

Çünkü çok başarılı olmak için, çok çalışmak gerektiğini, çok disiplinli olmayı öğreniriz onlardan...

Çünkü çok başarılı olmak için, çok düzgün insan olmayı da öğreniriz onlardan...

Hani rol model derler ya...

Tam da onlardan...

-*-*-



Her ulusun, her devletin böyle bir evladı olmalı...

Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun O’nu tüm Dünya sevmeli ve saymalı...

Çocuklara örnek olarak her seviyede ders olarak okutulmalı, anlatılmalı...

-*-*-

Bu yazıya da siyaset karıştırmak, milliyetçilik dankalaklığından söz etmek istemezdim ama; gerçekten İsviçreli olmak vardı anasını satayım...

“Roger Federer benim köylümdür” diyebilmekten daha büyük gururum olmazdı her halde...

-*-*-

Ve bir de KKTC’yi düşünün!

Kendi ülkemizde, kendi içimize kapalı ve çıkmak için de saçmalamak dışında gayret göstermediğimiz bu ülkede, spora emeği geçenlerin ödüllendirilmesi elbette değerlidir...

Değerlidir de; Milli Olimpiyat şeyisi diye bir örgütümüz var; ödül vermek dışında ne işe yaradığını sormak gerekmez mi?

Milliyetçilik yapan, hatta ırkçılık ve faşizm seviyesinde saçma sapan çözümsüzlük siyasetinin destekçisi olan bu garip oluşum, Roger Federer’i tüm Dünya’nın ayakta alkışladığı saatlerde, masraflarını TC Lefkoşa Büyükelçiliği veya yan kuruluşlarının harcadığı şov gecesinde, katakullik işlerle uğraşıyordu!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Devlet mi Federer mi?

Keşke katakulliden bir sahte devletimiz olup her gün abuk sabuk şovlarla “varmış” gibi davranacağımıza, başka bir devletin ülkemizdeki varlığının sürdürülmesi dışında hiç bir işle uğraşmayan; ha bir de cenaze ve düğün kaçırmayan üç urup bir cumhurbaşkanımız olacağına; tek urupluk Federer’imiz olsaydı!

Soruya yanıt veriyorum; KKTC mi Federer mi?

Federer tabii ki!

-*-*-

Seni çok seviyorum Roger Federer...

Yıllarca çok yakından takip ettim ve çok keyif aldım maçlarından...

Ve bana son 25 yıldan bu yana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim...