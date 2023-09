Adana’da “Sanki Her Şey Biraz Felaket’’ oldu

Murat OBENLER/ADANA

Adana Büyükşehir Belediye tarafından 30. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verilen ‘’Sinemamızın Yüzü’’ ödüllerinin de takdim edildiği ödül töreni ile sona erdi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninin suculuğunu Yetkin Dikinciler ve Gülay Afşar üstlenken Bülent Ortaçgil de geceye şarkılarıyla renk kattı.

En İyi Film, En İyi Yönetmen ve Senaryo Ödülü ödüllerini toplayan Umut Subaşı’nın yönettiği ‘’Sanki Her Şey Biraz Felaket’’ filmi Altınm Koza ödüllerine damga vururken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘’Cam Perde’’ filmiyle Selen Kurtaran ve Rıza Akın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ‘’Karganın Uykusu’’ filmiyle Ahmet Agğün aldı. Karganın Uykusu filmi de toplamda 6 ödülle gecenin en çok ödül alan filmi oldu.



Altın Portakal Yarışmasındaki sansüre sinemacılar sert tepki gösterdiler

Ekim ayında yapılacak 60.Antalya Altın Portakal Film Yarışması’nda belgesel yönetmeni Necla Demirci’nin “Kanun Hükmü” belgeselinin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmasına Adana’daki sinemacılar da dayanışmalarını göstererek hem bu filmin tekrar yarışmaya alınana kadar jüri üyeliğinden çekildiklerini açıklayan Antalya yarışma jürilerine hem de sansüre uğrayan Demirci’ye destek belirttiler. Sansüre inat yaşasın özgür sinema diyerek sinemacı arkadaşlarına destek veren birçok sinemacı devlet ve festival yönetimi eliyle uygulanan sansürü protesto ettiler.



Atay: “Eğer sansür ısrarı varsa inadına sinema!”

Festivalde ‘Öğrenci Filmleri Yarışması En İyi Kurmaca Film Ödülü’ sahibi ‘Karıncanın Ayak İzleri’ne ödül vermek için sahneye çıkan sinemacı ve siyasetçi Barış Atay, Antalya Film Festivali’nde sansürlenen ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesele destek vererek “Sansüre karşı direnen bütün emekçi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum: Sizin çektiğiniz filmlerle mücadele edilecek arkadaşlar. Eğer sansür ısrarı varsa inadına sinema!” dedi.



Şoray: “Cumhuriyet’in bir sanatçısı olmak benim için gururların ve onurların en büyüğü’’

Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verilen ‘’Sinemamızın Yüzü’’ ödülleri iki usta sanatçı Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a takdim edildi. Türk Sineması’nın 60 yılında var olan usta oyuncu Türkan Şoray’a ödülünü Başkan Zeydan Karalar takdim etti. Şoray ‘’Ben bugün bu ödülü, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin kadınlara verdiği haklar sayesinde alıyorum. Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum ve minnet doluyum. Cumhuriyet’in bir sanatçısı olmak benim için gururların ve onurların en büyüğü’’ dedi. Genç sinemacıları da seslenen sanatçı ‘’Genç sinemacı arkadaşlarımıza bir miras bıraktık. Onlar bu mirası, yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılarıyla daha da ileriye götürdüler. Hepsi çok yetenekli ve başarılı. Onları alkışlamak istiyorum’’ dedi.

İnanır: “Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız”

Sinemanın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır’a ödülünü oyuncu Merve Dizdar takdim etti. İnanır, ‘’Mesleğimize gösterilen saygının böylesine güzel bir organizasyonla sizlere ulaşmasını sağlayan herkese, festival emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. 2013 yılından beri barış diyorum. Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. Dünyanın en güzel ülkesini burada yaşayan milyonlarca insan festival alanına çevirecek. Hep birlikte ‘’yaşasın tam bağımsız Türkiye, diyeceğiz’’ dedi. Ödül sonrası birlikte sahneye çıkan iki usta isim dakikalarca ayakta alkışlandı.



Karalar “Sanat hayattır, sanatın her dalını desteklemeye devam edeceğiz.”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Altın Koza’yı Türkiye’de marka haline getiren sanatçı dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Altın Koza’nın 30’ncusunu yapıyoruz. Bu serüveni devam ettirmenin onurunu yaşıyoruz. Altın Koza genelde kadraja girmeyenleri kadraja alan, eşitlikçi, emeğe saygılı bir çizgiye sahip. Adana’nın sanata düşkün yanı, seçiciliği, Altın Koza’yı büyüttü. Sanatın her türlüsünü desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Sanat olmadan barış, kardeşlik, huzur, aydınlanma, demokrasi olmaz. Bunun için sanatın ve sanatçının yanında olmalıyız. Aydınlanma ile birlikte sanatın ülkemizde gelişmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e ve sinema emekçilerine bir kez daha minnettarlıklarımı sunuyoruz.” Dedi.

ÖDÜLLER



ULUSAL YARIŞMA

En İyi Film Ödülü: ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’

En İyi Yönetmen Ödülü: Umut Subaşı – ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’

Sefa Önal En İyi Senaryo Ödülü: Umut Subaşı – ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’

Yılmaz Güney Ödülü: ‘Karganın Uykusu’

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Selen Kurtaran – ‘Cam Perde’

Rıza Akın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Ağğün – ‘Karganın Uykusu’

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Elit İşcan – ‘Suyun Üstü’, Nilay Erdönmez – ‘Yüzleşme’ (İşcan ödülünü Gezi tutuklusu yapımcı Çiğdem Mater’e adadı, Gezi tutuklularına özgürlük istedi.)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Necip Memili – ‘Annesinin Kuzusu’, Okan Urun – ‘Yüzleşme’

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ziya Kasapoğlu – ‘Karganın Uykusu’

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Fikret Reyhan – ‘Cam Perde’

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Aktan – ‘Annesinin Kuzusu’

En iyi Müzik Ödülü: Canset Özge Can – ‘Karganın Uykusu’

Adana İzleyici Ödülü: ‘Karganın Uykusu’

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: ‘Cam Perde’

Erden Kıral En İyi Yönetmen Ödülü: Alpgiray M. Uğurlu – ‘Açık Kapılar Ardında’

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü’nü Umut Subaşı’nın yönetmenliğini yaptığı ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’ aldı.

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Altan – ‘Kıyıda’

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Eser Ağaçlı – ‘Karganın Uykusu’

Mansiyon Ödülü: Bir Gün 365 Saat – Leyla, Asya ve Reyhan

BELGESEL

Mansiyon Ödülü-Flaneuse (Vahit Sarıtaş)

Jüri Özel Ödülü:Aladağ, Bir Yürek Yangını (Ersin Erçin)

En İyi Belgesel Film:Rodakis'i Ararken (Kerem Soyyılmaz)

ADANA KISA FİLM ÖDÜLÜ:Aynalı Zırhlı

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ ÖDÜLLERİ

En İyi Kurmaca Film:Karıncanın Ayak İzleri

Deneysel Kategorisi En İyi Film:Sonsuza Dek Birlikte

Canlandırma Dalında En İyi Film:Nefes

Belgesel En İyi Film:Hayallerin Ötesinde

Fikret Öz anısına Jüri Özel Ödülü:Kuşlar İşer mi? (Arif Canbolat)

ULUSLARARASI KISA FİLM ÖDÜLÜ

Mansiyon Ödülü:Kolaj

Jüri Özel Ödülü:Amaia's Guests

En İyi Film: No Place For Old Men