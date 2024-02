74 .Berlin Film Festivali, Berlinale Palast'taki törenle açıldı

Murat OBENLER/BERLİN

74. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin başlangıcı 15 Şubat Perşembe gecesi Berlinale Palast'ta yer alan törenle yapılırken kırmızı halı, tören alanının etrafı ve sosyal medyada da çeşitli protestolar gerçekleştirildi.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, bu yılın Jüri Başkanı Lupita Nyong'o ve Festival Yönetmenleri Mariëtte Rissenbeek ve Carlo Chatrian ve açılış filmi “Small Things Like This” in yönetmeni Tim Mielants, yapımcılar Matt Damon ve Alan Moloney ile oyuncular Cillian Murphy, Eileen Walsh, Emily Watson, Clare Dunne, Liadan Dunlea ve Zara Devlin’in de aralarında bulunduğu birçok ünlünün katıldığı törenle kutlanan festivalin açılışında yine yüzlerce sinemasever de girişteki kırmızı halının etrafından izleyerek coşkuya ortak oldu. Sunuculuğunu Hadnet Tesfai ve Jo Schück’in üstlendiği gecede İcra Direktörü Mariette Rissenbeek ve Sanat Direktörü Carlo Chatrian sahneye gelerek hem açılış konuşması yaptılar hem de jürileri tanıttılar.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner açılıştaki konuşmasında festivalin bir film festivalinden fazlası olduğunu dile getirerek “Berlinale çeşitlilik, özgürlük, demokrasi, kozmopolitizm ve uyum anlamına gelir.” Dedi.



Kırmızı halıda protestolar vardı

Birçok ünlünün geçiş yaptığı kırmızı halıda oyuncu Pheline Roggan ‘Fck AfD’ yazılı bir kolye takarak ve model Papis Loveday ise ‘Irkçılığa hayır! AfD’ye hayır!’ (No racism! No AfD!) yazılı bir döviz ile birlikte basının karşısına çıktı. Ayrıca Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı bir saldırgan tarafından katledilen 9 göçmen de bir grup sinemacı tarafından “Hanau'daki ırkçı saldırının üzerinden dört yıl geçti: Birlikte hatırlamak, birlikte savaşmak”, “Hatırlamak değişmek demektir” yazılı dövizlerle anıldı.



Berlinale yönetimi ırkçılığa karşı tavrının altını çiziyor

Sinema sektöründen ‘Filmler birleştirir, nefret böler’ (movies unite, hate divides) yazılı rozetler de takan yaklaşık 50 kişilik bir grup el ele tutuşarak kırmızı halıda yürüyerek telefonlarının flaş ışıklarını açarak ‘Demokrasiyi savun’ (defend democracy) sloganı attılar. Eylemlere alışık kırmızı halıda belki de ilk kez sloganlı bir eylem yapılırken Berlinale yönetimi de bu eylemi büyük ekranda göstererek ırkçılığa karşı attığı adımların arkasında olduğunun altını çizdi. Alman hükümetine karşı açık tavır almamasından dolayı Filistindeki soykırımla ilgili farklı eleştirilere maruz kalan festival yönetimi bu eylemi olduğu gibi yayınlayarak nefret söylemi karşıtı duruşunu bir kez daha göstermiş oldu. Açılış gecesinde bazı sinemacılar "Ateşkes, hemen şimdi" yazılı dövizlerle kırmızı halıdan geçtiler.



Politik gündem de sıcaklığını koruyor

Açılıştan öncesinde festival çalışanları festivale hitaben bir açık mektup yayınlayarak Gazze'de ateşkes talep etti ve yönetimin Filistinlilerin yaşamına yönelik mevcut saldırı konusunda "daha güçlü bir kurumsal duruş" sergilemesini istedi.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası üyesi emekçiler, daha iyi çalışma koşulları için festivalin düzenlendiği Berlinale Palast’ın da yer aldığı Potsdamer Caddesi’nde eylem yaparak düşük ücretleri dövizlerle protesto ettiler.

Potsdamer Platz’ın başka bir yerinde de bir grup sanat emekçisi aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi-AfD’yi protesto etmek için ‘Faşistlere hiçbir yerde yer yok’ (no seats for fascists anywhere) pankartıyla eylem yaptı



Ganalı yönetmen Ayo Tsalithaba filmini festivalden çekti

Ganalı yönetmen Ayo Tsalithaba "Almanya'nın Gazze savaşı sırasında İsrail'e verdiği desteği protesto etmek" amacıyla festivalin Forum Expanded bölümündeki yapımlarını resmen geri çekti. Ganalı yönetmen Alman kültür kurumlarını boykot etmek için "Strike Germany" çağrısına katıldığını duyurdu.