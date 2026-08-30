72 yaşındaki Mehmet Kırlar hayata tutunamadı

Ziyamet’te üç aracın karıştığı trafik kazası sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mehmet Kırlar yaşamını yitirdi.

Dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen söz konusu kazada 62 yaşındaki Günay Kırlar da ağır yaralanmış, sonrasında hayatını kaybetmişti.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

"29.08.2026 tarihinde, Ziyamet’te Bağlar mevkiindeki virajda meydana gelen trafik kazası sonucu ağır şekilde yaralanan MP 494 plakalı araç sürücüsü Mehmet KIRLAR (E-72), sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."