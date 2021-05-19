321 STERLİN

Adanın kuzey yarısında ‘en önemli sorunlar’ anketi yapılsa, herhalde şöyle bir sonuç çıkar:

Covid/sağlık Pahalılık/ Alım gücünün azalması İşsizlik Borçlar Belirsizlik

Vatandaşın gündemi budur. Hayatın geri kalanıyla ilgili sorunlar da, beklentiler de ötelenmiş durumdadır.

Maslow’un ‘ihtiyaçlar piramidi’ de bunu teyit ediyor zaten…

İnsan önce ‘fizyolojik’ ihtiyaçlarını karşılamalı… Yani nefes alabilmeli, beslenebilmeli, barınabilmeli, en temel ihtiyaçlarını giderebilmeli…

Ardından ‘güvenlik’, sonra ‘sevgi-ait olma’ gibi ihtiyaçlara geliyor sıra…

‘Saygınlık’ ve ‘kendini gerçekleştirme’ de en son…

Bu piramide göre adanın Kuzey yarısında insanların büyük bir kesimi ilk basamaktan yukarıya çıkamıyor. Hatta savaş ve göç yıllarında dahi az görülen ‘açlık’ tehlikesi ile karşı karşıya olan insanlar, aileler var artık bu topraklarda…

* * *

Bırakın işsizleri, gelirsiz kalanları…

Birçok çalışan insanın dahi hali perişandır.

Nasıl olmasın ki?

Her mal ve hizmette korkunç pahalılaşan bir piyasa var. Çarşıya çıkmak, markete girmek cesaret istiyor!

Denetim mi?

Adı bile yok!..

Piyasayı dengeleyici sosyal politika mı?

Ülke yöneticilerinin böyle bir gündemi yok. Hatta böyle bir ‘argüman’ın varlığından bile haberdar olduklarından emin değilim.

Fiyat İstikrar Fonu (FİF) uygulaması dışında ‘denge’ unsuru yaratabilmek için atılmış ya da düşünülen bir adım duyan varsa, ses versin!

Güya ‘Ekonomi Bakanlığı’ var…

Adı var…

* * *

Kuzey Kıbrıs’ta bir ay boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline geçen toplam para miktarı 18 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 321 Sterlin’e gerilemiş durumdadır.

Sadece 321…

Günde 10 Sterlin civarı yani…

Kira ya da taksit mi ödersiniz bu parayla, enerji ve ulaşım masraflarını mı karşılarsınız ailenizin, çocukların okul ihtiyaçlarını mı, yoksa sadece karın doyurmaya ve hayatta kalmaya mı odaklanırsınız?

Durum bu kadar vahimdir.

Hem sadece asgari ücretli için de değil…

Sigortadan emekli olanların yüzde 80’den fazlasının gelir düzeyi de bu kadar, hatta asgari ücretin de altındadır.

Ortalama bir özel sektör çalışanının maaşı bu rakamın biraz üzerindedir.

Hatta kamuda çalışanların birçoğunun da maaşı sürekli yükselen döviz kurları yüzünden ufalmaya ve ufalanmaya devam ediyor.

Birileri ‘geleceğe yürüyoruz’ mu demişti?

‘Nasıl bir gelecek’ olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor galiba…