1971 İlk Kıbrıs Türk Güzellik Yarışması-2

Tarih 1 Temmuz 1971’i gösterdiğinde Lârnaka Deniz Festivali’nin açılış gününe gelmiş oluyoruz.

Biraz sonra okuyacağımız haberden konuyla ilgili detaylı bilgiler de öğrenme şansını elde ediyoruz.

Şöyle ki, “festival” kavramı öncesinde Lârnaka’da “deniz panayırı” olarak 1968 yılında böylesi bir etkinliğe başlandığını görüyoruz. Daha kısıtlı şartlarda insanlara eğlenceli saatler yaşatmak ve kurulan standlarda satışlar yapmanın amaçlandığı bu organizasyon, daha bir büyütlerek “festival” kapsamına 1971 yılında geçmiş oluyor. Bu festivalin komite başkanlığını ise sayın İsmail Bozkurt üstlenmiş.

Festivalin “1 Temmuz”da yapılmasının da özel bir nedeni var, birazdan haberde okuyacağız. Fakat bunun ötesinde böylesi festivallerin turizm açısından ne kadar önemli olduğu konusunda da dikkat çekildiğini görüyoruz.

Festivalin geniş detaylı bir şekilde bilgisini veren haberi okuyalım.

“Bozkurt Gazetesi, 01 Temmuz 1971, syf:1/4

Zengin bir program ve organizasyonla 11 gün devam edecek olan

Lârnaka Deniz Festivali bugün törenle açılıyor.

Festivalin son gününde Kıbrıs Türk Güzeli seçlecek

LÂRNAKA-ÖZEL:

Lârnaka Deniz Festivali bugün öğleden sonra saat 18.30’da açılacaktır. Festivalin bugün açılması tesadüfi değildir. Çünkü bugün ayrıca Denizcilik ve Kabotaj Bayramıdır. Festivalin Denizcilik ve Kabotaj Bayramına tesaadüf ettirilmesi, bilinçli bir düşüncenin sonucudur. Bugün festival saat 18.30’da Komite Başkanı İsmail Bozkurt’un konuşması ile açılacak; bunu folklor gösterileri ve pavyonların gezilmesi izleyecektir. Ayrıca bu akşam saat 19.30’da İstanbul Plâj Gazinosunda bir kokteyl parti verilecektir.

FESTİVALİN TARİHÇESİ

Lârnaka deniz panayırı 1968 yılında açılmıştır. O yıl çok yerinde bir teşebbüsle Lârnaka Deniz Panayırı başlatılmış ve bu panayır 1969 ve 1970 yıllarında da tekrarlanmıştır. Panayır bu yıl yüklü bir program ve organizasyonla, bir festival olarak düzenlenmiştir. Bu yapılırken, Lârnaka’nın turistik bir kasaba olduğu bakımından, bir panayırdan çok bir festival ihtiyacı olduğu düşünülmüştür. İlk defa olarak bu festival düzenlenirken geniş bir program üzerinde durulmuş, sanat, müzik, spor ve eğlence sahalarında birçok organizasyonlara girişilmiştir.

GÜZELLİK YARIŞMASI

Dün öğleden sonra Lârnaka’da tertiplenen bir basın toplantısında, Festival Komitesi Başkanı Lârnaka Milletvekili İsmail Bozkurt, Festival ve programla ilgili olarak geniş bilgi vermiş; soruları cevaplandırmıştır. İsmail Bozkurt’un yaptığı açıklamaya göre, festival süresinin her gecesinde bir program vardır. Bu yıldan itibaren her yıl tekrarlanmak üzere Kıbrıs Türk Güzellik Kraliçesi seçilecektir. Böyle bir organizasyona ilk defa olarak gidilmesine rağmen, Lârnaka’dan 3, Lefkoşa’dan 5, Lefke’den 4, Leymosun’dan 3 ve Baf’tan da 3 olmak üzere 18 müracaat yapılmıştır. Güzellik yarışmasının diğer ilgi çekici bir yönü de 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk’in özel olarak bu yarışma için Kıbrıs’a gelecektir. Asuman Tuğberk, 10 Temmuz Cumartesi günü HÜRRİYET gazetesi tarafından Kıbrıs’a gönderilecek ve Yarışmanın Jüri heyetinde görev aldıktan sonra Pazartesine kadar adada kalacaktır. Asuman Tuğberk, 11 Temmuz Pazar günü yapılacak yarışmadan sonra Kıbrıs Türk Güzeli’nin tacını giydirecektir.

DİĞER YARIŞMALAR

Güzellik Yarışmasının yanında çocuklararası kız ve erkek güzellik yarışması, güzel ses yarışması ve kaval çalma yarışması da yapılacaktır. Güzel çocuk yarışmasına, 3 ve 6 yaşları arasındaki kız ve erkek çocuklar girecektir.

YENİ ŞİLTLER

Bu yıl festival için mevcut olan bir şilde ek olarak iki şilt daha ihdas edilecektir. Bunlar Deniz Sporları, voleybol ve müzik şiltleridir. Bunların yanında festival süresince halkın ilgisini çekecek çeşitli gösteriler düzenlenmiştir. Bunlar folklor, güreş, hava kurtarma, maytap, defile ve film gösteriledir. Hava Kurtarma gösterileri İngiliz Üs Bölgesine mensup bir ekip tarafından, defile ise Elif Moda Konfeksiyon Kooperatifince düzenlenecektir. Fesivalde üç büyük pavyon açılacaktır. Bunlardan birisi Türkiye Büyükelçiliği tarafından, ikincisi Elif Moda-Konfeksiyon Kooperatifi tarafından, üçüncüsü ise Festival Komitesi tarafından, El Sanatları Pavyonu olarak açılacaktır.

HASILAT NEREYE HARCANACAK

Festivalin bırakacağı hasılat Lârnaka’nın bayındırlık işlerinde ve yolların asfaltlanmasında kullanılacaktır. Halen Lârnaka’da deniz sahilindeki yola bağlanan dört yol asfaltlanmaktadır.”

Festival büyük bir heyecanla coşkuyla açıldı. Haberlerden de anlaşılacağı gibi birçok etkinlik “festivale” dönüştürülen Lârnaka Deniz Festivali içerisinde yer alacaktır.

Hergün gazetede festival programı yayınlanarak ilgi sıcak tutulmaya çalışılmıştır.

2 Temmuz 1971 tarihli Bozkurt gazetesinde, açılışla ilgili geniş bir habere yer veriliyor. Özellikle Tertip Komitesi Başkanı ve Lârnaka Milletvekili İsmail Bozkurt’un konuşması, festivalin anlam ve önemi açısından bilgi verici nitelikteydi.

“Bozkurt Gazetesi, 02 Temmuz 1971, syf:1/4

Lârnaka Deniz Festivali açıldı

Bozkurt, Festivallerin Turistik Kalkınmayı Gerçekleştireceğine İnandığını söyledi

-Lârnaka-ÖZEL:

Lârnaka Türk Deniz Festivali dün öğleden sonra Tertip Komitesi Başkanı ve Lârnaka Milletvekili İsmail Bozkurt’un konuşması ile açılmıştır. Saat 18.30’da Atatürk Meydanında yapılan açılış töreninden sonra davetliler pavyonları ve festival sahasını gezmişlerdir. Saat 19.30’da İstanbul Plâj Gazinosunda davetliler onuruna verilen kokteyl partiden sonra, saat 20.00’de Atatürk Meydanında kalabalık toplanmıştır. Eğlenceler gecenin erken saatlerine kadar devam etmiştir.

BOZKURT’UN KONUŞMASI

İsmail Bozkurt, yaptığı açış konuşmasında, 1 Temmuz’un Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olduğunu hatırlatmış, bu yüzden Lârnaka’da çifte bayram yaşanmakta olduğunu belirterek şunları söylemiştir:

“Esasen Deniz Festivali adını taşıyan festivalimizin 1 Temmuz’da başlatılmasının sebebi de budur. İstedik ki, Anavatanın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile Deniz Festivalimiz ayni günde başlasın, iki bayramı bir günde yaşayalım.”

İÇ TURİZMİ TEŞVİK

Daha sonra Lârnaka Deniz Festivalinin kısa tarihçesini anlatan, bunun 1968’de bir deniz panayırı şeklinde başladığını söyleyen İsmail Bozkurt, bu yıl teşekkül eden komitenin bu panayırın festival olarak düzenlenmesini uygun gördüğüne işaret etmiş, “ilk defa olarak Kıbrıs Türk cemaati arasında böyle geniş bir festival düzenlendi” demiştir. Bir deniz kasabası olan Lârnaka’nın turistik bir yer olmaya elverişli olduğunu ifade eden Bozkurt, festivallerin turizmin gelişmesi için yapıldığına değinmiş, “her yıl daha iyisini yapmaya gayret edeceğimiz festivalimizin Lârnaka’nın kalkınmasına büyük katkıda bulunacağına inancımız vardır.” demiştir. Bozkurt Lârnaka için iç turizmin önemine dikkat çekerek, yaz mevsiminde Türk halkını Lârnaka’nın altın sahiline davet etmiş, bu festivalin Lârnaka’ya daha fazla ziyaretçi çekmesi halinde Komitenin görevini yerine getirmiş sayılacağını kaydetmiştir. Dr. Halûk Avni ise, yaptığı İngilizce konuşmasında yabancılara hitap etmiştir.

GÜREŞ GÖSTERİLERİ

Festival programına bu akşam saat 20.00’de Atatürk Meydanında güreş gösterileri ile devam edilecektir. Bu güreş gösterileri Kıbrıs Türk Güreş Federasyonu ile Festival Komitesi tarafından müştereken organize edilmektedir.”