1971 İlk Kıbrıs Türk Güzellik Yarışması-1

Kıbrıs adamızda “ilk güzellik yarışmasını” düzenleyenin Kıbrıslı Türkler olduğunu söylemeliyiz.

Elbette bu yarışmanın uluslararası bir boyutu yoktu. Sadece bir “festival” çerçevesinde gerçekleştirilen bir yarışma olmuştu.

Örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti, ilk Güzellik Yarışmasını 1973 yılında düzenlemişti. Yarışmanın organize ve sponsorlüğünü Carlsberg şirketi üstlenmiş ve yarışma söz konusu şirket festival alanında yer almıştı.

1971 yılında gerçekleştirilen ilk Kıbrıs Türk Güzellik Yarışması, 1984 yılından itibaren Miss Kuzey Kıbrıs ve ardından başka isimlerle de uluslararası bir boyut kazanarak yola devam etmektedir.

1971 yılında gerçekleştirilen ilk yarışmamızın bir festival içerisinde yer aldığından bahsetmiştik.

İşte bu festival, Lârnaka Deniz Festivali idi.

01-11 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir etkinlik dizisiyle gerçekleştirilecek olan festivalin duyurumları Mayıs ayından itibaren gazetelerimizde yer alıyordu.

“Bozkurt Gazetesi, 21 Mayıs 1971, syf:2

Yoğun çalışmalarla hazırlanmakta olan

Lârnaka Deniz Festivalinin Yüklü bir programı var

LÂRNAKA:

Geleneksel olarak her yıl panayır şeklinde yapılmakta olan Lârnaka Deniz Panayırı bu yıl festival şeklinde organize edilmektedir. Bu amaçla bir komite teşekkül etmiş ve çalışmalara başlamıştır. 1971 Lârnaka Deniz Festivali Komitesi adını taşıyan komite, Lârnaka’nın bütün kulüp, kurum, teşekkül ve daire temsilcilerini bünyesinde toplamaktadır.

Bu yıl 01-11 Temmuz 1971 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin spor, müzik ve sanat sahalarında Kıbrıs çapında bir olay olması plânlanmaktadır. Bu vesile ile geniş çalışmalar yapılmakta, yukarıda belirtilen sahalarda iyi organizatörler (organizasyonlar ea) yapılması için gayret sarfedilmektedir. 11 günlük festivalin ve halkın ilgisini çekecek olan bu organizasyonlar şöyledir:

1-Muhtelif deniz sporları

2-Güreş Müsabakaları

3-Voleybol Turnuvası

4-Kıbrıs Türk Güzellik Kraliçesinin seçimi

5-Erkekler arası güzel vücut seçimi

6-Gürbüz çocuk yarışması

7-Ekipler (orkestralar) arası müzik yarışması

8-Güzel ses yarışması

9-Kaval çalma yarışması

10-Festival Mehtap balosu

11-Folklor gösterileri

Ayrıca her çeşit sanat eserlerini (elişleri, resim heykel v.s.) ihtiva edecek bir sanat galerisi açılması düşünüldüğü gibi o tarihlerde adamızda bulunacak olan Ankara Meydan Sahnesi de iki gecesini Lârnaka’ya tahsis edecektir.”

Bu haberin ardından ertesi gün yine Bozkurt gazetemizde özellikle Güzellik Yarışması için başvurunun nasıl yapılacağı ve şartları hakkında bir ilân verilmekteydi. Söz konusu ilânda, bu yarışmanın ardından seçilecek olan Kraliçenin, uluslarası yarışmalara da katılabilmesi için çalışmalar yapılmasının düşünüldüğü ifade edilmekteydi.

“Bozkurt Gazetesi, 22 Mayıs 1971, syf:2

Lârnaka Deniz Festivali Komitesi’nden:

Kıbrıs Türk Güzellik Kraliçesi Seçilecek

Bu yıl 1-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Lârnaka Deniz Festivalinde Kıbrıs’ta ilk defa olarak

KIBRIS TÜRK GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLECEKTİR.

İyi bir organizasyonla, ciddi bir jüri huzurunda yapılacak olan seçim neticesinde ilk üç dereceye gireceklere gerek komitemiz, gerekse birçok büyük Türk müesseseleri tarafıdan çok kıymetli hediyeler verilecektir.

Ayrıca Güzellik Kraliçeliğine seçilecek kimsenin uluslararası yarışmalara katılması için de çalışmalar yapılmaktadır.

16 yaşını bitirmiş her Kıbrıslı Türk bayanı yarışmalara katılabilir. Bunun için:

1-Adı ve soyadını,

2-Yaşını,

3-Mesleğini, ve

4-Adresini

Bildiren bir yazıyı en geç 10 Haziran 1971 tarihine kadar,

“Lârnaka Deniz Festivali Komitesi Türk Belediye Dairesi-Lârnaka”

Adresine göndermesi veya ayni tarihe kadar komiteye şahsen müracaat etmesi gerekir.

Yarışmaya katılan adayların hüviyetleri şimdilik açıklanmıyacaktır.

Komitemizin görevlendireceği kimseler, yarışmacılarla şahsen görüşecek ve daha fazla tamamlayıcı bilgi verecektir.”

Basında konuyla ilgili haberler 30 Haziran’a kadar sadece programla ilgil duyurular şeklinde halka ulaştırılmıştı. Organizasyona daha bir önem katabilmek için, o günlerde çok iyi düşünüldüğünü söyleyebileceğimiz bir adım atılmıştı. 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk’i de yarışma jürisi olarak getirtmek ve ilk Kıbrıs Tü,rk Kraliçesine tacını takmasını sağlamak. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var, o yıllarda özellikle Türk Basınının önemli gazetelerinden olan HÜRRİYET gazetesinin Kıbrısla ilgili dolaylı veya dolaysız birçok katkısı olduğunu da vurgulamak gerekir.

Şimdi ilk haberin ardından yaklaşık bir ay sonra 30 Haziran’da çıkan Asuman Tuğberk ile ilgili habere bakalım.

“Bozkurt Gazetesi, 30 Haziran 1971, syf:1

Kıbrıs Türk Güzeline Tacını,

Anavatan Güzeli Giydirecek

-Lefkoşa-

Yarın saat 18.30’da açılacak olan Lârnaka Deniz festivali sırasında 11 Temmuz günü seçilecek olan Kıbrıs Türk Güzellik Kraliçesine tacını giydirmek üzere HÜRRİYET gazetesinin 1970 Türkiye Güzelilik Kraliçesi Asuman Tuğberk’i Kıbrıs’a göndereceği öğrenilmiştir.

Öğrenildiğine göre, Tuğberk 10 Temmuz’da adamıza gelerek yarışmada hazır bulunacak ve güzellik Karliçesine tacını giydirecektir. Gazete ayrıca Kıbrıs Türk güzeliniİstanbul’a davet ederek bir hafta için misafir edecektir.”