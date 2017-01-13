Zafer Stadı’na yeni isim

Spor Dairesi Müdürlüğüne bağlı Güzelyurt Zafer Stadyumundaki çalışmalar aralıksız devam ederken, açılış tarihi 13 Şubat olarak belirlendi. Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak olan bölge derbisi ile gece maçına ev sahipliği yapacak olan stadyumun yeni ismi ise Üner Berkalp stadyumu olacak. Yaklaşık 1 ay sonra yeni kimliği ile ülke sporuna kapılarını açacak olan stadyumda Üner Berkalp’in büstüne de yer veriliyor. Bu bağlamda Üner Berkalp’in oğlu Cenk Berkalp’i kabul eden Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, Cenk Berkalp ile bir araya gelerek Üner Berkalp’in adının yaşatılması adına yapılacak olan hem büst hemde stat ismi ile ilgili olarak görüşme yaptı.

Cenk Berkalp yaptığı konuşmada Üner Berkalp adına yapılacak olan büst yanında stadyuma adının verilecek olmasının kelimelerle ifade edilemeyeceğini, başta Başbakan Hüseyin Özgürgün olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti. Girne bölgesinde gece maçının artık var olduğunu ve efsane isim Mete Adanır’ın sonsuza dek yaşatılacağını belirten Berkalp, sonrasında ise batı bölgesine de bu denli bir düşünceye yer verilmesinin başta ailesi, sonrasında ise bölge halkı adına son derece önemli olduğunu belirtti.

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ise yaptığı konuşmada Spor Dairesi olarak ülke sporuna en iyi şekilde katkı sağlamak adına görevde olduklarını belirtirken, aydınlatma ve tartan atletizm pisti çalışmaları kapsamında ise Güzelyurtda sona gelindiğini, 13 Şubat akşamı ise stadın yeni kimliği ile ülke sporuna kapılarını açacağını vurguladı. Üner Berkalp’in Kıbrıs Türk futboluna hem futbolculuk hem de Teknik adamlık anlamında hizmet etmesi yanında iyi bir de eğitimci olduğunu, batı bölgesinin ise sevgi ve saygısını kazandığını belirten Cahitoğlu, Başbakan Özgürgün’ün direktifleri doğrultusunda Girne Mete Adanır’dan sonra Güzelyurt’ta da Üner Berkalp’in isminin yaşatılacağını sözlerine ekledi.