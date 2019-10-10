Yüzlerce beton bariyer atıl durumda

Lefkoşa’nın kanayan yarası haline gelen trafik sorununa çözüm bulabilmek için çalışmalarına uzun bir süre önce başlanan Lefkoşa Kuzey Çevre yolundaki çalışmalar istimlâk nedeniyle uzun süre önce durdu, yol için ayrılan beton bariyerler de atıl durumda kaldı.

Proje atıl durumda kalırken, yol için getirilen yüzlerce beton bariyer Haspolat yakınlarında çürümeye bırakıldı.

Ara emri alınmasının ardından bölgedeki çalışmalar durdurulurken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Mart ayında sosyal medya üzerinden sorunun çözüldüğünü duyurmuştu.

Atakan açıklamasında, Kuzey Lefkoşa Çevreyolu’nun üzerindeki ara emir alınan yerle ilgili sorunun çözüldüğünü, Lefkoşa-Girne anayolu ile Taşkent arasındaki bölümün açılabilmesi için gerekli çalışmaların hemen başlanacağını duyurmuştu.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR