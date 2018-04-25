YEREL SEÇİMDE SON VİRAJ

Haziran ayındaki yerel seçimlerle ilgili takvim işlemeye devam ederken, tablo da şekillendi. Siyasi partiler, adaylarını belirlemek için son viraja girdi…



Ayşe GÜLER

Haziran ayında gerçekleşecek yerel seçimle ilgili takvim işlemeye devam ederken, tablo da şekillenmeye başladı.

Bir tarafta 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin yerel seçimde ‘ittifak’ yapıp yapmayacağına ilişkin görüşmeler sürerken, diğer taraftan da siyasi partiler hem kendi adaylarını hem de destekleyeceği bağımsız adayları belirliyor.

14 bölgede adaylık başvurusu alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de 13 bölgedeki adaylar netleşti.

Halkın Partisi, yerel seçimlerde 5 bölgede kendi adayını çıkarma, 4 bölgede de bağımsız adayı destekleme kararı aldı.

Demokrat Parti’de, Parti Meclisi ise Cuma akşamı bir araya gelerek, adayları belirleyecek. Hatırlanacağı üzere DP, Tatlısu’daki mevcut başkan Hayri Orçan’ı destekleme yönünde tavır belirlemişti.

TDP’de ise dün akşam toplanan PM’de yerel seçimle ilgili izlenecek yok belirlendi.

YENİDÜZEN’in bugüne kadar elde ettiği bilgiye göre; Ulusal Birlik Partisi, 20 bölgede kendi belediye başkan adayını çıkaracak. 4’ü mevcut belediye başkan adayı olmak üzere 5 bağımsız adaya da destek verecek.

CTP ve HP 4 bölgede yarışacak…

Bugüne kadar belirlenen adaylara göre 4’lü Koalisyon Hükümeti ortakları CTP ve HP yerel seçimde 4 bölgede yarışacak.

CTP, Lefke, Dipkarpaz,Yeni Boğaziçi ve Mehmetçik’te aday çıkaracak.

HP ise Dipkarpaz, Mehmetçik ve Lefke belediye başkanlığı için aday belirleyecek, Yeni Boğaziçi’nde ise bağımsız adayı destekleyecek.

SİYASİ PARTİLERDE DURUM NE?

CTP’DE 13 ADAY NETLEŞTİ… CTP’de 14 bölgede adaylık başvurusu alındı, 13 bölgedeki adaylar netleşti. Gönyeli, Alayköy, Akıncılar, Geçitkale, Serdarlı, Akdoğan, Dikmen, Güzelyurt ,Lefke, Dipkarpaz. Yeni Boğaziçi, Mağusa ve Mehmetçik belediye başkan adayları belirlendi. Değirmenlik için 29 Nisan Pazar günü ön seçim için Lefkoşa İlçesi’nde sandık kurulacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi…

13 bölgedeki adaylar netleşti, 1 bölge kaldı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de ise 14 bölgede adaylık başvurusu alındı, 13 bölgedeki adaylar netleşti.

Buna göre Haziran ayındaki yerel seçimde yarışacak adaylar şöyle: Gönyeli belediye başkan adayı Ahmet Benli, Alayköy belediye başkan adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar belediye başkan adayı Hasan Barbaros, Geçitkale belediye başkan adayı Hasan Öztaş, Serdarlı belediye başkan adayı Salih Bayraktar, Akdoğan belediye başkan adayı Ahmet Latif, Dikmen belediye başkan adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt belediye başkan adayı Osman Bican, Lefke belediye başkan adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz belediye başkan adayı Suphi Coşkun, Yeni Boğaziçi belediye başkan adayı Sertaç Yalçın, Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi.

Şu an için aday belirlenmeyen tek aday Değirmenlik bölgesi..

HALKIN PARTİSİ’NDEN 5 ADAY, 4 BAĞIMSIZA DESTEK… Halkın Partisi, Parti Meclisi toplantısında, Paşaköy, Vadili, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Lefke’de partinin aday çıkarması, Girne, Beyarmudu,Yeniboğaziçi ve Alsancak belediyelerin de ise bağımsız adayların desteklenmesi kararlaştırıldı

Halkın Partisi…

5 bölgede parti, 4 bölgede bağımsız aday…

Halkın Partisi, yerel seçimlerde 5 bölgede kendi adayını çıkarma, 4 bölgede de bağımsız adayı destekleme kararı aldı.

Önceki akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında, Paşaköy, Vadili, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Lefke’de partinin aday çıkarması kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra Girne, Beyarmudu,Yeni Boğaziçi ve Alsancak belediyelerin de ise bağımsız adayların destekleneceği duyuruldu.

Diğer belediyelerle ilgili istişarelere devam edileceği, hükümet ortaklarının oluşturacağı ittifaka bağlı kalınacağı da ifade edildi.

Aday isimler…

Alınan karara göre; HP Lefke Belediyesi için Fehmi Çamlıköylü’yü, Paşaköy Belediyesi için Mehmet Aktaş’ı, Vadili Belediyesi için Erhan Kaya’yı, Mehmetçik Belediyesi için Kani Buranay’ı ve Dipkarpaz Belediyesi için ise Havva Elkovan’ı aday olarak belirledi.

Bağımsız aday çıkmaları halinde ise Girne Belediyesi’nde Osman Fırat’ı, Yeniboğaziçi Belediyesi’nde Mustafa Zurnacılar’ı ve Alsancak Belediyesi’nde ise mevcut başkan Fırat Ataser’i belediye başkan adayı olarak destekleme kararı aldı.

DP’DE GÖZLER PARTİ MECLİSİ’NDE… Demokrat Parti’de Parti Meclisi ise Cuma akşamı bir araya gelerek, adayları belirleyecek. PM üyesi Şevket Şenbülbül, partinin Lefkoşa, Değirmenlik, Tatlısu, Vadili ve İnönü'de aday çıkaracağını belirtti.

Demokrat Parti…

Gözler PM’de

Demokrat Parti’de Parti Meclisi ise Cuma akşamı bir araya gelerek, adayları belirleyecek.

Şu an için parti tarafından resmi açıklama yapılmasa da BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programda konuşan PM üyesi Şevket Şenbülbül, partinin Lefkoşa, Değirmenlik, Tatlısu, Vadili ve İnönü'de aday çıkaracağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere DP, Tatlısu’daki mevcut başkan Hayri Orçan’ı destekleme yönünde tavır belirlemişti.

UBP’DE 20 ADAY BELİRLENDİ... UBP 20 belediye için başkan adayları belirlendi. Girne, Mağusa, Çatalköy, Alsancak ve Yeni Boğaziçi’ndeki mevcut belediye başkanları olmak üzere toplamda 5 bağımsız belediye başkan adayını destekleme kararı aldı.

Ulusal Birlik Partisi…

20 bölge için aday çıkardı, 5 bölgede bağımsız adayları destekleyecek

YENİDÜZEN’in bugüne kadar elde ettiği bilgiye göre; Ulusal Birlik Partisi, 20 bölgede kendi belediye başkan adayını çıkaracak.

4’ü mevcut belediye başkan adayı olmak üzere 5 bağımsız adaya da destek verecek.

UBP’nin netleşen adayları şöyle: Lefkoşa: Hasan Sertoğlu, Güzelyurt: Mahmut Özçınar, İskele: Hasan Sadıkoğlu, Lapta: Fuat Namsoy, Gönyeli: Mustafa Akyön, Lefke: Timuçin Pirgalıoğlu, Değirmenlik: Bozdağ Töre, Büyükkonuk:Ahmet Sennaroğlu, Paşaköy: Habil Tülücü, Beyarmudu: İlker Edip, Mehmetçik: Cenk Şeren, Vadili: Mehmet Adahan, İnönü: Turgut Çevirgen, Serdarlı: Halil Kasım, Esentepe: Muhammet Aygün, Alayköy: Arif Ulaş, Dikmen: Mehmet Özsezer, Dipkarpaz: Mehmet Demirci, Tatlısu: Ali Çil, Akdoğan: Erdinç Akgür.

4’ü mevcut belediye başkanı 5 bağımsıza destek…

Öte yandan UBP; Girne, Mağusa, Çatalköy, Alsancak ve Yeni Boğaziçi’ndeki mevcut başkanları destekleyecek.

Bununla birlikte Geçitkale’de bağımsız aday olarak çıkan Olsan Oran’a da destek verecek.

TDP PM’DEN MYK’YA GÖREV… TDP Parti Meclis’i Merkez Yönetim Kurulu’na görev vererek, belediye başkanlıkları için adaylık kabulünün 30 Nisan’a kadar tamamlanacak şekilde sürecin yürütülmesini Merkez Yönetim Kurulu’na verdi.

TDP’de 30 Nisan’a kadar süre

Dün akşam toplanan PM’de yerel seçimle ilgili izlenecek yok belirlendi. Parti Meclis’i Merkez Yönetim Kurulu’na, belediye başkanlıkları için adaylık kabulünün 30 Nisan’a kadar tamamlanacak şekilde süreci yürütme görevini Merkez Yönetim Kurulu’na verdi. Ayrıca TDP Parti Meclis’i aldığı karar sonucunda Asım İdris’ten boşalan genel sekreterlik görevine Cemal Varoğlu’nu getirdi. Aynı zamanda boşalan MYK üyelerinin yerine Yeşim Dede ve Mehmet Harmancı getirildi.