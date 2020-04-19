Yeni bir ‘siyasi mizah’ krizi

Grafiker - Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi Senih Çavuşoğlu, sosyal medyadaki foto-montajı nedeniyle Başbakan Ersin Tatar tarafından polise şikayet edildi.

Afrika gazetesi sonrasında yine bir siyasi mizah çalışması polislik oldu.

Ersin Tatar, bu yönde polise şikayetçi olduğunu doğruladı, “Bu ülkenin başbakanını deli gibi gösteremez” mealinde konuştu.

Özellikle siyasileri yönelik foto-manipülasyon, illüstrasyon ve montajları ile tanınan sanatçı Senih Çavuşoğlu, çoğunlukla İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’i çalışmalarına konu ediyor.

Senih Çavuşoğlu yakın geçmişte sergi de açmıştı.

Senih Çavuşoğlu, grafik ve mizah hayatında ilk kez bir sosyal medya paylaşımının polise şikayet edildiğini belirtti.

Senih Çavuşoğlu şu paylaşımda bulundu:

Bugün şikayet üzerine ifade için polise çağrıldım. Şikayetçi kraliçe değil, bir başka baş siyasetçi. Olayla ilgili gelişmeler hakkında sizleri kesinlikle bilgisiz bırakmayacağım. Şimdilik bu kadar çünkü Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmini tekrar izlemek istiyorum. Bu süreçte beden ve akıl sağlığına çok dikkat etsin lütfen.